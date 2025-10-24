Hà Nội

Siêu mẫu Thanh Hằng kỷ niệm 2 năm ngày cưới

Giải trí

Siêu mẫu Thanh Hằng kỷ niệm 2 năm ngày cưới

Siêu mẫu Thanh Hằng khoe loạt ảnh bên nhạc trưởng Trần Nhật Minh nhân dịp kỷ niệm 2 năm về chung một nhà.

Loạt ảnh mới nhất giữa Thanh Hằng và Trần Nhật Minh đang thu hút sự quan tâm của nhiều người hâm mộ.
Cặp đôi ăn tối lãng mạn kỷ niệm 2 năm ngày cưới.
Thanh Hằng viết trên trang cá nhân: "Ngày này của hai năm trước. Không khác lắm so với bức tranh mà mình muốn vẽ. Tự do với mọi sự lựa chọn, độc lập trong suy nghĩ và luôn đầy tiếng cười".
Trong cuộc phỏng vấn với Vietnamnet, Thanh Hằng cho biết, vợ chồng cô luôn để dành lịch trống cho ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm cưới và nhất quyết không nhận lịch diễn những ngày đó.
Vợ chồng Thanh Hằng thích đi du lịch cùng nhau bằng xe hơi.
Đôi vợ chồng son tình tứ trong một chuyến du lịch biển vào tháng 9/2025.
Thanh Hằng thường xuyên có mặt trong các buổi biểu diễn của chồng.
Nữ người mẫu hài hước chia sẻ về một đêm nhạc của chồng. "Đêm nhạc tuyệt vời với quá nhiều cảm xúc được phiêu lưu. Tâm trí được khai mở để rồi bay bổng đến cùng mọi không gian và hình ảnh. Nay nhạc trưởng chở khách Vip đi xem, rồi còn mời nhâm nhi tách trà trước khi coi opera nữa. Kiểu này nhạc trưởng thâm hụt cát-sê rồi", Thanh Hằng viết trên trang cá nhân.
Trong cuộc phỏng vấn với Znews, Thanh Hằng cho biết, vợ chồng cô đều có cá tính mạnh khi làm việc nhưng lại rất hòa hợp, phân chia việc nhà rõ ràng, người dọn đồ ăn, người dọn dẹp, lau chùi, tưới cây.
Tuổi 42, Thanh Hằng vẫn đắt show làm người mẫu, dự sự kiện, quảng cáo.
Nữ người mẫu giữ được phong độ trình diễn, nhan sắc nhiều năm qua.
