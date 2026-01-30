Sét đánh trúng nhóm người đang đứng ngoài trời, 30 người bị thương

Những người biểu tình tập trung bị sét đánh, ước tính có ít nhất 30 người bị thương, trong đó 9 người bị thương nặng.

Một tia sét đánh trúng khu vực trung tâm Brasília và khiến nhiều người bị thương tại thủ đô liên bang vào chiều Chủ nhật (25). Một nhóm người đang tập trung biểu tình ủng hộ cựu tổng thống Jair Bolsonaro đã bị sét đánh trúng, theo Clubefm.

Video: MXH / X

Theo các báo cáo, sự cố phóng điện xảy ra trong thời gian mưa lớn đổ xuống thủ đô liên bang. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, các nạn nhân đang ở một khu vực trống gần Đài tưởng niệm JK, chờ đợi các cuộc biểu tình dự kiến ​​bắt đầu vào ngày hôm đó.

Lực lượng cứu hỏa quân đội thuộc Quân khu Liên bang (CBMDF) đã được gọi đến ngay lập tức để hỗ trợ. Ít nhất 89 người đã bị điện giật hoặc bị ảnh hưởng bởi hiện tượng phóng điện trong khu vực. Các nạn nhân đã được sơ cứu tại hiện trường và được đưa đến các bệnh viện trong vùng.

Tính đến thời điểm cập nhật báo cáo lần cuối, các cơ quan y tế vẫn chưa công bố bản tin chi tiết về tình trạng sức khỏe của tất cả những người liên quan. Tuy nhiên, thông tin sơ bộ cho thấy một trong số các nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch hơn, cần được cấp cứu trong suốt quá trình vận chuyển đến bệnh viện.

Theo thông tin từ Sở Cứu hỏa, được các phóng viên tại hiện trường xác nhận, kết quả của vụ việc như sau:

89 người bị thương và cần được chăm sóc y tế ngay lập tức, được chuyển đến các bệnh viện ở khu vực trung tâm Brasília.

11 nạn nhân cần được chăm sóc y tế chuyên sâu hơn do hậu quả của vụ sét đánh.

32 phương tiện và 150 quân nhân đã hành động nhanh chóng và phối hợp nhịp nhàng để đảm bảo hỗ trợ cho các nạn nhân.

Trận mưa đã gây ngập lụt ở một số khu vực thuộc Khu Công nghiệp và Cung ứng (SIA) và khiến các khu dân cư lân cận, như Sudoeste và Cruzeiro, bị mất điện gần một giờ đồng hồ.

Do sự cố và điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cuộc biểu tình chính trị dự kiến ​​bắt đầu vào buổi trưa đã bị trì hoãn đáng kể. Nhiều người biểu tình đã rời khỏi hiện trường sau sự cố và cơn mưa dai dẳng, chỉ giảm cường độ vào khoảng 3 giờ chiều, nhưng không có dự báo về việc mưa sẽ tạnh hẳn.