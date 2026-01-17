Người đàn ông bị sét đánh trúng trong lúc đang dỡ hàng trên xe tải

Một người bị thương nặng khi bị sét đánh trúng trong lúc đang dỡ hàng từ xe moóc chở hàng ở quận Arsuz, tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo báo Telegraph, khoảnh khắc xảy ra vụ việc đã được camera an ninh ghi lại.

Tại khu Karaağaç thuộc Arsuz, một người đàn ông quốc tịch Syria tên M.A., làm việc tại một cửa hàng vật liệu xây dựng, đã bị thương nặng khi bị sét đánh trong lúc đang dỡ hàng từ một xe moóc chở hàng.

Video: @baskagazetecom / X

Ngay sau khi có thông báo, các đội y tế đã được cử đến hiện trường. Công nhân bị thương, sau khi được sơ cứu, đã được đưa đến Bệnh viện Iskenderun bằng xe cứu thương. Được biết, việc điều trị cho M.A. tại bệnh viện vẫn đang tiếp diễn.

Sét là hiện tượng phóng điện khí quyển dữ dội với nhiệt độ lõi đạt tới 30.000°C, gấp năm lần nhiệt độ bề mặt mặt trời, và dòng điện lên tới hàng chục nghìn ampe. Khả năng sống sót của con người trước nguồn năng lượng khủng khiếp như vậy phụ thuộc phần lớn vào "đường đi" của dòng điện bên trong cơ thể.