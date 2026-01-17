Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Người đàn ông bị sét đánh trúng trong lúc đang dỡ hàng trên xe tải

Một người bị thương nặng khi bị sét đánh trúng trong lúc đang dỡ hàng từ xe moóc chở hàng ở quận Arsuz, tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ.

Trường Hân dịch

Theo báo Telegraph, khoảnh khắc xảy ra vụ việc đã được camera an ninh ghi lại.

Tại khu Karaağaç thuộc Arsuz, một người đàn ông quốc tịch Syria tên M.A., làm việc tại một cửa hàng vật liệu xây dựng, đã bị thương nặng khi bị sét đánh trong lúc đang dỡ hàng từ một xe moóc chở hàng.

Video: @baskagazetecom / X

Ngay sau khi có thông báo, các đội y tế đã được cử đến hiện trường. Công nhân bị thương, sau khi được sơ cứu, đã được đưa đến Bệnh viện Iskenderun bằng xe cứu thương. Được biết, việc điều trị cho M.A. tại bệnh viện vẫn đang tiếp diễn.

Sét là hiện tượng phóng điện khí quyển dữ dội với nhiệt độ lõi đạt tới 30.000°C, gấp năm lần nhiệt độ bề mặt mặt trời, và dòng điện lên tới hàng chục nghìn ampe. Khả năng sống sót của con người trước nguồn năng lượng khủng khiếp như vậy phụ thuộc phần lớn vào "đường đi" của dòng điện bên trong cơ thể.

#sét đánh #tai nạn lao động #Arsuz #Hatay #người đàn ông #dịch vụ y tế

Bài liên quan

Video

Sét đánh trúng sân bóng khiến nhiều cầu thủ trên sân chạy tán loạn

Khi các cầu thủ đang chơi bóng trong mưa thì tia sét đánh xuống sân bóng khiến những người có mặt bỏ chạy tán loạn. May mắn sự cố không xảy ra thương vong.

Chiều 22/10, mạng xã hội chia sẻ đoạn video, ghi lại cảnh sét đánh trúng sân bóng trong lúc nhiều người đang có mặt.

Hình ảnh trong đoạn video cho thấy, hàng chục người đang chơi bóng trên sân giữa lúc trời đổ mưa. Bất ngờ, một tia sét giáng xuống khiến những người có mặt bỏ chạy tán loạn tìm nơi trú ẩn.

Xem chi tiết

Video

Cận cảnh sét đánh cháy núi đá trên vịnh Hạ Long

Do ảnh hưởng của bão số 3 Wipha, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có mưa to kèm theo sấm sét, gió mạnh; một số khu vực xuất hiện mưa đá.

Do ảnh hưởng của bão số 3 Wipha, chiều 19/7, mưa to kèm theo cả mưa đá và gió giật mạnh, sấm chớp xuất hiện tại nhiều khu vực ở Quảng Ninh. Một số mái nhà dân hư hỏng, sét đánh cháy núi đá trên vịnh Hạ Long.

Cận cảnh sét đánh cháy núi đá trên vịnh Hạ Long
Xem chi tiết

Video

Khoảnh khắc sét đánh trúng nóc nhà dân ở Hà Nội

Trong cơn mưa dông sáng 3/7, tại Hà Nội sấm sét đánh liên hồi, trong đó có cú sét đánh xuống nhà dân ở khu vực Cổ Linh, Hà Nội.

Sáng nay (3/7), thời tiết ở Hà Nội mưa giông kèm theo sấm chớp. Tại khu vực đường Cổ Linh (phường Long Biên, Hà Nội), người dân hoảng hốt khi chứng kiến tia sét đánh trúng một ngôi nhà cao tầng toạ lạc trên đoạn đường này.

Người dân chứng kiến và quay lại được khoảnh khắc sét đánh trúng ngôi nhà cao tầng ở địa điểm trên vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi sự việc xảy ra.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới