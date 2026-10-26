SeABank công bố Khung Tài chính Bền vững

Đây là cơ sở để SeABank mở rộng huy động và phân bổ hiệu quả nguồn vốn cho các mục tiêu phát triển bền vững theo cam kết.

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 và triển khai Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng Xanh, các tổ chức tín dụng vừa đóng vai trò cung ứng vốn cho nền kinh tế, vừa định hướng dòng vốn vào những lĩnh vực mang lại lợi ích môi trường - xã hội. Nhằm đảm bảo dòng vốn được phân bổ hiệu quả và minh bạch theo đúng định hướng của Chính phủ về phát triển bền vững (Quyết định 841/QĐ-TTg ngày 14/07/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Lộ trình thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030) và Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 (theo Quyết định số 1658/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) SeABank từng bước tích hợp chiến lược phát triển bền vững vào chiến lược phát triển chung của ngân hàng và đồng thời chuẩn hóa các tiêu chí cấp tín dụng, quy trình thẩm định và cơ chế báo cáo.

Định hướng dòng vốn theo khuôn khổ bền vững

Khung Tài chính Bền vững của SeABank được xây dựng như một công cụ định hướng huy động và phân bổ nguồn vốn bền vững, phù hợp với 6 bộ nguyên tắc và hướng dẫn quốc tế của Hiệp hội Thị trường Vốn Quốc tế (ICMA), các Hiệp hội Thị trường cho vay (LMA/APLMA), Hiệp hội Giao dịch và Hợp vốn cho vay (LSTA) và Tổ chức tài chính quốc tế (IFC), đồng thời được S&P Global Ratings đánh giá SPO ngày 24/09/2026.

Khung Tài chính Bền vững của SeABank bao quát toàn bộ vòng đời nguồn vốn qua bốn bước cốt lõi: xác định mục đích sử dụng vốn, đánh giá và lựa chọn dự án, quản lý nguồn vốn và báo cáo phân bổ, báo cáo tác động hằng năm. Nguồn vốn dự kiến được phân bổ cho các dự án đủ điều kiện thuộc ba trụ cột tài chính: 40 - 45% cho 14 lĩnh vực xanh, 10 - 15% cho 7 lĩnh vực xanh bảo vệ biển và đại dương, 40 - 45% cho 5 mục tiêu xã hội.

Các nhóm dự án này góp phần giải quyết những thách thức môi trường - xã hội tại Việt Nam như giảm phát thải khí nhà kính, áp lực tài nguyên nước, rác thải và ô nhiễm; đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận hạ tầng, dịch vụ thiết yếu, nhà ở và tài chính cho các nhóm đối tượng mục tiêu trong xã hội. Đối với lĩnh vực biển và đại dương, các dự án mang lại lợi ích về đa dạng sinh học biển và hệ sinh thái.

Để đảm bảo phân bổ nguồn vốn hiệu quả và đúng định hướng, Khung Tài chính Bền vững đặt ra nhiều tiêu chí định lượng cụ thể như mức tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải hoặc giảm sử dụng nước tối thiểu 20%. Toàn bộ hồ sơ tín dụng được sàng lọc qua Hệ thống Quản lý Môi trường và Xã hội (ESMS), với danh mục loại trừ gồm các hoạt động liên quan đến nhiên liệu hóa thạch, than đá, phá rừng, v.v…

Việc ban hành Khung Tài chính Bền vững tiếp tục chuẩn hóa quy trình phân bổ nguồn vốn theo các tiêu chí đủ điều kiện, đồng thời tăng cường minh bạch thông qua cơ chế báo cáo hằng năm. Đây là một bước chuẩn hóa đảm bảo nguồn vốn được sử dụng đúng mục tiêu và tạo ra những tác động tích cực cho cộng đồng, đưa tài chính bền vững trở thành một phần trong quy trình hoạt động của Ngân hàng.

Nối dài hành trình bền vững xuyên suốt

Không chỉ là một bước đi đơn lẻ, Khung Tài chính Bền vững là sự tiếp nối của hành trình SeABank từng bước xây dựng nền tảng tài chính bền vững trong những năm qua. Với định hướng đưa tài chính bền vững trở thành năng lực cốt lõi, Ngân hàng từng bước tích hợp các yếu tố ESG vào chiến lược, hoạt động và cách thức phân bổ nguồn vốn.

Năm 2025, SeABank ban hành Khung Trái phiếu Xanh và Xanh bảo vệ biển và đại dương, phù hợp với các nguyên tắc của ICMA và được S&P Global Ratings đánh giá ở mức “Medium Green” - mức cao thứ hai trong thang sáu bậc Shades of Green, hệ thống đánh giá mức độ thân thiện với môi trường và đóng góp vào mục tiêu chống biến đổi khí hậu của các khoản đầu tư, dự án. Nền tảng này tạo tiền đề để SeABank tiếp tục phát triển Khung Tài chính Bền vững, kế thừa các tiêu chí và cơ chế tài chính xanh đã được thiết lập, đồng thời bổ sung thêm cấu phần tín dụng và yếu tố xã hội, đưa ba nhóm lĩnh vực xanh, xanh bảo vệ biển và đại dương và xã hội vào một khung tài chính thống nhất.

Từng bước đi đó được tích lũy, chuyển hóa thành nguồn lực cụ thể với gần 1,1 tỷ USD huy động từ các tổ chức tài chính quốc tế uy tín như IFC, AIIB, Norfund, Proparco, FMO, DFC, v.v… cho tài chính bao trùm và bền vững. Đến hết tháng 9/2026, dư nợ tín dụng xanh của SeABank vượt 4.100 tỷ đồng, tăng hơn 150% so với cuối năm 2025, tập trung vào các lĩnh vực như giao thông xanh, hiệu quả năng lượng và nông nghiệp thông minh với khí hậu.

Từ những nguồn lực đã tích lũy và kết quả bước đầu đạt được, SeABank tiếp tục triển khai mạnh mẽ chiến lược phát triển bền vững, hướng tới những mục tiêu cụ thể và có thể đo lường đến năm 2030: tín dụng xanh đạt 5% tổng dư nợ; giảm 10% phát thải khí nhà kính so với năm cơ sở; đồng thời hỗ trợ tài chính cho nhóm yếu thế trong xã hội, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa.

“SeABank xác định phát triển bền vững là định hướng xuyên suốt trong chiến lược phát triển của Ngân hàng. Khung Tài chính Bền vững đánh dấu bước tiến trong hành trình này, tạo một nền tảng thống nhất để chúng tôi huy động và phân bổ nguồn vốn, đồng hành cùng khách hàng trong quá trình chuyển đổi và hướng tới những giá trị bền vững lâu dài cho nền kinh tế và cho cộng đồng”, ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Tổng Giám đốc SeABank chia sẻ.

Với Khung Tài chính Bền vững, SeABank có thêm cơ sở để mở rộng nguồn vốn cho các lĩnh vực xanh, xanh bảo vệ biển, đại dương và xã hội, đồng thời tăng cường tính minh bạch và khả năng đo lường tác động của dòng vốn. Qua đó, Ngân hàng tiếp tục phát huy vai trò cầu nối tài chính, đồng hành và kiến tạo giá trị bền lâu cho khách hàng, và góp phần thúc đẩy một nền kinh tế bền vững hơn và bao trùm hơn.