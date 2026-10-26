Schneider Electric bắt tay NVIDIA phát triển AI tự xử lý sự cố

Schneider Electric, NVIDIA và Hewlett Packard Enterprise (HPE) vừa công bố hợp tác chiến lược nhằm đưa trí tuệ nhân tạo vật lý (Physical AI) vào các ngành công nghiệp chế biến và công nghiệp nặng. Thay vì chỉ phân tích dữ liệu để con người đưa ra quyết định, các tác nhân AI mới được thiết kế để giám sát hoạt động, nhận diện rủi ro và hỗ trợ khắc phục vấn đề theo thời gian thực. Hệ thống xử lý dữ liệu ngay tại nhà máy, giảm sự phụ thuộc vào điện toán đám mây.

Schneider Electric, NVIDIA và HPE hợp tác đưa tác nhân AI vào giám sát và tối ưu hóa hoạt động nhà máy.

Giải pháp kết hợp nền tảng HPE Private Cloud AI, các mô hình AI mở NVIDIA Nemotron và công nghệ vận hành công nghiệp của Schneider Electric. Thông qua nền tảng EcoStruxure Industrial Insights, doanh nghiệp có thể triển khai và quản lý nhiều tác nhân AI trong cùng môi trường. Ba tác nhân đảm nhiệm những nhiệm vụ riêng biệt, gồm giám sát thiết bị và hệ thống điều khiển để phát hiện bất thường, phân tích hoạt động mạng nhằm nhận diện nguy cơ an ninh mạng, đồng thời đánh giá mức tiêu thụ năng lượng để tìm cách cải thiện hiệu suất sản xuất.

Điểm đáng chú ý là các tác nhân AI có thể đi xa hơn việc đưa ra cảnh báo. Khi phát hiện sự cố, hệ thống có thể đánh giá mức độ ảnh hưởng, đề xuất hoặc khởi tạo biện pháp khắc phục rồi kiểm tra kết quả. Với bài toán năng lượng, AI đối chiếu dữ liệu tiêu thụ, hiệu suất thiết bị và yêu cầu sản xuất để xác định những điều chỉnh tiềm năng. Dù vậy, các quyết định quan trọng vẫn nằm dưới sự kiểm soát của con người, thay vì trao toàn bộ quyền vận hành cho hệ thống tự động.

AI tại biên cho phép xử lý dữ liệu gần nơi phát sinh, hỗ trợ phát hiện bất thường và phản ứng nhanh trước sự cố công nghiệp.

Theo ba tập đoàn, xử lý AI tại biên (Edge AI) giúp giải quyết một số rào cản khi ứng dụng công nghệ trong nhà máy. Dữ liệu sản xuất và hệ thống điều khiển thường nhạy cảm, nên giữ thông tin trong hạ tầng nội bộ giúp doanh nghiệp chủ động hơn về quyền kiểm soát và tuân thủ. Cách tiếp cận này cũng được kỳ vọng giảm lượng dữ liệu phải truyền ra ngoài, hạn chế một số rủi ro an ninh mạng và kiểm soát chi phí điện toán đám mây khi triển khai AI trên nhiều địa điểm. Tuy nhiên, các bên chưa công bố số liệu cụ thể về mức tiết kiệm năng lượng hoặc chi phí.

Nền tảng cho hướng phát triển này đã được thử nghiệm trong hoạt động công nghiệp thực tế. CMPC Chile sử dụng hệ thống giám sát công nghệ vận hành OTMS của Schneider Electric trong ba năm để theo dõi hệ thống điều khiển tại các quy trình sản xuất bột giấy và giấy liên tục. Hệ thống giúp đội ngũ kỹ thuật có cái nhìn tổng thể về thiết bị, máy chủ và mạng công nghiệp, qua đó phát hiện vấn đề sớm và ưu tiên bảo trì. Schneider Electric, NVIDIA và HPE kỳ vọng các tác nhân AI sẽ tiếp tục nâng cấp năng lực này, hướng tới nhà máy có khả năng giám sát và tối ưu hóa tự chủ hơn. Hiệu quả triển khai trên diện rộng vẫn cần được kiểm chứng về độ an toàn, tính ổn định và lợi ích kinh tế.