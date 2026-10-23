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Số hóa - Xe

AI khiến chi phí sản xuất video giảm từ 1.000 USD còn 1 USD

AI giúp giảm chi phí sản xuất video từ hàng nghìn USD xuống còn vài USD, nhưng cũng tạo sức ép lớn lên việc làm và chất lượng nội dung trong ngành sáng tạo.

Thiên Trang (th)

Một video quảng cáo từng tiêu tốn hàng trăm, thậm chí 1.000 USD để sản xuất, nay có thể chỉ cần 1-10 USD nhờ trí tuệ nhân tạo (AI). Theo CEO TikTok Shou Zi Chew, mô hình tạo video Seedance của ByteDance cho phép thương hiệu biến hình ảnh sản phẩm và video tham chiếu thành nội dung quảng cáo với chi phí thấp hơn đáng kể. Bước tiến này đang làm thay đổi ngành sản xuất video, từ quảng cáo thương mại đến phim ngắn nhiều tập tại Trung Quốc.

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Công nghệ AI video giúp rút ngắn thời gian sản xuất quảng cáo, đồng thời giảm đáng kể chi phí tạo nội dung. (Ảnh: mastermedia)

AI không còn chỉ hỗ trợ một vài công đoạn mà đang tham gia sâu vào quá trình làm phim. Theo CNA, trong quý I/2026, hơn 95% phim ngắn mới phát hành tại Trung Quốc, tương đương khoảng 122.000 tác phẩm, được tạo hoàn toàn bằng AI. Thị trường phim ngắn nhiều tập tại nước này được dự báo vượt 120 tỷ nhân dân tệ, tương đương 16,5 tỷ USD, trong năm 2026. Với công nghệ mới, một nhóm chỉ 5-10 người có thể hoàn thành một series trong vài tuần, trong khi nhiều dự án truyền thống cần ngân sách lớn hơn và thời gian sản xuất kéo dài.

Chi phí thấp mở ra cơ hội cho nhà làm phim độc lập, giúp họ thử nghiệm những ý tưởng trước đây khó thực hiện vì giới hạn ngân sách. Tuy nhiên, tốc độ tự động hóa cũng gây áp lực lên lao động sáng tạo. Khảo sát của Ebrun cho thấy hơn 60% đoàn làm phim ngắn đã ngừng hoạt động sau Tết Nguyên đán, trong bối cảnh thị trường dư thừa nguồn cung và các nền tảng cắt giảm trợ cấp. Một số vị trí như diễn viên quần chúng, nhân viên ánh sáng, phục trang và dựng phim đứng trước nguy cơ bị thu hẹp. Có nhóm biên tập từng cần 5-6 người nay chỉ còn một người đảm nhiệm.

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AI đang được ứng dụng rộng rãi trong ngành phim ngắn Trung Quốc, nhưng chất lượng hình ảnh và chiều sâu cảm xúc vẫn là những thách thức lớn. (Ảnh minh họa: AI)

Dù vậy, AI vẫn chưa thể thay thế hoàn toàn con người. Công nghệ có thể tạo ra hình ảnh bắt mắt nhưng còn gặp khó khăn trong việc duy trì sự nhất quán giữa các cảnh, tái hiện biểu cảm tinh tế và truyền tải chiều sâu cảm xúc. Những sai lệch nhỏ về ánh sáng, thời tiết hoặc chuyển động cũng có thể khiến video ghép từ nhiều cảnh trở nên thiếu tự nhiên. Việc chỉnh sửa để đạt chất lượng chuyên nghiệp còn đòi hỏi thêm thời gian và năng lực tính toán, khiến chi phí thực tế không phải lúc nào cũng thấp như kỳ vọng ban đầu.

Trong những năm tới, AI được dự đoán sẽ trở thành một phần ngày càng phổ biến của quy trình sản xuất phim, đặc biệt với hoạt hình, nội dung trẻ em và các dự án có ngân sách hạn chế. Ở những tác phẩm quy mô lớn, con người vẫn giữ vai trò quan trọng trong kịch bản, định hướng nghệ thuật và quay phim trực tiếp. Khi công nghệ tiếp tục phát triển, lợi thế cạnh tranh có thể không chỉ nằm ở khả năng tạo video nhanh, rẻ mà còn ở câu chuyện, cảm xúc và chất lượng sáng tạo mà máy móc chưa dễ tái hiện.

Mời quý độc giả xem thêm video: AI ngốn điện kinh hoàng, giới nhà giàu nắm 20.000 tỷ USD đứng ngồi không yên vì lạm phát.
#AI #sản xuất video #chi phí thấp #ngành sáng tạo #phim ngắn #công nghệ AI

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