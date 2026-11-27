Trường hợp cơ sở đã mua bảo hiểm cháy, nổ nhưng xảy ra sự cố dẫn đến phát nổ, luật sư cho rằng doanh nghiệp bảo hiểm phải xem xét trách nhiệm bồi thường.

Vụ nổ khí gas tại phố Nguyễn Văn Tuyết (Hà Nội) không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng về người mà còn khiến nhiều nhà cửa, tài sản của người dân xung quanh bị hư hỏng, hàng trăm người phải di dời. Theo luật sư Đặng Văn Cường, cần phân biệt rõ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc với bảo hiểm trách nhiệm dân sự, bởi cơ sở kinh doanh mua bảo hiểm cháy, nổ không đồng nghĩa người dân liền kề đương nhiên được bồi thường khi tài sản bị thiệt hại.

Nhà hàng, quán ăn nào phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc?

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, TS. luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết đặt ra nhiều vấn đề cần làm rõ, không chỉ về nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan mà còn về nghĩa vụ tham gia bảo hiểm và cơ chế bảo vệ quyền lợi của những người bị thiệt hại.

TS, luật sư Đặng Văn Cường.

Theo luật sư, khi một cơ sở kinh doanh sử dụng khí gas trong khu dân cư xảy ra sự cố, hậu quả không chỉ giới hạn trong phạm vi cơ sở đó mà có thể lan rộng đến nhiều hộ gia đình, cơ sở kinh doanh và công trình liền kề. Vì vậy, cần nhìn nhận đầy đủ trách nhiệm phòng ngừa rủi ro, nghĩa vụ tham gia bảo hiểm và cơ chế bảo vệ người thứ ba.

Luật sư Đặng Văn Cường cho biết, không phải tất cả nhà hàng, quán ăn sử dụng khí gas đều đương nhiên thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Theo Điều 35 và Phụ lục VII ban hành kèm Nghị định 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có tổng diện tích sàn từ 300m2 trở lên thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Bên cạnh đó, cơ sở kinh doanh khí đốt có tổng lượng khí đốt tồn chứa trên 500kg cũng thuộc diện phải tham gia bảo hiểm.

Đáng chú ý, vụ nổ tại Nguyễn Văn Tuyết xảy ra tại địa điểm đang cải tạo, sửa chữa để làm quán ăn. Theo luật sư, không thể chỉ căn cứ vào việc cơ sở chưa khai trương, chưa đón khách hoặc đang sửa chữa để kết luận được miễn nghĩa vụ mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Điều 35 Nghị định 105/2025/NĐ-CP xác định nghĩa vụ mua bảo hiểm dựa trên việc cơ sở có thuộc danh mục phải mua bảo hiểm hay không, không đặt ra trường hợp miễn trừ chung chỉ vì cơ sở tạm ngừng hoạt động để cải tạo, sửa chữa.

Tuy nhiên, cần phân biệt nghĩa vụ mua bảo hiểm với điều kiện để doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận giao kết hợp đồng. Theo khoản 5 Điều 4 Nghị định 67/2023/NĐ-CP, với nội dung sửa đổi, bổ sung, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền từ chối bán bảo hiểm trong một số trường hợp như cơ sở chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy; không có biên bản kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy hợp lệ hoặc đang bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Bảo hiểm của cơ sở kinh doanh có bồi thường cho nhà dân bị thiệt hại?

Đây là vấn đề đặc biệt quan trọng bởi thiệt hại trong các vụ cháy, nổ tại khu dân cư thường không chỉ giới hạn ở tài sản của cơ sở xảy ra sự cố mà còn lan rộng đến nhiều hộ gia đình xung quanh.

Hiện trường vụ nổ gas trên phố Nguyễn Văn Tuyết.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, cần phân biệt rõ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc với bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ cơ sở kinh doanh.

Pháp luật hiện hành không quy định rằng chỉ cần cơ sở mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc thì toàn bộ thiệt hại về nhà cửa, phương tiện và tài sản của các hộ dân xung quanh đương nhiên được doanh nghiệp bảo hiểm thanh toán.

Ví dụ, nếu một nhà hàng mua bảo hiểm cháy, nổ đối với nhà cửa, thiết bị và hàng hóa của mình, khi xảy ra vụ nổ, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ xem xét bồi thường những tài sản thuộc phạm vi bảo hiểm. Nhà ở, cửa hàng và phương tiện của các hộ dân liền kề không tự động trở thành đối tượng được bảo hiểm theo hợp đồng đó. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa người dân bị thiệt hại không có quyền yêu cầu bồi thường.

Đáng chú ý, nếu cơ quan có thẩm quyền xác định bình gas, hệ thống chứa khí hoặc nguồn khí gây nổ thuộc trường hợp nguồn nguy hiểm cao độ thì còn phải xem xét áp dụng Điều 601 Bộ luật Dân sự năm 2015 về bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra.

Theo quy định này, chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra, kể cả trong trường hợp không có lỗi, trừ những trường hợp được pháp luật quy định loại trừ trách nhiệm.

Do đó, cần làm rõ ai là chủ sở hữu, ai trực tiếp quản lý, sử dụng bình gas và hệ thống dẫn khí; đơn vị nào thực hiện việc lắp đặt, sửa chữa; ai có trách nhiệm kiểm tra, bảo dưỡng và bảo đảm an toàn. Tùy kết quả xác minh, trách nhiệm bồi thường có thể thuộc về một hoặc nhiều chủ thể.

Trong trường hợp chủ cơ sở có mua thêm bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba, doanh nghiệp bảo hiểm có thể phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường trong giới hạn và phạm vi bảo hiểm đã thỏa thuận. Đây là loại bảo hiểm khác với bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với tài sản của cơ sở.

Về trường hợp cơ sở đã mua bảo hiểm cháy, nổ nhưng xảy ra sự cố rò rỉ khí gas dẫn đến phát nổ, luật sư cho rằng doanh nghiệp bảo hiểm phải xem xét trách nhiệm bồi thường nếu sự kiện thuộc phạm vi bảo hiểm và không thuộc trường hợp loại trừ.

Đáng lưu ý, quy định loại trừ trách nhiệm bảo hiểm có đề cập trường hợp thiệt hại do hành động cố ý gây cháy, nổ của người được bảo hiểm hoặc do cố ý vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy và hành vi đó là nguyên nhân trực tiếp gây ra cháy, nổ.

Luật sư Đặng Văn Cường nhấn mạnh, không thể đánh đồng mọi sai sót kỹ thuật, sơ suất hoặc vi phạm hành chính với hành vi cố ý vi phạm để từ chối bồi thường. Trong vụ việc tại phố Nguyễn Văn Tuyết, cơ quan điều tra cần làm rõ nguyên nhân rò rỉ khí gas, tình trạng lắp đặt và sử dụng hệ thống gas, trách nhiệm của người quản lý, người thi công và các chủ thể liên quan. Trên cơ sở kết luận điều tra, doanh nghiệp bảo hiểm mới có thể xác định chính xác trách nhiệm bồi thường.

Trường hợp cơ sở không mua bảo hiểm hoặc hợp đồng bảo hiểm không còn hiệu lực, cá nhân, tổ chức có trách nhiệm gây thiệt hại vẫn phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường theo Bộ luật Dân sự.

Cần nghiên cứu bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc với cơ sở nguy cơ cao

Từ vụ việc tại phố Nguyễn Văn Tuyết, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng cần nghiên cứu xây dựng cơ chế bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc đối với một số nhóm cơ sở có nguy cơ cao, thay vì áp dụng đại trà cho tất cả hộ kinh doanh.

Các hộ dân bị ảnh hưởng vụ nổ gas được hướng dẫn, sắp xếp tạm cư.

Theo luật sư, các đối tượng cần được xem xét có thể bao gồm cơ sở kinh doanh, tồn chứa, sang chiết, phân phối khí đốt; nhà hàng, bếp ăn tập trung quy mô lớn; cơ sở sử dụng hệ thống gas công nghiệp; cơ sở kinh doanh, sản xuất hoặc bảo quản chất dễ cháy, nổ có nguy cơ ảnh hưởng đến khu dân cư.

Việc xác định đối tượng phải tham gia bảo hiểm cần căn cứ vào loại nhiên liệu, khối lượng tồn chứa, công suất thiết bị, quy mô hoạt động, vị trí cơ sở và khoảng cách với khu dân cư, thay vì chỉ căn cứ vào tên gọi hoặc loại hình đăng ký kinh doanh.

Đặc biệt, phạm vi bảo hiểm cần được mở rộng sang trách nhiệm đối với bên thứ ba, bao gồm người bị thương, người tử vong, chủ sở hữu nhà ở, cửa hàng, phương tiện và tài sản của các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng do sự cố phát sinh từ hoạt động của cơ sở được bảo hiểm.

Mức trách nhiệm bảo hiểm cũng cần tương xứng với quy mô rủi ro. Giới hạn bồi thường cần đủ khả năng xử lý những sự cố gây thiệt hại hàng loạt.

Bên cạnh đó, nghĩa vụ tham gia bảo hiểm cần gắn với điều kiện kinh doanh và kiểm tra an toàn. Cơ sở thuộc nhóm nguy cơ cao phải chứng minh việc tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự, đồng thời duy trì các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy trong suốt quá trình hoạt động. Việc có bảo hiểm không thể được xem là căn cứ để giảm nhẹ nghĩa vụ phòng ngừa rủi ro.

Luật sư cũng đề xuất nghiên cứu cơ chế bảo hiểm bổ sung hoặc quỹ hỗ trợ khắc phục hậu quả đối với những sự cố đặc biệt nghiêm trọng, có thiệt hại vượt quá giới hạn trách nhiệm bảo hiểm hoặc khả năng tài chính của chủ thể gây thiệt hại. Cơ chế này cần quy định rõ nguồn hình thành, điều kiện chi trả và nguyên tắc hoàn trả, tránh chuyển toàn bộ trách nhiệm của doanh nghiệp sang ngân sách nhà nước.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cần được thực hiện trong tổng thể công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy.

Ông cho rằng cần có cơ chế quản lý dữ liệu thống nhất, cập nhật tình trạng tham gia bảo hiểm, thời hạn hợp đồng, tài sản được bảo hiểm và kết quả kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy của từng cơ sở. Việc này cần được chú trọng đối với nhà hàng, quán karaoke, kho chứa khí đốt và các địa điểm sử dụng nhiều thiết bị sinh nhiệt, nhiên liệu dễ cháy trong khu dân cư.

"Chính sách bảo hiểm cần được thiết kế theo hướng không chỉ bảo vệ tài sản của người kinh doanh mà còn phải bảo vệ quyền lợi của cộng đồng dân cư. Khi một cơ sở kinh doanh có thể tạo ra rủi ro đối với nhiều người, trách nhiệm tài chính để khắc phục rủi ro đó phải được đặt ra tương xứng. Mục tiêu cuối cùng của bảo hiểm không chỉ là bồi thường sau khi tai nạn xảy ra, mà còn là tạo ra cơ chế chia sẻ rủi ro, bảo đảm người dân vô tội không bị bỏ lại phía sau khi phải gánh chịu hậu quả từ hoạt động kinh doanh của người khác", luật sư Đặng Văn Cường nhấn mạnh.