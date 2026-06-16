Sau tiếng động lớn, hố sâu 4m xuất hiện giữa khu dân cư

Nghe tiếng động lớn, bà Hoàn chạy ra kiểm tra thì phát hiện trong khu đất của gia đình xuất hiện hố tử thần có đường kính khoảng 3m, sâu 4m.

Ngày 16/6, trao đổi với Báo Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Hoàn (ngõ 3, đường Thanh Niên, tổ 3, phường Linh Sơn, Thái Nguyên) cho biết, sau tiếng động lớn trưa ngày 15/6, trong khu đất của gia đình xuất hiện .

Theo quan sát, hố tử thần có đường kính khoảng 3m, sâu 4m. Phần đất bên dưới bị khoét sâu tạo thành , tiến sát chân móng nhà bà Hoàn.

Chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo

"Khi đang nghỉ trưa, tôi nghe thấy tiếng động lớn nên chạy ra kiểm tra. Lúc ấy, tôi phát hiện mặt đất đã sụt xuống tạo thành một hố sâu, nước dâng lên miệng hố. Hiện tại, hố ngày càng mở rộng và sâu.

Bà Hoàn cho biết, hố sụt lún ảnh hưởng trực tiếp đến 2 hộ gia đình. Từ chiều 15/6, gia đình đã di dời một số tài sản để đảm bảo an toàn. "Trước khi xuất hiện hố sụt lún, tại khu vực này không có dấu hiệu gì bất thường", bà Hoàn chia sẻ.

Hố tử thần xuất hiện trong khu vực gia đình bà Nguyễn Thị Hoàn

UBND cho biết, sau khi nhận được thông tin, UBND xã đã cử cán bộ xuống hiện trường để kiểm tra, nắm bắt thông tin.

Chính quyền địa phương cũng đã cắm biển cảnh báo, khoanh vùng khu vực nguy hiểm, đồng thời báo cáo Sở NNMT tỉnh để có biện pháp khắc phục.

Theo các chuyên gia, Thái Nguyên có địa hình và địa chất phức tạp, xen kẽ giữa núi đá vôi, đồi thấp và các thung lũng karst. Nhiều khu vực phân bố đá carbonat dễ xảy ra quá trình karst hóa - hiện tượng nước ngầm hòa tan đá vôi qua thời gian dài, hình thành các hang hốc, khe rỗng dưới lòng đất.

Chuyên gia cho rằng mưa lớn kéo dài, hoạt động của nước ngầm hoặc các khoảng rỗng karst dưới nền đất có thể là yếu tố làm gia tăng nguy cơ xuất hiện "hố tử thần".