Loạt phát ngôn gây tranh cãi về phụ nữ của ông chủ Bảo Tín Minh Châu

Trong giới kinh doanh vàng tại Hà Nội, Vũ Minh Châu được biết đến là người xây dựng nên thương hiệu Bảo Tín Minh Châu – một trong những hệ thống kinh doanh vàng lớn ở miền Bắc. Tuy nhiên, bên cạnh hình ảnh doanh nhân thành đạt, ông cũng là nhân vật gây nhiều tranh cãi bởi những phát ngôn thẳng thắn, thậm chí bị cho là “lệch chuẩn” về phụ nữ.

Đáng chú ý, ông Châu từng gây chú ý trên mạng xã hội về quan điểm về những người phụ nữ. Tạp chí Giáo dục Việt Nam dẫn nội dung trong tập Luận của ông chủ "đế chế" vàng Bảo Tín Minh Châu: “Chăm, hiền là những đức tính quý báu nhất của người vợ. Phụ nữ đẹp thường không chăm, phụ nữ thông minh thường không hiền”; “Thiên nga mà tắm thương trường cũng trở thành gà chọi”...

Ông Vũ Minh Châu - Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Bảo Tín Minh Châu từ khi thành lập.

Ông thẳng thắn cho rằng: “Tôi nghĩ phụ nữ không nên thành đạt mà chỉ nên là người dịu dàng và tinh tế. Là đàn ông thành đạt, tôi biết một điều rằng, một người đàn ông thông minh sẽ chẳng bao giờ lấy người phụ nữ thành đạt làm vợ”.

Tổng giám đốc Bảo Tín Minh Châu cũng không ủng hộ phụ nữ bước vào thương trường, bởi: “Sau một thời gian kinh doanh, những nét nữ tính của họ đều biến mất”.

Với ông, phụ nữ phải đẹp Chân phương – Thánh thiện – Con nhà lành – Dịu dàng – Nữ tính và Thông minh. Riêng về phong cách ăn mặc nhất định là phải theo “gu”: “Âu ra Âu mà Á thì phải ra Á”.

Có lẽ, chính bởi sự "kỹ" trong quan điểm sống nên ngay trong triết lý kinh doanh và xây dựng văn hóa doanh nghiệp của ông cũng vô cùng khác biệt.

Tại Bảo Tín Minh Châu, mọi nhân viên đều được yêu cầu tuân thủ những quy tắc nghiêm ngặt về hình thức và trang phục. Tất cả nhân viên của công ty, nam phải như thầy giáo, nữ như cô giáo, tóc để đen tự nhiên, không nhuộm màu, không uốn tỉa "đuôi chuột", không xăm môi, phun mày; nam không xăm trổ, không cắt tóc cua, trọc, không để các kiểu tóc dị thường và không được mặc quần bó sát, cạp trễ.

Ngoài những quan điểm về văn hoá công ty mang tính khác biệt, ông Vũ Minh Châu – người sáng lập Bảo Tín Minh Châu nhiều lần vấp phải những chỉ trích về phát ngôn liên quan đến phụ nữ.

Ông Vũ Minh Châu từng có nhiều phát ngôn gây chú ý.

Hay ông Châu nêu quan điểm: "Tôi thấy người Việt Nam da vàng thì nên để tóc đen là đẹp nhất, nổi nhất. Phụ nữ da vàng nhưng lại nhuộm tóc vàng, thành ra tóc với da mặt thành một khối cùng tông, trông cứ bì bì, sợ lắm, xấu lắm". Ông cũng từng chia sẻ có một cô con gái 12 tuổi, rất chân phương, không ép nhuộm tóc, son phấn hay mặc quần ống bó, cạp trễ. Thậm chí ông còn không muốn con gái cắt tóc ngắn. Sau đó, khi bé gái cắt ngắn một chút đã bị ông nhắc nhở.

"Còn vợ tôi thì tôi chỉ chấm được 70% trong việc đáp ứng tiêu chí về cái đẹp của tôi. Cách ăn mặc của vợ tôi đôi khi không làm tôi hài lòng, tuy nhiên gần đây sau những lần tranh luận, to tiếng thì cũng đã có sự thay đổi theo chuẩn mực về cái đẹp của tôi", ông Châu tiết lộ.

Hầu hết, các phát ngôn trên của ông Vũ Minh Châu đều nhận về vô số ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng tư tưởng trên của ông là đi ngược lại với thời đại khi ai cũng có quyền bình đẳng trong xã hội, nhất là khi vai trò của nữ giới ngày càng được đề cao.

Chiều 25/3, theo thông tin từ một số trang như Tiền Phong và Vietnamnet, một số cửa hàng kinh doanh vàng của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội bất ngờ tạm dừng giao dịch khi lực lượng công an xuất hiện để kiểm tra, xác minh. Ghi nhận tại các cơ sở trên phố Trần Nhân Tông và Cầu Giấy, lực lượng chức năng có mặt từ khoảng 14h và tiến hành làm việc bên trong. Một số cửa hàng đóng cửa, ngừng tiếp khách, bên ngoài thu hút đông người dân theo dõi. Đến hơn 15h cùng ngày, cơ quan chức năng thực hiện niêm phong một số thiết bị, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra. Hiện chưa có thông tin chính thức về kết quả làm việc. Sự việc trên đang gây xôn xao dư luận, làm dấy lên câu hỏi về việc tuân thủ quy định trong hoạt động kinh doanh vàng của doanh nghiệp này.