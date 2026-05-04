Sẵn sàng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 4/5 tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức họp báo, cung cấp thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tham dự có bà Hà Thị Nga, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Cao Xuân Thạo, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban công tác xã hội Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Bình Minh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chánh văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Nông Thị Mai Huyền, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban tổ chức- kiểm tra Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí.

Thông tin tại họp báo, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong các ngày 11, 12 và 13/5/2026 tại Thủ đô Hà Nội.

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới, diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội là dấu mốc lịch sử, mở đầu cho nhiệm kỳ vận hành bộ máy với tầm vóc và chặng đường phát triển mới khi các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thông tin về kết quả Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, theo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tính đến ngày 31/10/2025, có 3.320/3.320 đơn vị cấp xã (100%) đã tổ chức xong Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2025-2030 đảm bảo các nội dung, yêu cầu theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Bí thư, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, của Ban Thường vụ tỉnh, thành ủy và cấp ủy địa phương.

Tính đến hết ngày 17/12/2025, 34/34 tỉnh, thành phố đã tổ chức xong Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2025 - 2030 (đạt tỷ lệ 100%). Trong đó, 2 tỉnh, thành phố tổ chức Đại hội trong tháng 10/2025 là tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Lào Cai); có 24 tỉnh, thành phố tổ chức Đại hội trong tháng 11/2025; có 7 tỉnh, thành phố tổ chức Đại hội xong trước ngày 17/12/2025 (Đà Nẵng; Khánh Hòa; Đồng Tháp; Lai Châu; Hưng Yên; Đắk Lắk).

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 có sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu, bao gồm: Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đương nhiệm; Đại biểu do Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố, các tổ chức thành viên cử theo số lượng được phân bổ; Đại biểu chỉ định; Người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cán bộ Mặt trận chuyên trách. Trong đó, Đại biểu trẻ tuổi nhất có 2 vị 23 tuổi, sinh năm 2003 (bà Lò Thị Nga, cá nhân tiêu biểu dân tộc Lào, Bản Mường Luân 1, xã Mường Luân, tỉnh Điện Biên; bà Y Nhi, Cá nhân tiêu biểu dân tộc Rơ măm thôn Làng Le, xã Mô Rai, tỉnh Quảng Ngãi); Đại biểu cao tuổi nhất là Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam), 97 tuổi.

Đại biểu khách mời, dự kiến 200 người gồm các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương; đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; lãnh đạo và phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và một số địa phương.

Về công tác xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội và sửa đổi Điều lệ, sau khi tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chỉnh sửa dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

Đồng thời tổ chức lấy ý kiến của các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các Hội đồng tư vấn; các tổ chức thành viên; MTTQ Việt Nam các cấp; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp Nhân dân.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục tiếp thu và hoàn thiện dự thảo các văn kiện để trình Đại hội.

Về công tác tuyên truyền, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã phối hợp ban hành Hướng dẫn số 29-HD/BTGDVTW về tuyên truyền Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cùng với đó, MTTQ Việt Nam các cấp đã đẩy mạnh triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và lựa chọn các công trình sản phẩm trọng điểm chào mừng Đại hội.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Thành phố Hà Nội tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương, cơ quan báo chí trực thuộc MTTQ Việt Nam mở chuyên trang, chuyên mục đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả Đại hội Mặt trận các cấp; công tác chuẩn bị và tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành văn bản hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố, các tổ chức thành viên ở Trung ương đẩy mạnh đợt tuyên truyền cao điểm trước, trong và sau Đại hội.

