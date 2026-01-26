Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Sản phụ sắp sinh giữa cao tốc, CSGT dùng xe đặc chủng mở đường đi cấp cứu

Đang trên đường ra Hà Nội sinh con, sản phụ bất ngờ chuyển dạ giữa cao tốc. Tổ CSGT đã kịp thời dùng xe đặc chủng đưa sản phụ vào bệnh viện an toàn.

Nguyễn Hinh

Ngày 26/1, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, hồi 7h cùng ngày, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại Km259 tuyến cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông phát hiện một ô tô con dừng lại bên đường để nhờ hỗ trợ.

3360698160587972411.jpg
Nhờ sự trợ giúp kịp thời của lực lượng CSGT, hai mẹ con sản phụ đã an toàn.

Lái xe trình bày đang đưa vợ đi Hà Nội sinh con, tuy nhiên trên đường đi sản phụ bất ngờ đau bụng dữ dội, có dấu hiệu chuyển dạ, nguy cơ sinh con ngay trên đường, đe dọa đến an toàn tính mạng của cả mẹ và con.

Trước tình huống khẩn cấp, Tổ công tác đã nhanh chóng báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Đội trưởng và sau đó sử dụng xe ô tô đặc chủng Cảnh sát giao thông đưa sản phụ đến Bệnh viện Đa khoa Hà Nam để cấp cứu.

Nhờ được hỗ trợ kịp thời, sản phụ Hoàng Thùy D. (SN 1986, trú tại tỉnh Thanh Hóa) đã được đưa đến bệnh viện an toàn, sức khỏe của cả mẹ và bé hiện đã ổn định.

Hành động kịp thời, trách nhiệm và nhân văn của lực lượng Cảnh sát giao thông đã để lại hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân.

#Cảnh sát giao thông #sản phụ #cứu hộ #cao tốc #bệnh viện #sinh con

Bài liên quan

Xã hội

CSGT Hà Nội kịp thời hỗ trợ đưa cháu bé 18 tháng tuổi đi cấp cứu

Nhờ được hỗ trợ kịp thời, cháu bé đã được bàn giao cho các y, bác sĩ để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Ngày 24/1, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, hồi 13h05 ngày 23/1, trong quá trình làm nhiệm vụ phân luồng giao thông phục vụ Đại hội XIV của Đảng, Tổ công tác D3 do đồng chí Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Thiếu tá Nguyễn Văn Tiệp và Đại úy Nguyễn Văn Ninh (cán bộ thuộc Đội CSGT số 6, Phòng CSGT CATP Hà Nội), đang làm nhiệm vụ thì nhận được yêu cầu khẩn cấp từ một gia đình có cháu bé 18 tháng tuổi trong tình trạng gọi không tỉnh, cần được đưa đi cấp cứu gấp tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

cats-3045.jpg
Cháu bé đã được bàn giao cho các y, bác sĩ để tiếp tục theo dõi và điều trị.
Xem chi tiết

Xã hội

Kịp thời dẫn đường đưa sản phụ ở Hưng Yên đi cấp cứu trong đêm

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, sản phụ được các y, bác sĩ tiếp nhận ngay khi đến nơi; ca sinh nở diễn ra thuận lợi, bảo đảm an toàn cho cả mẹ và bé.

Ngày 22/1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, khoảng 3h45 ngày 18/1, chị Nguyễn Thị Dinh (SN 1987, trú tại xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên) có dấu hiệu chuyển dạ, vỡ ối và cần được đưa đến bệnh viện khẩn cấp.

capture-1668.png
CGST kịp thời dẫn đường đưa sản phụ đi cấp cứu trong đêm.
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Hỏa hoạn tại chung cư EhomeS ở TP HCM khiến 3 mẹ con nguy kịch

Cháy lớn tại chung cư Ehome S khiến 3 người bị thương nặng, gồm hai trẻ nhỏ và mẹ của hai bé, các nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện.

Sáng 24/1, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP HCM) đã tiếp nhận 3 nạn nhân trong vụ cháy xảy ra tại chung cư EhomeS, phường Long Trường, TP HCM.

Trong đó, bé gái L.T.N. (6 tuổi) trong tình trạng suy hô hấp cấp do ngạt khói, kèm bỏng độ IIA vùng đùi, cẳng và bàn chân hai bên, diện tích khoảng 20% cơ thể. Bệnh nhi được xử trí thở máy, đặt nội khí quản và chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 để tiếp tục điều trị.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới