Sản phụ sắp sinh giữa cao tốc, CSGT dùng xe đặc chủng mở đường đi cấp cứu

Đang trên đường ra Hà Nội sinh con, sản phụ bất ngờ chuyển dạ giữa cao tốc. Tổ CSGT đã kịp thời dùng xe đặc chủng đưa sản phụ vào bệnh viện an toàn.

Ngày 26/1, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, hồi 7h cùng ngày, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại Km259 tuyến cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông phát hiện một ô tô con dừng lại bên đường để nhờ hỗ trợ.

Nhờ sự trợ giúp kịp thời của lực lượng CSGT, hai mẹ con sản phụ đã an toàn.

Lái xe trình bày đang đưa vợ đi Hà Nội sinh con, tuy nhiên trên đường đi sản phụ bất ngờ đau bụng dữ dội, có dấu hiệu chuyển dạ, nguy cơ sinh con ngay trên đường, đe dọa đến an toàn tính mạng của cả mẹ và con.

Trước tình huống khẩn cấp, Tổ công tác đã nhanh chóng báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Đội trưởng và sau đó sử dụng xe ô tô đặc chủng Cảnh sát giao thông đưa sản phụ đến Bệnh viện Đa khoa Hà Nam để cấp cứu.

Nhờ được hỗ trợ kịp thời, sản phụ Hoàng Thùy D. (SN 1986, trú tại tỉnh Thanh Hóa) đã được đưa đến bệnh viện an toàn, sức khỏe của cả mẹ và bé hiện đã ổn định.

Hành động kịp thời, trách nhiệm và nhân văn của lực lượng Cảnh sát giao thông đã để lại hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân.