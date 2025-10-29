Hà Nội

Sống Khỏe

Sản phụ đẻ rơi con giữa dòng nước lũ ở TP Huế

Đang trên đường đến bệnh viện để sinh con, sản phụ bất ngờ chuyển dạ, đẻ rơi ngay tại đoạn nước ngập sâu.

Hạo Nhiên

Ngày 29/10, trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh ghi lại trường hợp một sản phụ ở TP Huế trên đường đến bệnh viện để sinh con, nhưng không kịp đến nơi và đã sinh ngay giữa dòng nước lũ, tại khu vực ngã tư Bà Triệu - Hùng Vương (TP Huế).

san-phu-vo-oi-tai-noi-ngap-lt-edited-1761725446036jpg-2576-1.jpg
Sản phụ sinh con giữa dòng nước lũ.

Ngay lúc đó, một ô tô 6 chỗ chạy ngang qua và được người dân hô hoán, ra hiệu cho xe dừng lại. Lúc đầu, tài xế còn ngần ngại vì nước sâu, nhưng sau đó mọi người cùng nhau đỡ mẹ và bé lên xe, đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo một lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, sáng nay (29/10) đơn vị tiếp nhận một sản phụ sinh con trên ô tô (chưa rõ taxi hay xe gia đình). Tình huống khẩn cấp, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu cho cả mẹ và bé ngay tại tiền sảnh của bệnh viện.

Hiện, sản phụ và trẻ sơ sinh đang được chăm sóc tích cực, sức khỏe đã dần ổn định.

