Sản phụ 34 tuổi ở Phú Thọ sinh bé gái nặng 5 kg

Trung tâm Y tế Cẩm Khê (Phú Thọ) vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ D., 34 tuổi, trú tại xã Cẩm Khê. Em bé chào đời lúc 10h ngày 1/7/2025 bằng phương pháp sinh mổ, nặng 5 kg, thuộc nhóm thai to. Bé gái sinh ra hồng hào, khóc to, phản xạ tốt và đang được chăm sóc, theo dõi sát để phòng nguy cơ hạ đường huyết – biến chứng thường gặp ở trẻ có cân nặng lớn.

Theo chia sẻ từ gia đình, trong thai kỳ, sản phụ tăng 20 kg, sức khỏe ổn định. Khi thai được 38 tuần 6 ngày, chị có dấu hiệu chuyển dạ và được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê. Đây là lần sinh thứ hai của chị, trước đó năm 2017, chị từng sinh mổ một bé trai nặng 4,1 kg.

Trẻ chào đời nặng 5 kg tương đương với trẻ khoảng 2 tháng tuổi - Ảnh VTV

Bác sĩ CKII Hà Thị Hải Hường – Trưởng khoa Phụ sản và CSSKSS, Trung tâm Y tế Cẩm Khê cho biết: Theo Hướng dẫn quốc gia về dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (2016), thai to được xác định khi cân nặng thai nhi từ 3,5 kg trở lên. Việc mang thai to tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho cả mẹ và bé, đặc biệt trong quá trình chuyển dạ và sau sinh. Trường hợp này, mẹ và bé cần được theo dõi chặt chẽ để xử trí kịp thời nguy cơ băng huyết ở mẹ do tử cung co hồi kém và hạ đường huyết ở bé.

Bác sĩ Hường cũng khuyến cáo, trong suốt thai kỳ, mẹ bầu cần thăm khám đầy đủ để kiểm soát sự phát triển của thai, từ đó kịp thời chỉ định phương pháp sinh phù hợp, hạn chế tai biến khi sinh. Việc duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, vận động phù hợp và kiểm soát tăng cân sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe cho cả mẹ và bé.

Theo số liệu thống kê nghiên cứu của các khoa Sản trong nước cũng như ngoài nước cho thấy, cân nặng của trẻ sơ sinh trong điều kiện người mẹ dinh dưỡng đầy đủ sẽ phụ thuộc vào tính di truyền của nòi giống.

Với người Việt Nam, con đẻ ra cân nặng mức trung bình sẽ dao động trên dưới 3,2 kg, ngoài ra có thể còn phụ thuộc vào những yếu tố sau: Sức khỏe và thể lực bà mẹ: hai bà mẹ có chế độ dinh dưỡng như nhau nhưng bà mẹ nào cao lớn, mạnh khỏe hơn thì con cũng thường to khỏe hơn; Con đẻ lần sau (con rạ) thường có cân nặng lớn hơn lần trước; Bệnh tật của bà mẹ: nếu bà mẹ béo phì, đặc biệt nếu bị bệnh tiểu đường thì cân nặng của con chắc chắn sẽ vượt quá mức bình thường.