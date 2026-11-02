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Doanh nghiệp

Săn biển mây 5h sáng, thưởng thức bữa sáng ở độ cao hơn 3.000m

Sau cơn sốt “cháy vé” dịp Quốc khánh 2/9, combo trải nghiệm độc bản “Đón bình minh trên đỉnh Fansipan” sẽ chính thức “tái xuất” từ ngày 7/11. Được mở bán từ ngày 30/10 với số lượng giới hạn, đây hứa hẹn tiếp tục là “tấm vé vàng” dành cho những tâm hồn xê dịch khao khát “săn” biển mây và đón những tia nắng sớm trên “Nóc nhà Đông Dương”.

PV

Bắt đầu ngày mới theo cách khác biệt trên “Nóc nhà Đông Dương”

5h sáng, khi Sa Pa vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ tĩnh lặng, chuyến hành trình lên Fansipan bắt đầu giữa cái lạnh đặc trưng của vùng núi cao Tây Bắc. Từ cabin cáp treo, dãy Hoàng Liên Sơn dần hiện ra sau những tầng sương mờ, thung lũng ẩn hiện dưới biển mây bồng bềnh, trong khi phía đường chân trời bắt đầu chuyển sắc, báo hiệu ngày mới đang đến.

Bình minh trên Fansipan mang vẻ đẹp rất riêng trong khoảnh khắc núi rừng Tây Bắc vẫn còn chìm trong tĩnh lặng. Với combo “Đón bình minh trên đỉnh Fansipan”, du khách sẽ là những người đầu tiên chạm tay vào nắng sớm, trọn vẹn ngắm nhìn biển mây cuồn cuộn và ghi lại những khung hình tuyệt mỹ trước khi nhịp sống du lịch náo nhiệt bắt đầu.

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Từ ngày 7/11, combo “Đón bình minh trên đỉnh Fansipan” chính thức trở lại vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật trong tháng 11

Thưởng thức bữa sáng giữa độ cao hơn 3.000m

Điểm nhấn làm nên sức hút đặc biệt của combo là sự kết hợp giữa thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên và không gian ẩm thực tinh tế ở độ cao hơn 3000m.

Tại Cafe Du Soleil – quán cà phê cao nhất Việt Nam, du khách sẽ được nhâm nhi tách cà phê nóng hổi, thưởng thức bánh ngọt thơm lành và ngắm nhìn ánh nắng đầu ngày dần phủ vàng lên đại ngàn Hoàng Liên Sơn. Giữa biển mây bồng bềnh và tiết trời chớm đông, bữa sáng quen thuộc trở thành một trải nghiệm vô cùng thi vị và đáng nhớ.

Đối với các cặp đôi, nhóm bạn hay gia đình, đây là lựa chọn lý tưởng để “làm mới” lịch trình khám phá Sa Pa. Bắt đầu buổi sáng từ sớm không chỉ mang đến cơ hội ngắm bình minh tuyệt mỹ mà còn mở đầu cho một hành trình trải nghiệm trọn vẹn tại Fansipan.

Tận hưởng hành trình khám phá văn hóa Tây Bắc độc bản

Không dừng lại ở khoảnh khắc đón ánh bình minh hay thưởng thức bữa sáng giữa mây ngàn, hành trình chinh phục Fansipan tiếp tục mở ra chuỗi trải nghiệm đa sắc màu, nơi văn hóa và thiên nhiên hòa quyện trong một hành trình.

Điểm chạm cảm xúc đầu tiên sau khi bình minh hé rạng chính là Lễ thượng cờ trang nghiêm trên “Nóc nhà Đông Dương” ở độ cao 3.143m. Du khách sẽ có cơ hội trực tiếp tham gia lễ thượng cờ trang nghiêm, lắng nghe giai điệu Quốc ca vang lên hùng tráng.

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Lễ thượng cờ trang nghiêm trên “Nóc nhà Đông Dương

Nối tiếp khoảnh khắc đón bình minh, du khách có thể thong dong khám phá quần thể kiến trúc tâm linh thâm nghiêm trên đỉnh Fansipan. Giữa biển mây bồng bềnh, Đại tượng Phật A Di Đà sừng sững giữa đất trời, tượng Quan Thế Âm Bồ Tát uy nghiêm cùng Kim Sơn Bảo Thắng Tự cổ kính tạo nên những điểm nhấn thanh tịnh. Con đường La Hán với 18 pho tượng đồng dẫn lối qua không gian tĩnh lặng, mang đến những phút giây vừa bình yên vừa lắng đọng nơi tâm hồn.

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Thưởng thức ẩm thực đặc trưng Tây Bắc trên đỉnh Fansipan

Đặc biệt, hành trình sẽ đưa du khách bước vào một thế giới văn hóa bản địa độc đáo và sinh động khi ghé thăm Bản Mây. Tại đây, bức tranh đời sống của 8 cộng đồng dân tộc Tây Bắc hiện lên chân thực qua những nếp nhà mộc mạc, tiếng khèn gọi bạn, sắc thổ cẩm rực rỡ cùng các trải nghiệm thủ công bản địa như dệt vải, làm hương, đan mây tre hay in hoa văn bằng sáp ong. Đừng quên hòa mình vào nhịp điệu rộn rã của hai show diễn nghệ thuật đặc sắc “Đỉnh thiêng du ký” và “Tây Bắc mùa hoa nở” để tận hưởng không khí lễ hội tưng bừng nơi miền sơn cước.Thời điểm này, cảnh sắc tại Sun World Fansipan Legend thêm phần rực rỡ với muôn sắc hoa theo mùa. Sắc trắng hồng của hoa tam giác mạch đan xen màu tím của hoa xác pháo nổi bật trên nền xanh đại ngàn, cùng với thung lũng hoa hồng và muồng vàng tạo nên những góc check-in tuyệt đẹp. Đặc biệt, Lễ hội Hoa sen đá diễn ra vào đầu tháng 11 hứa hẹn mang đến điểm nhấn mới lạ với thế giới sen đá độc đáo giữa biển mây kỳ vĩ.

Sự trở lại của combo “Đón bình minh trên đỉnh Fansipan” trong tháng 11 chính là cơ hội hoàn hảo để du khách bắt đầu ngày mới trên tầng mây, rồi thong thả viết tiếp hành trình khám phá Sa Pa theo nhịp cảm xúc của riêng mình.

THÔNG TIN COMBO “ĐÓN BÌNH MINH TRÊN ĐỈNH FANSIPAN”

● Thời gian áp dụng: Các ngày thứ 7, Chủ nhật trong tháng 11 (Trừ ngày 1/11)

● Số lượng: 100 suất/ngày

● Giờ khởi hành: Chuyến cáp treo đầu tiên khởi hành từ 5h sáng

● Giá vé: 1.250.000 đồng/người lớn, 900.000 đồng/trẻ em

● Bao gồm: Vé cáp treo, tàu hỏa leo núi chiều lên, đồ uống và bánh ngọt tại Cafe Du Soleil

#Fansipan #Sa Pa #Du lịch trải nghiệm #Sun World Fansipan Legend #Văn hóa Tây Bắc

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