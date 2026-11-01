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Số hóa - Xe

Sam Altman cảnh báo AI có thể vượt tầm kiểm soát an ninh mạng

AI ngày càng có khả năng phát hiện lỗ hổng bảo mật phức tạp, đặt ra thách thức lớn cho phương pháp phòng thủ mạng và vá lỗi truyền thống.

Thiên Trang (th)

Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt ra những câu hỏi lớn về tương lai an ninh mạng. Các mô hình AI có thể hỗ trợ tìm kiếm lỗ hổng trong phần mềm với tốc độ và quy mô đáng kể, khiến việc bảo vệ hệ thống trước những cuộc tấn công ngày càng phức tạp. Những cảnh báo được gán cho Sam Altman, CEO OpenAI, phản ánh mối lo ngại rằng năng lực AI có thể vượt quá khả năng ứng phó của các phương pháp bảo mật hiện nay.

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AI có thể hỗ trợ chuyên gia phân tích mã nguồn và phát hiện những lỗ hổng bảo mật khó nhận biết bằng phương pháp thông thường.

Theo nội dung được chia sẻ, AI không còn chỉ hỗ trợ lập trình hay phân tích dữ liệu mà còn có thể giúp xác định những điểm yếu khó phát hiện trong mã nguồn. Khi được kết hợp với các công cụ tự động hóa, công nghệ này có tiềm năng rút ngắn đáng kể thời gian từ lúc phát hiện lỗ hổng đến khi xây dựng phương thức khai thác. Điều đó có thể tạo lợi thế cho cả chuyên gia phòng thủ lẫn những kẻ tấn công mạng, tùy thuộc vào cách công nghệ được sử dụng.

Thách thức lớn nằm ở tốc độ phát hiện và xử lý lỗ hổng. Trong mô hình bảo mật truyền thống, chuyên gia phải kiểm tra hệ thống, đánh giá mức độ nguy hiểm, phát triển bản vá và triển khai đến người dùng. Quy trình này có thể mất nhiều thời gian, trong khi các công cụ AI có khả năng tự động hóa một phần công việc phân tích và thử nghiệm. Nếu bên tấn công tận dụng AI nhanh hơn tốc độ khắc phục của tổ chức, khoảng thời gian hệ thống dễ bị xâm nhập có thể trở thành rủi ro đáng kể.

Ngoài phần mềm, bảo mật phần cứng và các thành phần hạ tầng cũng cần được chú ý. Những lỗ hổng nằm ở cấp độ firmware, kiến trúc xử lý hoặc cách các thành phần tương tác với nhau có thể khó phát hiện hơn bằng phương pháp kiểm tra thông thường. AI có thể hỗ trợ nghiên cứu những khu vực này, nhưng không đồng nghĩa mọi mô hình hiện nay đều có khả năng tự xâm nhập phần cứng hoặc vượt qua mọi lớp bảo vệ. Năng lực thực tế còn phụ thuộc vào mô hình, công cụ, quyền truy cập và điều kiện triển khai.

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Doanh nghiệp cần kết hợp cập nhật bản vá, giám sát liên tục và kiểm tra bảo mật để ứng phó với các nguy cơ an ninh mạng mới.

Trước nguy cơ trên, doanh nghiệp và cơ quan quản lý cần xem an ninh mạng là quá trình liên tục thay vì nhiệm vụ chỉ hoàn thành sau một lần vá lỗi. Các biện pháp như kiểm tra bảo mật tự động, cập nhật phần mềm kịp thời, phân quyền truy cập tối thiểu, giám sát hoạt động bất thường và chuẩn bị phương án ứng phó sự cố sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng. AI cũng có thể được ứng dụng để rà soát mã nguồn, ưu tiên lỗ hổng nghiêm trọng và hỗ trợ đội ngũ bảo mật phản ứng nhanh hơn.

Dù vậy, những phát ngôn được cho là của Sam Altman cần được đối chiếu với nguồn gốc đầy đủ trước khi xem là tuyên bố chính thức. Thay vì kết luận rằng mọi hệ thống đều không thể bảo vệ, điều đáng chú ý là cán cân giữa tấn công và phòng thủ đang thay đổi. Trong bối cảnh AI phát triển nhanh, khả năng giảm thiểu rủi ro, phát hiện sớm và phục hồi sau sự cố sẽ ngày càng quan trọng đối với an toàn số.

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#Sam Altman #OpenAI #AI an ninh mạng #lỗ hổng bảo mật #vá lỗi phần mềm #phòng thủ mạng

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