Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

SACOMBANK tiếp tục tung gói lãi suất cho vay 7,9%/năm, góp sức cùng mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số

Hưởng ứng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số, ngay từ tháng 8/2026, SACOMBANK đã triển khai gói tín dụng với quy mô gần 100.000 tỷ đồng dành cho khách hàng doanh nghiệp hiện hữu, đang hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, doanh nghiệp có vốn nước ngoài…Mức giảm lãi suất hấp dẫn từ 1,5% đến 2% tương ứng lãi suất 8.5% - 9.5%. Trên cơ sở đó, SACOMBANK đã chủ động giảm biên lợi nhuận xuống còn 0.79%/năm nhằm chia sẻ, đồng hành cùng khách hàng.

PV

Ngày 2/11/2026, SACOMBANK tiếp tục triển khai gói tín dụng ưu đãi quy mô 10.000 tỷ đồng dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp mới, hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và FDI, với mức lãi suất hỗ trợ là 7,9%/năm áp dụng từ 02/11/2026 đến 31/12/2026 Lãi suất cho vay ưu đãi cùng hệ sinh thái giải pháp tài chính toàn diện, Ngân hàng không chỉ giúp khách hàng tối ưu chi phí vốn mà còn mở rộng hoạt động kinh doanh và nắm bắt cơ hội tăng trưởng.

Bơm vốn ưu đãi, tạo động lực cho doanh nghiệp tăng tốc

Cuối năm là khoảng thời gian sôi nổi với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và FDI, nhất là khi bức tranh thị trường năm nay đang diễn biến tích cực. Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong 10 tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.010,6 tỷ USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ và chính thức vượt mốc 1.000 tỷ USD. Trong khi đó, vốn FDI đến 30/09/2026 đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

Không chỉ đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng ngành, hoạt động của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này còn tạo hiệu ứng lan tỏa đến chuỗi cung ứng, từ sản xuất nguyên vật liệu, lắp ráp máy móc đến logistics. Qua đó, thúc đẩy hoạt động sản xuất, thương mại và đóng góp vào tăng trưởng GDP quốc gia.

Để bảo đảm hoạt động và tiến độ thực hiện đơn hàng, doanh nghiệp cần nguồn vốn linh hoạt cho các nhu cầu như thanh toán nhà cung cấp, chi trả nhân công và duy trì vốn lưu động. Do đó, tối ưu chi phí vốn sẽ giúp giảm áp lực tài chính, đồng thời tạo thêm nguồn lực để doanh nghiệp tập trung vào hoạt động kinh doanh và nâng cao hiệu quả vận hành.

Nắm bắt nhu cầu này, SACOMBANK triển khai lãi suất ưu đãi 7,9%/năm dành riêng cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu và FDI, hỗ trợ khách hàng bổ sung vốn lưu động, thực hiện đơn hàng và mở rộng hoạt động với chi phí cạnh tranh. Bên cạnh chính sách lãi suất cạnh tranh, gói cho vay còn là cơ hội tiếp cận nguồn vốn kịp thời, giúp doanh nghiệp sẵn sàng hòa nhịp tăng trưởng với thị trường và tạo tiền đề cho sự phát triển vững vàng về sau.

sacombank-dong-hanh-cung-doanh-nghiep-xuat-nhap-khau.jpg

Đồng hành trong hoạt động, tiện lợi trong sử dụng

Đặc thù của xuất nhập khẩu là vốn luôn dịch chuyển theo hành trình của đơn hàng. Vì vậy, SACOMBANK cung cấp các giải pháp từ tài trợ theo hợp đồng, LC đến bộ chứng từ xuất khẩu, với tỷ lệ tài trợ lên đến 100% và không yêu cầu tài sản bảo đảm theo điều kiện áp dụng. Qua đó, nhà xuất khẩu có thể tiếp tục xoay vòng nguồn lực trong thời gian chờ đối tác thanh toán.

Ở chiều nhập khẩu, các giải pháp như LC UPAS, LC có điều khoản thương lượng kết hợp công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá giúp khách hàng chủ động hơn trong thanh toán và kiểm soát chi phí. Các tiện ích quản lý tài khoản, chuyển tiền, thanh toán quốc tế, chi lương và thẻ doanh nghiệp cũng được tích hợp, tạo thuận lợi trong quá trình vận hành.

Với khối FDI, SACOMBANK phát triển hệ giải pháp phục vụ xuyên suốt hoạt động tại Việt Nam, từ quản lý tài khoản, thanh toán quốc tế, ngoại hối đến chi lương và tài trợ chuỗi cung ứng. Thay vì sử dụng nhiều dịch vụ rời rạc, khách hàng có thể quản lý các nhu cầu tài chính trên một hệ sinh thái đồng bộ với chi phí rẻ hơn so với đăng ký lẻ, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Đại diện SACOMBANK chia sẻ: “Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và doanh nghiệp FDI là những phân khúc trọng tâm trong định hướng phát triển mảng ngân hàng doanh nghiệp tại SACOMBANK. Đồng hành cùng sự lớn mạnh của nhóm doanh nghiệp này cũng chính là cách chúng tôi đóng góp thiết thực vào tăng trưởng chung của nền kinh tế.”

Chương trình ưu đãi lần này là bước tiếp nối chuỗi chính sách được SACOMBANK triển khai nhằm cụ thể hóa định hướng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về giảm mặt bằng lãi suất, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

#SACOMBANK #ngân hàng SACOMBANK #FDI

Bài liên quan

Doanh nghiệp

SACOMBANK củng cố nền tảng, hướng tới mục tiêu hoàn thành đề án tái cơ cấu theo kế hoạch

Trong bối cảnh tập trung xử lý những tồn đọng từ quá khứ, SACOMBANK đang ghi nhận những chuyển biến đáng chú ý trong hoạt động kinh doanh quý III/2026. Tổng thu nhập hoạt động đạt mức cao nhất lịch sử, nguồn thu dịch vụ bứt phá, chi phí vận hành giảm mạnh và lợi nhuận trước dự phòng tăng gần 60%.

Với SACOMBANK (mã chứng khoán: STB), câu chuyện kinh doanh năm 2026 không chỉ nằm ở tăng trưởng lợi nhuận. Trong khi tiếp tục xử lý những vấn đề tồn đọng từ các giai đoạn trước, ngân hàng đồng thời duy trì hoạt động kinh doanh, cải thiện hiệu quả vận hành và tạo thêm nguồn lực cho quá trình tái cơ cấu.

Kết quả quý III/2026 cho thấy những chuyển biến tích cực đang xuất hiện ở các khâu quan trọng. Nguồn thu ngoài lãi tăng mạnh, chi phí hoạt động được kiểm soát tốt hơn, trong khi quy mô tài sản và tín dụng tiếp tục mở rộng.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

SACOMBANK giảm biên lợi nhuận cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn

Trong 9 tháng năm 2026, SACOMBANK mở rộng hoạt động tín dụng, đồng thời triển khai các chương trình giảm lãi suất, chia sẻ một phần lợi nhuận để hỗ trợ khách hàng vay vốn. Tổng tài sản tăng 15,3% so với đầu năm, vượt 1 triệu tỷ đồng, các chỉ tiêu cốt lõi tăng trưởng ổn định.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, tổng tài sản của SACOMBANK đạt 1.057.398 tỷ đồng, tăng 15,3% so với đầu năm và vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Tiền gửi khách hàng đạt 775.422 tỷ đồng, tăng 25,4%. Dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 700.346 tỷ đồng, tăng hơn 11,8%, đạt hơn 100% kế hoạch.

Cùng với việc mở rộng cho vay, SACOMBANK triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi nhằm giảm chi phí tiếp cận vốn cho doanh nghiệp. Việc thu hẹp biên lợi nhuận tại các chương trình này thể hiện lựa chọn chia sẻ một phần lợi ích của ngân hàng với khách hàng, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì dòng tiền và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

SACOMBANK giảm lãi suất cho vay 2% sau chỉ đạo của Chính phủ

Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất cho vay, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Sacombank triển khai chương trình tín dụng ưu đãi lên đến 40.000 tỷ đồng.

Khơi thông dòng vốn vào sản xuất kinh doanh

Trong bối cảnh nền kinh tế đẩy mạnh các động lực tăng trưởng, việc tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý có ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Bám sát định hướng của Chính phủ và NHNN, SACOMBANK dành nguồn vốn ưu đãi lên đến 40.000 tỷ đồng cho khách hàng doanh nghiệp, áp dụng mức giảm 2%/năm lãi suất cho vay, với lãi suất ưu đãi từ 8,5%/năm theo điều kiện của chương trình.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Định nghĩa lại mặt bằng thương mại đáng giá tại Tây Hà Nội

Định nghĩa lại mặt bằng thương mại đáng giá tại Tây Hà Nội

Khi quy hoạch đô thị dần hoàn thiện, tiêu chuẩn đánh giá bất động sản thương mại đáng giá đã vượt ra khỏi khoảng cách tới lõi trung tâm. Nhìn từ các đại lộ thương mại lớn trên thế giới, sức sống dài hạn được kiến tạo bởi cấu trúc 3 lớp: Bán kính kết nối mở rộng - Kích hoạt dòng người thực - Trở thành điểm đến trải nghiệm. Đây cũng là tư duy đang định hình nên tâm điểm giao thương mới tại khu vực phía Tây Thủ đô.

Năm đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways: Từ hãng bay mới đến đối tác được các tên tuổi hàng không toàn cầu tin cậy

Năm đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways: Từ hãng bay mới đến đối tác được các tên tuổi hàng không toàn cầu tin cậy

Ngày 1/11/2026, Sun PhuQuoc Airways (SPA) tròn một năm cất cánh. Từ 220 hành khách trên chuyến bay đầu tiên, sau 365 ngày, hãng đã thực hiện gần 23.600 chuyến bay, đưa hơn 4 triệu lượt hành khách đến với Phú Quốc và mọi miền đất nước, trên mạng bay 29 đường bay, trong đó 16 đường bay quốc tế.

Sống chất riêng, nghỉ dưỡng đúng gu, theo mong muốn tại Vinhomes Royal Island

Sống chất riêng, nghỉ dưỡng đúng gu, theo mong muốn tại Vinhomes Royal Island

Ngôi nhà không chỉ phản ánh thành quả sau nhiều năm gây dựng sự nghiệp, mà còn thể hiện cách mỗi người lựa chọn tận hưởng cuộc sống. Tại Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng), biệt thự đảo, villa Golf, chung cư và shophouse mở ra nhiều phong cách an cư, nghỉ dưỡng và kinh doanh, giúp chủ nhân sở hữu không gian phù hợp với nhu cầu và dấu ấn cá nhân.

Hiện đại hóa bệnh viện: Khoảng cách từ sở hữu công nghệ đến năng lực vận hành

Hiện đại hóa bệnh viện: Khoảng cách từ sở hữu công nghệ đến năng lực vận hành

Theo yêu cầu của Bộ Y tế, từ ngày 1/1/2027, các bệnh viện công lập và tư nhân trên cả nước không sử dụng hồ sơ bệnh án giấy. Khi đó, ngoài thông số thiết bị, khả năng kết nối dữ liệu, người vận hành và phương án bảo trì phải được tính ngay từ khâu lựa chọn. Tuần lễ Y tế Toàn cầu Việt Nam 2027 (Global Health Week Vietnam 2027), dự kiến diễn ra từ ngày 5 đến 7/4/2027 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, chỉ ba tháng sau mốc này, tạo không gian để cơ sở y tế đối chiếu giải pháp với thực tế vận hành trước khi đầu tư.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Vinhomes Green Paradise bước vào cuộc đua “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai”

Vinhomes Green Paradise bước vào cuộc đua “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai”

Đúng 15 năm sau khi Vịnh Hạ Long được vinh danh là một trong “7 Kỳ quan Thiên nhiên Mới của thế giới” (11/11/2011), Việt Nam lại vừa có một ứng viên chính thức tham gia cuộc đua tìm kiếm “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” do New7Wonders khởi xướng. Cạnh tranh cùng hơn 260 đề cử quốc tế, siêu đô thị biển Vinhomes Green Paradise Cần Giờ kiêu hãnh đưa khát vọng và năng lực kiến tạo đô thị ESG++ cùng chuẩn sống tương lai của người Việt vươn tầm thế giới.

VPBank và AIA giới thiệu Tinh Hoa Thịnh Vượng, sản phẩm bảo hiểm kết hợp bảo vệ và đầu tư dành cho khách hàng cao cấp

VPBank và AIA giới thiệu Tinh Hoa Thịnh Vượng, sản phẩm bảo hiểm kết hợp bảo vệ và đầu tư dành cho khách hàng cao cấp

VPBank và AIA Việt Nam vừa ra mắt Sản phẩm Bảo hiểm Liên kết đơn vị Tinh Hoa Thịnh Vượng, hướng đến khách hàng cao cấp. Sản phẩm kết hợp quyền lợi bảo vệ có thể đạt đến 300% số tiền bảo hiểm vào năm hợp đồng thứ 20 - khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện của sản phẩm, cùng các lựa chọn đầu tư thông qua Quỹ liên kết đơn vị và Thưởng duy trì đóng phí, nhằm hỗ trợ khách hàng trong quá trình hoạch định tài chính dài hạn.

SeABank hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 34.688 tỷ đồng

SeABank hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 34.688 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) chính thức được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 34.688 tỷ đồng. Nguồn vốn này giúp Ngân hàng củng cố năng lực tài chính, nâng cao các chỉ số an toàn vốn, đồng thời thể hiện định hướng phát triển đồng bộ giữa nguồn lực tài chính và nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Săn biển mây 5h sáng, thưởng thức bữa sáng ở độ cao hơn 3.000m

Săn biển mây 5h sáng, thưởng thức bữa sáng ở độ cao hơn 3.000m

Sau cơn sốt “cháy vé” dịp Quốc khánh 2/9, combo trải nghiệm độc bản “Đón bình minh trên đỉnh Fansipan” sẽ chính thức “tái xuất” từ ngày 7/11. Được mở bán từ ngày 30/10 với số lượng giới hạn, đây hứa hẹn tiếp tục là “tấm vé vàng” dành cho những tâm hồn xê dịch khao khát “săn” biển mây và đón những tia nắng sớm trên “Nóc nhà Đông Dương”.

Tiếp nối tại Hà Nội, giải Marathon Quốc tế TP HCM Techcombank mùa 9 khởi động

Tiếp nối tại Hà Nội, giải Marathon Quốc tế TP HCM Techcombank mùa 9 khởi động

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2026 – Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank chính thức khởi động mùa thứ 9. Dưới sự chỉ đạo của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Du lịch và Sở Văn hóa, Thể thao Thành phố, Nhà tài trợ Chiến lược - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) tổ chức.

Năm đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways: Từ hãng bay mới đến đối tác được các tên tuổi hàng không toàn cầu tin cậy

Năm đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways: Từ hãng bay mới đến đối tác được các tên tuổi hàng không toàn cầu tin cậy

Ngày 1/11/2026, Sun PhuQuoc Airways (SPA) tròn một năm cất cánh. Từ 220 hành khách trên chuyến bay đầu tiên, sau 365 ngày, hãng đã thực hiện gần 23.600 chuyến bay, đưa hơn 4 triệu lượt hành khách đến với Phú Quốc và mọi miền đất nước, trên mạng bay 29 đường bay, trong đó 16 đường bay quốc tế.

VINSPEED tăng tốc thi công tuyến đường sắt tốc độ cao BẾN THÀNH - CẦN GIỜ

VINSPEED tăng tốc thi công tuyến đường sắt tốc độ cao BẾN THÀNH - CẦN GIỜ

Ngày 30/10/2026 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed và liên danh tổng thầu Vinhomes - SGC chính thức mở rộng thi công và tăng tốc triển khai đồng loạt các hạng mục trọng điểm của tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ. Mục tiêu hướng đến hoàn thành và chạy thử vào quý IV/2028, tiến tới vận hành thương mại trong năm 2029.

Hội đồng Giải thưởng VinFuture hé lộ 5 từ khóa đặc biệt của mùa giải 2026

Hội đồng Giải thưởng VinFuture hé lộ 5 từ khóa đặc biệt của mùa giải 2026

GS. Daniel Kammen, thành viên Hội đồng Giải thưởng VinFuture phác họa mùa giải VinFuture 2026 bằng 5 từ khóa đặc biệt. Các từ khóa này không chỉ gợi mở về những thành tựu khoa học sắp được vinh danh mà còn phản ánh một xu hướng đáng chú ý: những đột phá có sức ảnh hưởng lớn đang ngày càng được thúc đẩy bởi sự giao thoa giữa các lĩnh vực, nơi những khám phá nền tảng mở đường cho lời giải trước các thách thức toàn cầu.

Khu rừng hoa hồng tại trung tâm đại đô thị Eco Retreat sắp ra mắt

Khu rừng hoa hồng tại trung tâm đại đô thị Eco Retreat sắp ra mắt

Lợi thế của Rừng Hồng không chỉ đến từ vị trí trung tâm Mùa Lễ Hội, Eco Retreat mà còn từ mối liên kết giữa nhà ở với hệ thống quảng trường, tuyến phố, cảnh quan và tiện ích. Trong cấu trúc đó, không gian công cộng vừa phục vụ đời sống cư dân, vừa góp phần tạo sức hút cho các hoạt động thương mại, dịch vụ.

Hiện đại hóa bệnh viện: Khoảng cách từ sở hữu công nghệ đến năng lực vận hành

Hiện đại hóa bệnh viện: Khoảng cách từ sở hữu công nghệ đến năng lực vận hành

Theo yêu cầu của Bộ Y tế, từ ngày 1/1/2027, các bệnh viện công lập và tư nhân trên cả nước không sử dụng hồ sơ bệnh án giấy. Khi đó, ngoài thông số thiết bị, khả năng kết nối dữ liệu, người vận hành và phương án bảo trì phải được tính ngay từ khâu lựa chọn. Tuần lễ Y tế Toàn cầu Việt Nam 2027 (Global Health Week Vietnam 2027), dự kiến diễn ra từ ngày 5 đến 7/4/2027 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, chỉ ba tháng sau mốc này, tạo không gian để cơ sở y tế đối chiếu giải pháp với thực tế vận hành trước khi đầu tư.

Quỹ Thiện Tâm hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát triển công cụ dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Quỹ Thiện Tâm hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát triển công cụ dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Ngày 28/10/2026, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) và Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai; Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã ký kết hợp tác triển khai “Chương trình tăng cường năng lực cảnh báo sớm và nâng cao năng lực ứng phó nhằm giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra tại Việt Nam” giai đoạn 2026-2030.

Định nghĩa lại mặt bằng thương mại đáng giá tại Tây Hà Nội

Định nghĩa lại mặt bằng thương mại đáng giá tại Tây Hà Nội

Khi quy hoạch đô thị dần hoàn thiện, tiêu chuẩn đánh giá bất động sản thương mại đáng giá đã vượt ra khỏi khoảng cách tới lõi trung tâm. Nhìn từ các đại lộ thương mại lớn trên thế giới, sức sống dài hạn được kiến tạo bởi cấu trúc 3 lớp: Bán kính kết nối mở rộng - Kích hoạt dòng người thực - Trở thành điểm đến trải nghiệm. Đây cũng là tư duy đang định hình nên tâm điểm giao thương mới tại khu vực phía Tây Thủ đô.

Sống chất riêng, nghỉ dưỡng đúng gu, theo mong muốn tại Vinhomes Royal Island

Sống chất riêng, nghỉ dưỡng đúng gu, theo mong muốn tại Vinhomes Royal Island

Ngôi nhà không chỉ phản ánh thành quả sau nhiều năm gây dựng sự nghiệp, mà còn thể hiện cách mỗi người lựa chọn tận hưởng cuộc sống. Tại Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng), biệt thự đảo, villa Golf, chung cư và shophouse mở ra nhiều phong cách an cư, nghỉ dưỡng và kinh doanh, giúp chủ nhân sở hữu không gian phù hợp với nhu cầu và dấu ấn cá nhân.