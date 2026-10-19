SACOMBANK giảm lãi suất cho vay 2% sau chỉ đạo của Chính phủ

Khơi thông dòng vốn vào sản xuất kinh doanh

Trong bối cảnh nền kinh tế đẩy mạnh các động lực tăng trưởng, việc tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý có ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Bám sát định hướng của Chính phủ và NHNN, SACOMBANK dành nguồn vốn ưu đãi lên đến 40.000 tỷ đồng cho khách hàng doanh nghiệp, áp dụng mức giảm 2%/năm lãi suất cho vay, với lãi suất ưu đãi từ 8,5%/năm theo điều kiện của chương trình.

Đối tượng thụ hưởng của chương trình là các doanh nghiệp trong nước hoạt động trong những ngành nghề chủ lực, có nhu cầu bổ sung vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh; doanh nghiệp xuất nhập khẩu và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) - những nhóm khách hàng gắn với các lĩnh vực được Chính phủ và NHNN ưu tiên hỗ trợ.

Thông qua chính sách tín dụng được thiết kế phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách hàng, SACOMBANK hướng đến khơi thông dòng vốn, đưa nguồn lực tài chính đến gần hơn với hoạt động sản xuất, kinh doanh của nền kinh tế, đồng thời bảo đảm chất lượng tín dụng, tuân thủ quy định và kiểm soát rủi ro trong quá trình cấp vốn.

Ông Loic Faussier, Tổng Giám đốc SACOMBANK cho biết: “Chúng tôi xác định sự phát triển của Ngân hàng luôn gắn liền với sức khỏe của nền kinh tế và sự thành công của khách hàng. Vì vậy, SACOMBANK kiên trì nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu chi phí vận hành và đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo nền tảng để triển khai các chính sách tín dụng ngày càng linh hoạt, thiết thực. Với tinh thần đồng hành và chia sẻ, chúng tôi kỳ vọng nguồn vốn ưu đãi sẽ tiếp thêm động lực cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất, tạo việc làm, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời hỗ trợ người dân chủ động hơn trong các kế hoạch tài chính. Qua đó, SACOMBANK mong muốn đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững và thịnh vượng của đất nước”.

Liên tục giảm lãi suất, chia sẻ chi phí vốn cùng khách hàng

Gói tín dụng ưu đãi 40.000 tỷ đồng là bước tiếp nối những nỗ lực của SACOMBANK trong việc triển khai các giải pháp giảm lãi suất, hỗ trợ khách hàng tiếp cận nguồn vốn phù hợp. Thông qua các chính sách được triển khai liên tục trong thời gian gần đây, Ngân hàng từng bước mở rộng phạm vi hỗ trợ từ doanh nghiệp xuất nhập khẩu đến hộ kinh doanh, khách hàng cá nhân có nhu cầu vay mua nhà, góp phần cụ thể hóa định hướng giảm lãi suất cho vay và thúc đẩy dòng vốn phục vụ các hoạt động kinh tế thiết yếu.

Tháng 9/2026, SACOMBANK chủ động triển khai các cơ chế hỗ trợ khách hàng cá nhân, tập trung vào hộ, cá nhân kinh doanh gặp khó khăn về dòng tiền và khách hàng có nhu cầu vay mua nhà phục vụ an sinh. Theo chính sách áp dụng, mức giảm lãi suất có thể lên đến 1,5–2%/năm.

Trước đó, ngày 13/8/2026, SACOMBANK ra mắt chương trình tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng xuất nhập khẩu, trên cơ sở danh mục khách hàng thuộc phân khúc này có quy mô gần 100.000 tỷ đồng tại Ngân hàng. Chương trình diễn ra từ ngày 13/8 đến hết ngày 31/12/2026 với mức giảm lãi suất lên đến 2% cho khách hàng mới và khách hàng hiện hữu. Để triển khai chính sách, SACOMBANK chủ động thu hẹp biên lợi nhuận từ khoảng 2,79% xuống còn 0,79%, thể hiện nỗ lực chia sẻ chi phí vốn với doanh nghiệp, hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Bên cạnh giải pháp vốn, SACOMBANK đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái giải pháp tài chính số, thanh toán không dùng tiền mặt và các dịch vụ hỗ trợ quản trị dòng tiền. Những giải pháp này giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân tối ưu chi phí giao dịch, nâng cao hiệu quả vận hành, tăng tính chủ động trong quản lý tài chính và tiếp cận các dịch vụ ngân hàng thuận tiện hơn.

Thông qua các chương trình tín dụng ưu đãi cùng nỗ lực nâng cao hiệu quả vận hành, SACOMBANK tiếp tục cụ thể hóa định hướng điều hành của Chính phủ và NHNN bằng những giải pháp thiết thực dành cho khách hàng. Ngân hàng hướng đến khơi thông dòng vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, chia sẻ áp lực tài chính với doanh nghiệp và người dân, qua đó góp phần tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.