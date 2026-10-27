Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

SACOMBANK giảm biên lợi nhuận cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn

Trong 9 tháng năm 2026, SACOMBANK mở rộng hoạt động tín dụng, đồng thời triển khai các chương trình giảm lãi suất, chia sẻ một phần lợi nhuận để hỗ trợ khách hàng vay vốn. Tổng tài sản tăng 15,3% so với đầu năm, vượt 1 triệu tỷ đồng, các chỉ tiêu cốt lõi tăng trưởng ổn định.

PV

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, tổng tài sản của SACOMBANK đạt 1.057.398 tỷ đồng, tăng 15,3% so với đầu năm và vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Tiền gửi khách hàng đạt 775.422 tỷ đồng, tăng 25,4%. Dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 700.346 tỷ đồng, tăng hơn 11,8%, đạt hơn 100% kế hoạch.

Cùng với việc mở rộng cho vay, SACOMBANK triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi nhằm giảm chi phí tiếp cận vốn cho doanh nghiệp. Việc thu hẹp biên lợi nhuận tại các chương trình này thể hiện lựa chọn chia sẻ một phần lợi ích của ngân hàng với khách hàng, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì dòng tiền và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Điển hình, tháng 4/2026, SACOMBANK giảm 0,5 điểm phần trăm/năm lãi suất ở cả hai chiều huy động và cho vay theo chủ trương của Ngân hàng Nhà nước. Đến tháng 8/2026, Ngân hàng giảm biên lợi nhuận từ 2,79% xuống còn 0,79% để triển khai giảm lãi suất cho vay 2% đối với khách hàng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Gần đây, SACOMBANK triển khai hàng loạt chương trình giảm lãi suất cho vay từ 1,5 – 2%/năm dành cho khách hàng doanh nghiệp, khách hàng FDI hoạt động trong những ngành nghề chủ lực, các lĩnh vực được Chính phủ và NHNN ưu tiên hỗ trợ; khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh vay sản xuất kinh doanh, duy trì và mở rộng hoạt động.

Trong bối cảnh đó, dù dư nợ cho vay tăng, thu nhập lãi thuần 9 tháng của Ngân hàng giảm 17,8%, còn 17.517 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 8.206 tỷ đồng, gấp khoảng 3,5 lần cùng kỳ; lãi thuần kinh doanh ngoại hối đạt 1.400 tỷ đồng, tăng 92,4%. Một trong những động lực chính nằm ở các chiến lược thay đổi nhận diện thương hiệu theo hướng năng động, gần gũi gắn với các hoạt động được giới trẻ và người dân quan tâm như lễ hội âm nhạc, giải bóng đá quốc gia, giao thông công cộng, kết nối và tư vấn kinh doanh…Các nguồn thu ngoài lãi đã bù đắp phần suy giảm của thu nhập lãi thuần, đưa tổng thu nhập hoạt động 9 tháng đạt khoảng 27.794 tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng đạt 18.741 tỷ đồng, tăng 42,6%. Đáng chú ý, chi phí hoạt động (OPEX) đạt 9.053 tỷ đồng, giảm 19,3% so với cùng kỳ, mức giảm tập trung ở chi phí nhân sự, chi phí tài sản, chi phí quản lý công vụ. Thu nhập tăng và chi phí giảm làm tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) của SACOMBANK giảm từ khoảng 46,1% xuống 32,6%.

Ngân hàng tiếp tục tăng bộ đệm dự phòng rủi ro lên 12.848 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất lũy kế 9 tháng đạt 5.893 tỷ đồng, hoàn thành gần 73% kế hoạch.

Kết quả 9 tháng đầu năm tạo cơ sở để SACOMBANK tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp kinh doanh trong quý IV, tập trung hỗ trợ khách hàng tiếp cận vốn, nâng cao hiệu quả vận hành hướng tới hoàn thành các mục tiêu năm 2026.

#SACOMBANK #Ngân hàng #Lãi suất cho vay #Tín dụng doanh nghiệp #Kết quả kinh doanh

Bài liên quan

Doanh nghiệp

SACOMBANK giảm lãi suất cho vay 2% sau chỉ đạo của Chính phủ

Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất cho vay, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Sacombank triển khai chương trình tín dụng ưu đãi lên đến 40.000 tỷ đồng.

Khơi thông dòng vốn vào sản xuất kinh doanh

Trong bối cảnh nền kinh tế đẩy mạnh các động lực tăng trưởng, việc tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý có ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Bám sát định hướng của Chính phủ và NHNN, SACOMBANK dành nguồn vốn ưu đãi lên đến 40.000 tỷ đồng cho khách hàng doanh nghiệp, áp dụng mức giảm 2%/năm lãi suất cho vay, với lãi suất ưu đãi từ 8,5%/năm theo điều kiện của chương trình.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Bệnh ung thư khoảng 100 ca trên thế giới được xử trí hiệu quả tại BVĐK Phương Đông

Bệnh ung thư khoảng 100 ca trên thế giới được xử trí hiệu quả tại BVĐK Phương Đông

Mắc ung thư túi tinh - bệnh lý cực hiếm với khoảng 100 trường hợp được báo cáo trong y văn thế giới, ông V.T.T (68 tuổi, Quảng Ninh) từng nhận chỉ định "theo dõi, chờ đợi" tại nhiều cơ sở y tế. Thế nhưng, chỉ sau 28 buổi xạ trị thích ứng phối hợp hóa trị tại BVĐK Phương Đông, tình thế đã đảo chiều: khối u 12cm xâm lấn bàng quang, ruột non, trực tràng thu nhỏ còn khoảng 3,9cm, mở ra cánh cửa điều trị tưởng chừng đã khép lại.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Mỗi tờ vé số lời 1000đ của cha và ước mơ học hết đại học của cô sinh viên

Mỗi tờ vé số lời 1000đ của cha và ước mơ học hết đại học của cô sinh viên

Ngày 25/10/2026, tại chương trình “Thắp sáng ước mơ’ của Đại học Cần Thơ, Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC – Phân bón Cà Mau), đơn vị thành viên của Petrovietnam đã trao 60 suất học bổng “Hạt Ngọc Mùa Vàng”, tổng trị giá 420 triệu đồng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập.

Hành trình khám phá khoa học có thể thay đổi tương lai tại VinFuture 2026

Hành trình khám phá khoa học có thể thay đổi tương lai tại VinFuture 2026

“Quá trình xét chọn các hạng mục giải thưởng VinFuture 2026 kéo dài bởi có quá nhiều nhà khoa học và công trình xứng đáng được vinh danh”, GS. Daniela Rus, thành viên Hội đồng Giải thưởng VinFuture, Top 100 nhân vật ảnh hưởng nhất giới AI toàn cầu theo bình chọn của tạp chí uy tín TIME, chia sẻ về quá trình xét chọn năm nay.

Ngôi nhà có bờ biển riêng thiết lập địa vị mới cho giới thượng lưu tại Vinhomes Green Paradise

Ngôi nhà có bờ biển riêng thiết lập địa vị mới cho giới thượng lưu tại Vinhomes Green Paradise

Đối với giới thượng lưu, một căn biệt thự đẹp có thể dễ dàng sở hữu bằng tài chính, nhưng một dải bờ biển riêng ngay sau nhà lại là đặc quyền hữu hạn. Tại siêu đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, những ngôi nhà có bờ biển riêng và cách Bến Thành chỉ khoảng 13 phút di chuyển thiết lập một vị thế hoàn toàn mới cho những chủ nhân thượng lưu.

Bệnh ung thư khoảng 100 ca trên thế giới được xử trí hiệu quả tại BVĐK Phương Đông

Bệnh ung thư khoảng 100 ca trên thế giới được xử trí hiệu quả tại BVĐK Phương Đông

Mắc ung thư túi tinh - bệnh lý cực hiếm với khoảng 100 trường hợp được báo cáo trong y văn thế giới, ông V.T.T (68 tuổi, Quảng Ninh) từng nhận chỉ định "theo dõi, chờ đợi" tại nhiều cơ sở y tế. Thế nhưng, chỉ sau 28 buổi xạ trị thích ứng phối hợp hóa trị tại BVĐK Phương Đông, tình thế đã đảo chiều: khối u 12cm xâm lấn bàng quang, ruột non, trực tràng thu nhỏ còn khoảng 3,9cm, mở ra cánh cửa điều trị tưởng chừng đã khép lại.