Rùng mình tội ác của sát nhân nhỏ tuổi khét tiếng lịch sử

Trong lịch sử nhân loại, Mary Bell là một trong những kẻ sát nhân hàng loạt nhỏ tuổi nhất khi đã gây ra những vụ án mạng kinh hoàng khi mới hơn 10 tuổi.