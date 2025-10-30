Hà Nội

Rùng mình tội ác của sát nhân nhỏ tuổi khét tiếng lịch sử

Trong lịch sử nhân loại, Mary Bell là một trong những kẻ sát nhân hàng loạt nhỏ tuổi nhất khi đã gây ra những vụ án mạng kinh hoàng khi mới hơn 10 tuổi.

Tâm Anh (theo ATI)
Năm 1968, Mary Bell bị kết án về hai vụ giết người ở Newcastle, Anh. Theo hồ sơ điều tra, 1 ngày trước sinh nhật lần thứ 11 của mình, cô đã dụ dỗ một cậu bé 4 tuổi tên là Martin Brown vào một ngôi nhà bỏ hoang. Tại đó, cô bé đã siết cổ Martin khiến nạn nhân tử vong. Ảnh: Wikimedia Commons.
Ngày hôm sau, Mary và người bạn Norma Bell, 13 tuổi, lẻn vào một trường mẫu giáo địa phương. Họ không lấy bất cứ thứ gì có giá trị nhưng đã để lại một tờ giấy thú nhận tội giết người với nội dung: "Bọn tôi đã giết Martain Brown". Ảnh: Public Domain.
Ban đầu, cảnh sát không chú ý đến tờ giấy thú nhận tội giết người trên. Tuy nhiên, 2 tháng sau vụ án của Martin Brown, thi thể của Brian Howe, 3 tuổi, được tìm thấy trên một cánh đồng trong cùng khu phố. Thi thể nạn nhân bị cắt xẻ, thậm chí khắc một chữ M cỡ lớn trên bụng. Ảnh: vocal.media.
Chiếc kéo dùng để hủy hoại thi thể của Brian được phát hiện gần hiện trường. Các nhà điều tra xác định nguyên nhân tử vong của bé trai 3 tuổi trên là do bị siết cổ, giống như trường hợp của Martin Brown. Ảnh: vocal.media.
Cảnh sát đã thẩm vấn trẻ em địa phương và phát hiện Brian đi cùng Mary Bell ngay trước khi mất tích. Khi cảnh sát thẩm vấn, Mary phủ nhận mọi hành vi sai trái. Ảnh: vocal.media.
Tuy nhiên, Mary khai rằng đã nhìn thấy Brian đi cùng một cậu bé lớn tuổi hơn vào ngày nạn nhân bị sát hại. Cô còn nói cậu bé lớn tuổi hơn còn mang theo kéo - chi tiết mà chỉ cảnh sát mới biết. Ảnh: NCJ Archive.
Norma Bell cũng bị thẩm vấn và nói chính Mary là thủ phạm sát hại Brian (cậu bé trong ảnh). Tương tự, Mary tố cáo Norma mới chính là kẻ sát nhân trong vụ án đó. Ảnh: Mirrorpix.
Vào tháng 12/1968, vụ án được đưa ra xét xử. Trong khi Norma được tuyên trắng án, Mary bị kết tội ngộ sát đối với Martin Brown và Brian Howe. Cô bé không bị kết tội giết người do nhỏ tuổi. Ảnh: NCJ Archive.
Mary Bell thụ án tù 12 năm và được trả tự do vào năm 1980. Khi đó, cô 23 tuổi. Sau khi ra tù, cô che giấu danh tính và sống dưới một tên gọi khác. Ảnh: Evening Standard/Hulton Archive/Getty Images.
