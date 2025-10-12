Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Rùa cạn Hy Lạp sở hữu đặc điểm sinh tồn kỳ bí, sống thọ ngang trời đất

Giải mã

Rùa cạn Hy Lạp sở hữu đặc điểm sinh tồn kỳ bí, sống thọ ngang trời đất

Giữa những vùng đất khô cằn Địa Trung Hải, rùa cạn Hy Lạp (Testudo graeca) lặng lẽ tồn tại qua hàng thiên niên kỷ, là biểu tượng của sự trường thọ và bền bỉ.

T.B (tổng hợp)
Thích nghi tốt với môi trường khô hạn. Rùa cạn Hy Lạp có thể chịu đựng nhiều tháng mà không cần nước, nhờ khả năng trữ ẩm trong bàng quang. Ảnh: Pinterest.
Thích nghi tốt với môi trường khô hạn. Rùa cạn Hy Lạp có thể chịu đựng nhiều tháng mà không cần nước, nhờ khả năng trữ ẩm trong bàng quang. Ảnh: Pinterest.
Bộ mai đa dạng về kiểu hình. Mai rùa có hoa văn và màu sắc khác nhau tùy vùng, giúp nhận biết quần thể địa phương và khả năng ngụy trang. Ảnh: Pinterest.
Bộ mai đa dạng về kiểu hình. Mai rùa có hoa văn và màu sắc khác nhau tùy vùng, giúp nhận biết quần thể địa phương và khả năng ngụy trang. Ảnh: Pinterest.
Là loài sống chậm nhưng mạnh mẽ. Tốc độ di chuyển của chúng rất chậm, nhưng có sức bền lớn, di chuyển quãng đường dài khi tìm nơi sinh sản. Ảnh: Pinterest.
Là loài sống chậm nhưng mạnh mẽ. Tốc độ di chuyển của chúng rất chậm, nhưng có sức bền lớn, di chuyển quãng đường dài khi tìm nơi sinh sản. Ảnh: Pinterest.
Có tuổi thọ vượt trội. Rùa cạn Hy Lạp có thể sống đến hơn 100 năm, thậm chí có cá thể đạt 120 năm trong điều kiện lý tưởng. Ảnh: Pinterest.
Có tuổi thọ vượt trội. Rùa cạn Hy Lạp có thể sống đến hơn 100 năm, thậm chí có cá thể đạt 120 năm trong điều kiện lý tưởng. Ảnh: Pinterest.
Ăn chay hoàn toàn. Thực đơn của rùa cạn Hy Lạp chủ yếu là cỏ, lá cây và hoa dại – giúp cân bằng sinh thái bằng cách kiểm soát thảm thực vật. Ảnh: Pinterest.
Ăn chay hoàn toàn. Thực đơn của rùa cạn Hy Lạp chủ yếu là cỏ, lá cây và hoa dại – giúp cân bằng sinh thái bằng cách kiểm soát thảm thực vật. Ảnh: Pinterest.
Có thể ngủ đông dài ngày. Khi thời tiết lạnh hoặc khô hạn kéo dài, rùa chui xuống hang, giảm nhịp tim và trao đổi chất để tiết kiệm năng lượng. Ảnh: Pinterest.
Có thể ngủ đông dài ngày. Khi thời tiết lạnh hoặc khô hạn kéo dài, rùa chui xuống hang, giảm nhịp tim và trao đổi chất để tiết kiệm năng lượng. Ảnh: Pinterest.
Được xem là loài linh thiêng. Trong thần thoại Hy Lạp, rùa gắn liền với thần Hermes – biểu tượng của sự khôn ngoan và trường tồn. Ảnh: Pinterest.
Được xem là loài linh thiêng. Trong thần thoại Hy Lạp, rùa gắn liền với thần Hermes – biểu tượng của sự khôn ngoan và trường tồn. Ảnh: Pinterest.
Đang bị đe dọa do buôn bán trái phép. Việc thu gom rùa làm thú cảnh khiến số lượng loài này giảm mạnh ở nhiều khu vực Địa Trung Hải. Ảnh: Pinterest.
Đang bị đe dọa do buôn bán trái phép. Việc thu gom rùa làm thú cảnh khiến số lượng loài này giảm mạnh ở nhiều khu vực Địa Trung Hải. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.
T.B (tổng hợp)
#Đặc điểm sinh thái rùa Hy Lạp #Khả năng thích nghi môi trường khô hạn #Tuổi thọ và sinh hoạt của rùa cạn #Vai trò trong hệ sinh thái và ăn chay #Chương trình bảo tồn và đe dọa tuyệt chủng #Liên hệ thần thoại Hy Lạp và rùa

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT