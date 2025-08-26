Hà Nội

“Rosé bản Việt” hào hứng khoe khoảnh khắc đi xem tổng hợp luyện

Cộng đồng trẻ

Hòa cùng vào dòng người đi xem buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80, hot girl được mệnh danh "Rosé bản Việt" gây ấn tượng với vẻ ngoài đầy rạng rỡ.

Trầm Phương
Sở hữu mái tóc bạch kim nổi bật cùng vẻ đẹp ngọt ngào, cô gái được mệnh danh là "Rosé bản Việt" - Lê Huyền Diệu - đã thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện trên đường phố trong trang phục mang màu sắc của lá cờ Tổ quốc, khi đi xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80 lần 2. (Ảnh: IGNV)
Những hình ảnh được cô nàng chia sẻ cho thấy một Lê Huyền Diệu đầy rạng rỡ, hòa mình vào dòng người đông đúc. (Ảnh: IGNV)
Cô khoác trên mình chiếc áo thun trắng đơn giản, kết hợp với quần short đen, và đặc biệt là chiếc khăn đỏ có ngôi sao vàng, cùng chiếc quạt tay in chữ "VIỆT NAM" đầy tự hào. (Ảnh: IGNV)
Nụ cười tươi tắn và ánh mắt lấp lánh của cô đã thể hiện niềm vui và sự hân hoan khi chứng kiến các khối diễu binh hùng dũng tiến qua, góp phần tạo nên một bức tranh toàn cảnh về hình ảnh lòng yêu nước của dân tộc. (Ảnh: IGNV)
Những bức ảnh này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, với nhiều lời khen ngợi dành cho nhan sắc và tinh thần yêu nước của cô. (Ảnh: IGNV)
Tối 24/8 vừa qua, không khí sôi động đã tràn ngập tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội, khi buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 diễn ra. (Ảnh: IGNV)
Hình ảnh của Lê Huyền Diệu không chỉ ghi lại vẻ đẹp cá nhân, mà còn là minh chứng cho sự quan tâm và niềm tự hào của giới trẻ đối với các sự kiện trọng đại của đất nước. (Ảnh: IGNV)
Với nickname được ví von là "Rosé bản Việt", Lê Huyền Diệu sở hữu một vóc dáng cân đối và một gương mặt xinh xắn, dễ dàng chiếm được cảm tình của đông đảo người hâm mộ. (Ảnh: IGNV)
Đặc biệt, cô nàng được biết đến với khả năng tạo dáng trước ống kính vô cùng tự nhiên, tựa như mẫu ảnh chuyên nghiệp. (Ảnh: IGNV)
Huyền Diệu sở hữu một gương mặt xinh đẹp với sống mũi cao, đôi mắt to tròn và nụ cười tỏa nắng. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Lê Huyền Diệu #Rosé bản Việt #quốc khánh #diễu hành #yêu nước #Hà Nội

