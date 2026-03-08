Hà Nội

Sự thật khó tin ít người biết về cây cà chua

Kho tri thức

Từ khu vườn gia đình đến bàn ăn khắp thế giới, cà chua (Solanum lycopersicum) là loài cây quen thuộc nhưng ẩn chứa nhiều điều thú vị ít ai biết đến.

T.B (tổng hợp)
