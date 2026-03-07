Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Sự thật kỳ thú không phải ai cũng biết về cây ổi

Kho tri thức

Sự thật kỳ thú không phải ai cũng biết về cây ổi

Có mặt trong nhiều khu vườn nhiệt đới, cây ổi (Psidium guajava) là loài cây ăn quả quen thuộc với hương vị thơm ngọt và giá trị dinh dưỡng cao.

T.B (tổng hợp)
Có nguồn gốc từ khu vực châu Mỹ nhiệt đới. Cây ổi có nguồn gốc từ Trung Mỹ và vùng Caribe, sau đó được con người mang đi trồng rộng rãi khắp các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới trên thế giới. Ngày nay, ổi là loại cây ăn quả phổ biến ở châu Á, châu Phi và nhiều đảo ở Thái Bình Dương. Ảnh: Pinterest.
Có nguồn gốc từ khu vực châu Mỹ nhiệt đới. Cây ổi có nguồn gốc từ Trung Mỹ và vùng Caribe, sau đó được con người mang đi trồng rộng rãi khắp các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới trên thế giới. Ngày nay, ổi là loại cây ăn quả phổ biến ở châu Á, châu Phi và nhiều đảo ở Thái Bình Dương. Ảnh: Pinterest.
Cây dễ trồng và thích nghi tốt. Cây ổi có khả năng sinh trưởng mạnh trong nhiều loại đất khác nhau, từ đất cát đến đất sét, miễn là thoát nước tốt. Chúng chịu hạn khá tốt và có thể phát triển ở những vùng khí hậu nóng ẩm, khiến chúng trở thành loại cây ăn quả phổ biến trong các khu vườn gia đình. Ảnh: Pinterest.
Cây dễ trồng và thích nghi tốt. Cây ổi có khả năng sinh trưởng mạnh trong nhiều loại đất khác nhau, từ đất cát đến đất sét, miễn là thoát nước tốt. Chúng chịu hạn khá tốt và có thể phát triển ở những vùng khí hậu nóng ẩm, khiến chúng trở thành loại cây ăn quả phổ biến trong các khu vườn gia đình. Ảnh: Pinterest.
Quả có nhiều màu sắc và hương vị. Tùy theo giống, thịt quả ổi có thể có màu trắng, hồng hoặc đỏ nhạt. Mỗi loại lại mang hương vị khác nhau, từ vị chua nhẹ đến ngọt đậm, thường được ăn tươi, làm nước ép, mứt hoặc sinh tố. Ảnh: Pinterest.
Quả có nhiều màu sắc và hương vị. Tùy theo giống, thịt quả ổi có thể có màu trắng, hồng hoặc đỏ nhạt. Mỗi loại lại mang hương vị khác nhau, từ vị chua nhẹ đến ngọt đậm, thường được ăn tươi, làm nước ép, mứt hoặc sinh tố. Ảnh: Pinterest.
Quả giàu vitamin C. Ổi được xem là một trong những loại trái cây giàu vitamin C nhất. Hàm lượng vitamin C trong ổi thậm chí có thể cao gấp nhiều lần so với cam, giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ chống oxy hóa và góp phần duy trì làn da khỏe mạnh. Ảnh: Pinterest.
Quả giàu vitamin C. Ổi được xem là một trong những loại trái cây giàu vitamin C nhất. Hàm lượng vitamin C trong ổi thậm chí có thể cao gấp nhiều lần so với cam, giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ chống oxy hóa và góp phần duy trì làn da khỏe mạnh. Ảnh: Pinterest.
Lá ổi được dùng trong y học dân gian. Ở nhiều nền văn hóa, lá ổi từ lâu đã được dùng để pha trà hoặc làm thuốc thảo dược. Nước sắc lá ổi thường được sử dụng để hỗ trợ tiêu hóa, giảm đau bụng hoặc chăm sóc răng miệng nhờ các hợp chất kháng khuẩn tự nhiên trong lá. Ảnh: Pinterest.
Lá ổi được dùng trong y học dân gian. Ở nhiều nền văn hóa, lá ổi từ lâu đã được dùng để pha trà hoặc làm thuốc thảo dược. Nước sắc lá ổi thường được sử dụng để hỗ trợ tiêu hóa, giảm đau bụng hoặc chăm sóc răng miệng nhờ các hợp chất kháng khuẩn tự nhiên trong lá. Ảnh: Pinterest.
Hoa ổi nhỏ nhưng rất thơm. Hoa của cây ổi có màu trắng, với nhiều nhị dài tỏa ra như chùm sợi mảnh. Dù kích thước khá nhỏ, hoa ổi tỏa hương nhẹ dễ chịu và thu hút nhiều loài côn trùng thụ phấn như ong và bướm. Ảnh: Pinterest.
Hoa ổi nhỏ nhưng rất thơm. Hoa của cây ổi có màu trắng, với nhiều nhị dài tỏa ra như chùm sợi mảnh. Dù kích thước khá nhỏ, hoa ổi tỏa hương nhẹ dễ chịu và thu hút nhiều loài côn trùng thụ phấn như ong và bướm. Ảnh: Pinterest.
Là nguồn thực phẩm quan trọng ở nhiều nước nhiệt đới. Ở nhiều quốc gia, ổi không chỉ là món trái cây ăn vặt mà còn được dùng trong nhiều món ăn và đồ uống truyền thống. Từ nước ép ổi, mứt ổi đến các món tráng miệng, loại quả này đóng vai trò quen thuộc trong ẩm thực địa phương. Ảnh: Pinterest.
Là nguồn thực phẩm quan trọng ở nhiều nước nhiệt đới. Ở nhiều quốc gia, ổi không chỉ là món trái cây ăn vặt mà còn được dùng trong nhiều món ăn và đồ uống truyền thống. Từ nước ép ổi, mứt ổi đến các món tráng miệng, loại quả này đóng vai trò quen thuộc trong ẩm thực địa phương. Ảnh: Pinterest.
Có thể ra quả nhiều lần trong năm. Trong điều kiện khí hậu thuận lợi, cây ổi có thể ra hoa và kết trái nhiều đợt trong năm. Nhờ đặc điểm này, cây ổi thường cho năng suất khá cao và trở thành một trong những cây ăn quả dễ chăm sóc, mang lại nguồn trái cây ổn định cho người trồng. Ảnh: Pinterest.
Có thể ra quả nhiều lần trong năm. Trong điều kiện khí hậu thuận lợi, cây ổi có thể ra hoa và kết trái nhiều đợt trong năm. Nhờ đặc điểm này, cây ổi thường cho năng suất khá cao và trở thành một trong những cây ăn quả dễ chăm sóc, mang lại nguồn trái cây ổn định cho người trồng. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Sống cùng chó sói / VTV2
T.B (tổng hợp)
#Thông tin về cây ổi #Lịch sử và nguồn gốc cây ổi #Giá trị dinh dưỡng của ổi #Vai trò của ổi trong ẩm thực nhiệt đới

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT