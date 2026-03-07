Hà Nội

Cảnh quan kỳ vĩ của thành phố cổ nổi tiếng nhất Peru

Kho tri thức

Cảnh quan kỳ vĩ của thành phố cổ nổi tiếng nhất Peru

Nằm bên núi lửa kỳ vĩ, Arequipa là thành phố mang vẻ đẹp pha trộn giữa kiến trúc thuộc địa Tây Ban Nha, cảnh quan núi lửa và bản sắc văn hóa đặc sắc Nam Peru.

Được mệnh danh là “Thành phố Trắng”. Arequipa nổi tiếng với biệt danh “La Ciudad Blanca” vì nhiều công trình được xây bằng đá núi lửa màu sáng gọi là sillar. Loại đá này tạo cho toàn thành phố sắc trắng ngà đặc trưng dưới ánh nắng vùng cao nguyên. Ảnh: Pinterest.
Được bao quanh bởi các núi lửa hùng vĩ. Thành phố nằm dưới bóng ba ngọn núi lửa nổi bật là El Misti, Chachani và Pichu Pichu. Trong đó, El Misti với hình nón hoàn hảo trở thành biểu tượng thiên nhiên của Arequipa. Ảnh: Pinterest.
Độ cao đáng kể so với mực nước biển. Thành phố nằm ở độ cao khoảng 2.300 mét, khiến khí hậu mát mẻ quanh năm. Du khách thường cần thời gian thích nghi với không khí loãng của vùng cao nguyên Andes. Ảnh: Pinterest.
Điểm nhấn là tu viện Santa Catalina đầy màu sắc. Monasterio de Santa Catalina là một quần thể tu viện rộng lớn xây từ thế kỷ 16, với những bức tường sơn đỏ, xanh lam rực rỡ và các con hẻm nhỏ như một “thành phố thu nhỏ” giữa lòng đô thị. Ảnh: Pinterest.
Ẩm thực đặc trưng miền Nam Peru. Arequipa nổi tiếng với các “picantería” – quán ăn truyền thống phục vụ món cay đậm đà như rocoto relleno hay chupe de camarones, phản ánh sự phong phú của nguyên liệu vùng núi và ven biển. Ảnh: Pinterest.
Lịch sử kháng cự và tinh thần độc lập. Trong thời kỳ thuộc địa và sau đó, Arequipa nhiều lần là trung tâm của các phong trào chính trị và cải cách, góp phần định hình lịch sử hiện đại của Peru. Ảnh: Pinterest.
Cửa ngõ đến hẻm núi Colca. Từ Arequipa, du khách có thể khám phá Colca Canyon – một trong những hẻm núi sâu nhất thế giới, nơi sinh sống của loài kền kền Andes quý hiếm và là điểm trekking nổi tiếng. Ảnh: Pinterest.
Di sản Thế giới được UNESCO công nhận. Trung tâm lịch sử Arequipa được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 2000 nhờ sự kết hợp hài hòa giữa quy hoạch đô thị châu Âu và kỹ thuật xây dựng bản địa vùng Andes. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
