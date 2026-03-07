Cảnh quan kỳ vĩ của thành phố cổ nổi tiếng nhất Peru

Nằm bên núi lửa kỳ vĩ, Arequipa là thành phố mang vẻ đẹp pha trộn giữa kiến trúc thuộc địa Tây Ban Nha, cảnh quan núi lửa và bản sắc văn hóa đặc sắc Nam Peru.
BMW i3 thế hệ mới dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 18/3 với nền tảng Neue Klasse, công nghệ sạc nhanh 800V và phạm vi hoạt động tối đa 806 km theo tiêu chuẩn WLTP.
Ngày thứ 5 của cuộc chiến Trung Đông, chứng kiến làn sóng tấn công thứ 11 của Iran: Trung tâm CIA hứng tên lửa; sức mạnh phản công của Iran chưa suy giảm.
Hơn 1 tháng thông tuyến, QL1A đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì cũ) rộng 8 làn xe nhưng nhiều hạng mục vẫn dang dở, vỉa hè ngổn ngang vật liệu...
Toyota Motor Thái Lan vừa công bố mẫu xe sedan cỡ C Toyota Corolla Altis 2026 bán giá rẻ với mức từ 909.000 – 1.129.000 baht (tương đương 750 – 930 triệu đồng).
Tối 6/3, Lễ tưởng niệm 692 năm ngày viên tịch của Đệ Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang Tôn giả; khai hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026 được tổ chức long trọng.
Có mặt trong nhiều khu vườn nhiệt đới, cây ổi (Psidium guajava) là loài cây ăn quả quen thuộc với hương vị thơm ngọt và giá trị dinh dưỡng cao.
Cơn mưa trái mùa khá lớn và kéo dài khoảng 30 phút khiến nhiều đường ở TP HCM ngập sâu, người dân bì bõm về nhà ngay giờ cao điểm chiều tối.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Mùi có thể phá vỡ kỷ lục trước đó, tài chính thịnh vượng.
Bé Myla – con gái của siêu mẫu Hà Anh càng lớn càng trổ nét xinh xắn, sở hữu gương mặt lai Tây nổi bật cùng chiều cao vượt trội.
Sống ở vùng lãnh nguyên băng giá của Bắc Cực, thỏ Bắc Cực (Lepus arcticus) là một trong những loài động vật có vú thích nghi tuyệt vời với khí hậu khắc nghiệt.
Thay vì về tới ga Sài Gòn, hàng nghìn hành khách phải xuống tàu ở ga Biên Hòa di chuyển bằng xe trung chuyển đến ga Dĩ An để lên tàu, tiếp tục hành trình.
Sở hữu những con kênh thơ mộng, Amsterdam - thủ đô đất nước Hà Lan - là thành phố nổi tiếng với lịch sử lâu đời, nghệ thuật và văn hóa đặc sắc.
Đầu chiến binh bằng đồng ở Hàm Dương, Trung Quốc là một bảo vật quốc gia độc nhất vô nhị.
Xây dựng trạm điện ngoài không gian, Trung Quốc hy vọng kiểm soát bão và cung cấp năng lượng sạch, mở ra tương lai mới cho công nghệ điều khiển khí hậu.
Jensen Huang gây sốc khi khẳng định khoản 30 tỷ USD vừa rót vào OpenAI có thể là lần cuối, trong bối cảnh startup này chuẩn bị IPO.
Vịt lặn đuôi dài (Clangula hyemalis) là một loài chim biển có ngoại hình độc đáo và khả năng thích nghi đáng kinh ngạc với điều kiện khắc nghiệt.
Một cây bút công nghệ chia sẻ trải nghiệm xóa sạch bloatware trên Android, giúp máy gọn gàng, ít phiền toái và dùng mượt mà như vừa mới mua.
Nhiều phần việc tại dự án hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng vẫn dang dở: Đường gom chưa thảm nhựa, vỉa hè ngổn ngang sau khi thông xe kỹ thuật phần hầm chui.
Con dấu bằng đất sét hé lộ những bí mật của một thành phố cổ đại.
Sau 10 tháng sinh con trai đầu lòng, MC Mai Ngọc khiến nhiều người bất ngờ khi tự tin khoe vóc dáng săn chắc với cơ bụng số 11 rõ nét.