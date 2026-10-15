Rời bục giảng làm môi giới BĐS, người thành giám đốc, người là Top Sales

Một thạc sĩ sư phạm trở thành giám đốc kinh doanh dẫn dắt hàng trăm nhân sự, một cô giáo mầm non nhờ sự bền bỉ nhiều năm trụ vững ở vị trí nhân viên xuất sắc.

Rời bục giảng, hai người phụ nữ chọn nghề tư vấn bất động sản cùng hệ thống đại lý độc quyền Vinhomes và đều tìm thấy ở đó con đường xây dựng sự nghiệp lâu dài.

Thành giám đốc kinh doanh nhờ tư duy nghiên cứu của Thạc sĩ giáo dục

Nhìn lại hành trình một thập kỷ bứt phá, chị Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1988, quê Quảng Trị) vẫn nhớ như in những trăn trở ngày đầu rời bục giảng. Tốt nghiệp Cử nhân, học tiếp lên Thạc sĩ và có 5 năm đứng lớp đúng chuyên ngành, công việc ổn định của chị là ước mơ của nhiều người. Tuy nhiên, mong muốn lớn hơn của chị là tìm kiếm một không gian phát triển rộng đột phá cho bản thân và có thể tự chủ tài chính một cách bền vững.

Bước chân vào nghề môi giới bất động sản, chị trở thành học trò của chính nghề mới, bắt đầu lại từ những việc cơ bản nhất: thuộc lòng thông số từng dự án, gọi điện cho người lạ và nghe lời từ chối gần như mỗi ngày. Có những tháng trôi qua không một giao dịch.

“Có lúc tôi hoài nghi liệu mình có đi sai đường”, chị Hà nhớ lại. Điều giữ chị ở lại là nhận thức rằng nghề này không dành cho lối làm ăn xổi hay trông chờ may rủi. Thay vì bỏ cuộc, chị “chọn học nhiều hơn, làm nhiều hơn và kiên trì hơn”, coi mỗi lần bị từ chối là một bài học để mài giũa kỹ năng.

Chính tư duy nghiên cứu nghiêm túc của một Thạc sĩ giáo dục đã giúp chị chuyển hóa kiến thức sư phạm thành lợi thế cạnh tranh. Chị chia sẻ, bán một tài sản giá trị lớn hàng chục tỷ đồng phải là quá trình phân tích giải pháp tài chính và hoạch định phương án thanh toán an toàn cho khách hàng, chứ không phải chèo kéo như nhiều người hiểu sai. Khả năng diễn giải những vấn đề phức tạp một cách mạch lạc, thứ chị rèn luyện suốt những năm đứng lớp, giúp chị chinh phục cả những vị khách khó tính nhất.

Từ một tân binh bỡ ngỡ, chị Hà lần lượt bứt phá thành Best Sales rồi thăng tiến lên vị trí Giám đốc Kinh doanh tại Victory Holding - đại lý F1 nhiều dự án Vinhomes, trực tiếp đào tạo và dẫn dắt hàng trăm nhân sự. Nhìn lại gần một thập kỷ làm nghề, chị cho rằng không phải xuất phát điểm mà chính tinh thần hiếu học và sự kỷ luật, mới là thứ đưa một cô giáo như chị trở thành nhà quản lý bản lĩnh.

Mang phương pháp nghiên cứu vào thương trường, chị Hà từng bước khẳng định bản lĩnh từ Best Sales đến vị trí Giám đốc Kinh doanh.

Biến sự nhẫn nại của cô giáo mầm non thành "chìa khóa" giữ chân khách hàng

Nếu chị Hà đi lên bằng việc áp dụng tư duy nghiên cứu vào công việc mới, chị Trần Lệ Khanh (đến từ Cần Thơ), chuyên viên kinh doanh tại Smart Property, lại chứng minh sức mạnh của sự thấu cảm và nhẫn nại.

Xuất thân từ ngành Giáo dục Mầm non, công việc của chị Khanh trước đây gắn liền với sự cẩn trọng, tỉ mỉ và tình yêu thương con trẻ. Môi trường ấy rèn cho chị sự kiên nhẫn gần như tuyệt đối, nhưng mức thu nhập hạn hẹp buộc chị phải dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn để tìm kiếm cơ hội bứt phá.

Chuyển sang làm tư vấn bất động sản Vinhomes từ con số 0, chị Khanh từng đối mặt với vô vàn rào cản: từ sự ngợp thở trước những dự án giá trị hàng chục tỷ đồng đến áp lực chi phí tìm kiếm khách hàng. Thế nhưng, đức tính nhẫn nại của nghề giáo mầm non đã trở thành "vũ khí mềm" giúp chị bền bỉ vượt qua giai đoạn gian khó nhất.

Thay vì chạy theo lợi ích ngắn hạn, chị kiên trì lắng nghe nhu cầu thật của từng khách hàng và chăm sóc chu đáo cả những giao dịch nhỏ nhất. Sự chân thành ấy dần bồi đắp nên một tệp khách hàng trung thành. Suốt 7 năm gắn bó, chị nhiều năm liền được ghi nhận là Nhân viên Xuất sắc tại Smart Property, đồng thời tự tay thay đổi chất lượng cuộc sống của bản thân và gia đình.

“Bất động sản là một nghề khốc liệt, nhưng nếu thật sự nghiêm túc, chịu học và đủ kiên trì, nghề sẽ cho mình cơ hội”, chị Khanh nói. Với những người đang bắt đầu từ con số không, chị gửi lại một lời khuyên ngắn gọn: “Đừng sợ mình chưa giỏi. Hãy sợ mình không đủ kiên trì để trở nên giỏi”.

Biến sự tỉ mỉ, kiên nhẫn của cô giáo mầm non thành phong cách tư vấn tận tâm, chị Trần Lệ Khanh xác lập vị thế vững chắc trong nghề.

Chọn đúng bến đỗ Vinhomes để biến nghề tư vấn thành sự nghiệp trọn đời

Hai hành trình, hai thế mạnh khác nhau, nhưng gặp nhau ở một điểm: phẩm chất cá nhân chỉ phát huy hết sức mạnh khi người tư vấn chọn đúng đối tác để đồng hành.

Với chị Hà và chị Khanh, đối tác ấy là hệ thống Đại lý độc quyền Vinhomes. Làm việc với sản phẩm của một chủ đầu tư uy tín giúp họ trút bỏ nỗi lo rủi ro pháp lý, yên tâm đặt uy tín cá nhân vào những quyết định tài sản lớn của khách hàng. Quỹ hàng từ các đại đô thị như Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Grand Park hay Vinhomes Green Paradise Cần Giờ có thể gối đầu nhiều năm, giúp người làm nghề không rơi vào cảnh đứt nguồn hàng. Tiến độ thi công nhanh cùng chính sách chi trả hoa hồng sòng phẳng trở thành tấm bảo hiểm niềm tin cho cả người mua lẫn người tư vấn.

Các sản phẩm Vinhomes là bệ phóng vững chắc, bảo chứng cho con đường sự nghiệp vững chắc, dài hạn của những người làm nghề nghiêm túc.

Ở cấp đại lý F1, người mới vào nghề như chị Hà và chị Khanh trước đây, được tiếp sức bằng nguồn khách hàng từ marketing, chính sách lương hỗ trợ ổn định và chương trình đào tạo thực chiến kèm cặp 1-1. Đó cũng là những điều người chuyển ngành thường cần nhất trong giai đoạn đầu chưa vững chân. Bên cạnh đó, các kỳ vinh danh định kỳ của cộng đồng Vinhomes Elite Sales tiếp tục ghi nhận người tư vấn như những chuyên gia về tài sản, tạo động lực để họ gắn bó với nghề lâu dài.

Hành trình của chị Hà và chị Khanh cho thấy xuất phát điểm không quyết định giới hạn thành công. Với những người dám thay đổi, kiên trì học hỏi và nỗ lực mỗi ngày, hệ thống đại lý độc quyền Vinhomes đang mở ra cơ hội bứt phá về thu nhập, vị thế và con đường thăng tiến. Từ một lựa chọn chuyển nghề, bất động sản hoàn toàn có thể trở thành sự nghiệp bền vững và đáng tự hào.