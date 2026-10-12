Vì sao thị trường thanh lọc lại là thời điểm vàng để khởi nghiệp?

Khi đã trở thành những “siêu môi giới”, thậm chí là chủ đại lý top đầu, họ đều đồng ý rằng lúc thị trường thanh lọc mới là thời điểm để bắt đầu nghề môi giới.

Vào nghề giữa mùa Covid-19 giãn cách, thị trường gần như tê liệt, anh Đặng An Vinh nghĩ ra cách tiếp cận khách qua Zoom và thành công chốt được những giao dịch đầu tiên. Trước đó gần một thập kỷ, ông Hoàng Đình Khiêm lập nghiệp trong giai đoạn thị trường đóng băng tới hơn 2 năm. Giờ đây, khi đã trở thành những “siêu môi giới”, thậm chí là chủ đại lý top đầu, họ đều đồng ý với nhau rằng, lúc thị trường thanh lọc mới là thời điểm đáng để bắt đầu nghề môi giới.

Vào nghề khi khách không thể ra khỏi nhà

Năm 2021, khi làn sóng Covid-19 khiến cả xã hội giãn cách, văn phòng đóng cửa và khách hàng không thể ra ngoài xem dự án, Đặng An Vinh khi ấy vừa tốt nghiệp đại học, chập chững bước chân vào nghề bất động sản.

Thay vì chờ đợi thị trường ấm lại, Vinh nhìn thấy hình ảnh các giảng viên giảng dạy online và tự hỏi: “Khách hàng không thể ra khỏi nhà, tại sao mình không mang dự án đến tận màn hình của họ?”. Cậu lập tức chuyển toàn bộ phương thức tiếp cận sang thuyết trình qua Zoom, và chốt deal thành công.

Top 1 sale của đại lý VHS tin rằng môi giới cần gia nhập từ lúc khó để tôi luyện kỹ năng, sẵn sàng đón nhận sự bùng nổ khi thị trường vào chu kỳ tăng trưởng.

Bài học làm nghề thứ hai mà Vinh nhớ mãi là giai đoạn 2024-2025. Khi ấy lãi suất chạm đáy, người mua đổ xô tìm nhà, môi giới chỉ cần có nguồn hàng là bán được. Nhiều môi giới kiếm cả trăm triệu mỗi tháng trước khi kịp học chuyên môn hay cách xử lý một lời từ chối của khách. Đến lúc thị trường đổi chiều, chính họ là nhóm bỏ cuộc sớm nhất vì thiếu gốc rễ.

Nay là môi giới độc quyền tiêu biểu của đại lý VHS, đồng thời là giám đốc dự án, anh Vinh cho biết mình thấy biết ơn vì đã vào nghề lúc thị trường khó khăn. Việc phải đối mặt với những thất bại ngay từ đầu, khiến anh buộc phải hiểu sâu về dòng tiền và tâm lý người mua.

“Nếu coi đây là một sự nghiệp dài hạn thì phải gia nhập lúc khó để rèn luyện; đến khi thị trường quay trở lại chu kỳ tăng trưởng dễ dàng, thành quả lúc đó mới thực sự bùng nổ và bền vững”, anh Vinh đúc kết.

Từ kỹ sư đi xe Jupiter đến chủ đại lý chốt giao dịch biệt thự 380 tỷ đồng

Bài học anh Vinh đúc kết sau 5 năm vào nghề cũng là điều ông Hoàng Đình Khiêm, Chủ tịch HĐQT Vietstarland, nếm trải từ 14 năm trước. Năm 2012, ông rời ngành thủy điện ổn định để rẽ sang bất động sản, với chiếc ba lô nặng trĩu trên chiếc xe Jupiter. Theo ông Khiêm, thị trường khi đó đóng băng suốt 2 năm 4 tháng, lãi suất ngân hàng lên tới 22-27%, khắc nghiệt hơn hiện tại nhiều lần.

Theo Chủ tịch Vietstarland, thị trường điều chỉnh không phải là rào cản, mà là cơ hội lớn nhất trong một thập kỷ để sàng lọc và tạo ra những siêu môi giới mới.

Trong giai đoạn mà ông Khiêm gọi là “đông tàn” đó, mỗi ngày ông có mặt ở quán cà phê từ 6h45 và ngồi đến 22h. Một mình kết nối từng cộng sự, gõ cửa từng đối tác. Nỗ lực đó cuối cùng mang lại trái ngọt khi ông bán trọn hai sàn chung cư ở Vinhomes Royal City.

Sự bền bỉ ấy vẫn cho quả đến hôm nay khi gần đây, ông cùng cộng sự chốt thành công giao dịch căn biệt thự Nguyệt Quế trị giá 380 tỷ đồng, cùng nhiều sản phẩm hàng chục tỷ đồng tại Vinhomes Global Gate (Hà Nội).

Nếm đủ thăng trầm với nghề, ông Khiêm cảnh báo cái bẫy “ngủ quên trên chiến thắng”. Theo quan sát của ông, sau giai đoạn bùng nổ 2024-2025, khoảng 60-70% môi giới kỳ cựu khi đã mua được nhà, tậu được xe thì rơi vào trạng thái thỏa mãn. Họ lười gọi điện, ngại xuống dự án và không chịu học công nghệ.

Nhịp chững của thị trường vì thế vận hành như một bộ lọc. Người tự mãn và người làm nghề chộp giật bị loại dần, để lại khoảng trống cho lớp mới chịu khó, chịu học và còn giữ được lửa.

“Thị trường điều chỉnh không phải là rào cản, mà là cơ hội lớn nhất trong một thập kỷ để sàng lọc và tạo ra những siêu môi giới mới”, ông Khiêm khẳng định.

Năm thanh lọc đã khép lại, mùa gieo hạt sắp bắt đầu

Bản lĩnh cá nhân là điều kiện cần. Điều kiện đủ nằm ở nơi người môi giới chọn bắt đầu. Ở không ít sàn quy mô nhỏ, nhân viên kinh doanh vẫn quen cảnh tự bỏ tiền túi chạy quảng cáo, loay hoay giải thích với khách về pháp lý dự án chưa hoàn thiện, hoặc chờ khoản hoa hồng bị chậm trả.

Trong hệ thống đại lý độc quyền của Vinhomes, gánh nặng ấy được chia bớt. Những đơn vị như Vietstarland hay VHS đầu tư mạnh cho marketing và quy trình chuyển đổi số. Họ cũng hỗ trợ lương cứng định kỳ để người mới yên tâm học nghề, không đứt gánh tài chính giữa chừng.

Ở góc nhìn chủ đầu tư, bà Quỳnh Vi, Giám đốc kinh doanh Vinhomes, gọi giai đoạn vừa qua là “năm thanh lọc”. Cuộc sàng lọc diễn ra ở mọi tầng nấc, từ khách lướt sóng, đại lý yếu kém đến chủ đầu tư thiếu năng lực.

Theo bà Vi, cuối năm 2026 mở ra chu kỳ “gieo hạt”. Ai bước vào lúc này sẽ có trước một mùa tôi luyện, để khi hạt nảy mầm thì tay nghề cũng vừa chín.

Cơ hội trên thị trường địa ốc chưa bao giờ biến mất mà chỉ khắt khe hơn để môi giới rèn bản lĩnh.

Người mua nay ngày càng kỹ tính, nên dòng tiền dồn về những sản phẩm có giá trị thật. Thanh khoản vì thế sẽ được dẫn dắt bởi các chủ đầu tư có tiềm lực tài chính, pháp lý minh bạch, năng lực triển khai và hệ sinh thái đã hiện hữu. Người bán hàng cho Vinhomes nhờ đó cởi bỏ được gánh nặng chứng minh pháp lý để tập trung tư vấn theo nhu cầu, phương án tài chính phù hợp với khách.

Không những thế, theo bà Quỳnh Vi, gắn bó với Vinhomes trao cho môi giới cơ hội có một sự nghiệp bền vững cả đời, thay vì chỉ nhìn vào khoản hoa hồng trước mắt.

“Doanh nghiệp muốn trở thành cái nôi đào tạo và bệ phóng để người làm nghề gắn bó 10-20 năm, đồng thời chuẩn bị một lực lượng phân phối cao cấp cho thị trường quốc tế”, bà Vi chia sẻ.

Năm 2012, không ai báo trước cho ông Khiêm rằng “băng sẽ tan” sau 2 năm 4 tháng. Năm 2021, anh Vinh cũng không đợi hết giãn cách mới bắt đầu tìm khách. Cả hai vào nghề khi cửa đang đóng, nhưng đã ở lại đủ lâu để thấy cánh cửa thị trường mở toang trở lại.

Ngày hôm nay, lứa môi giới kế tiếp may mắn hơn khi được trao một lợi thế mà ông Khiêm hay anh Vinh từng không có: họ được báo trước “mùa gieo hạt”, và có sẵn một hệ thống vững mạnh hỗ trợ sau lưng để có thể đi vững và tiến xa.