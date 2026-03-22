Robot lau nhà gây mùi tanh: Nguyên nhân bất ngờ

Nhiều gia đình dùng robot lau nhà nhưng lại gặp tình trạng sàn sạch mà không khí có mùi tanh khó chịu, nguyên nhân đến từ cách sử dụng thiết bị.

Thiên Trang (TH)
Robot lau nhà ngày càng phổ biến nhưng nhiều người lại gặp nghịch lý: càng lau, không gian càng xuất hiện mùi tanh khó chịu.
Nguyên nhân chính là giẻ lau tích tụ bụi bẩn, dầu mỡ và chất hữu cơ nhưng không được làm sạch ngay.
Khi giẻ ẩm kết hợp với độ ẩm, quá trình phân hủy sinh học diễn ra, tạo ra mùi tanh đặc trưng.
Bình nước nếu không vệ sinh định kỳ sẽ hình thành lớp màng vi khuẩn, khiến nước mang mùi và phát tán ra sàn.
Việc chỉ dùng nước máy càng làm tình trạng nặng hơn, đặc biệt ở khu vực bếp hoặc nhà có thú cưng.
Những chất hữu cơ gặp nước sẽ phân hủy, tạo ra mùi khó chịu dù sàn nhìn có vẻ sạch.
Để khắc phục, người dùng cần giặt giẻ lau sau mỗi lần sử dụng, phơi khô và vệ sinh bình nước thường xuyên.
Sử dụng dung dịch lau sàn chuyên dụng cho robot sẽ giúp khử mùi, hạn chế vi khuẩn và giữ không gian thực sự sạch sẽ.
