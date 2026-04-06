Robot 1,5 triệu USD của Nga gây sốc giới công nghệ

Robot 1,5 triệu USD của Nga gây sốc giới công nghệ

Trong bối cảnh bị trừng phạt công nghệ, Nga bất ngờ ra mắt robot hình người Arkus chỉ 1,5 triệu USD, mở ra hướng tiếp cận mới cho ngành robot toàn cầu.

Thiên Trang (TH)
Trong bối cảnh chịu nhiều hạn chế từ các lệnh trừng phạt công nghệ, Nga vẫn khiến giới công nghệ bất ngờ khi trình làng robot hình người Arkus với tổng chi phí phát triển chỉ khoảng 1,5 triệu USD, một con số được xem là “khó tin” nếu đặt cạnh các dự án tương tự ở phương Tây vốn tiêu tốn hàng chục triệu USD, thậm chí hàng trăm triệu USD cho mỗi nguyên mẫu, qua đó tạo nên một làn sóng tranh luận mới về hiệu quả chi phí và chiến lược phát triển trong ngành robot toàn cầu.
Trong bối cảnh chịu nhiều hạn chế từ các lệnh trừng phạt công nghệ, Nga vẫn khiến giới công nghệ bất ngờ khi trình làng robot hình người Arkus với tổng chi phí phát triển chỉ khoảng 1,5 triệu USD, một con số được xem là “khó tin” nếu đặt cạnh các dự án tương tự ở phương Tây vốn tiêu tốn hàng chục triệu USD, thậm chí hàng trăm triệu USD cho mỗi nguyên mẫu, qua đó tạo nên một làn sóng tranh luận mới về hiệu quả chi phí và chiến lược phát triển trong ngành robot toàn cầu.
Arkus là sản phẩm do Đại học Kinh tế Quốc gia HSE phối hợp cùng tập đoàn nông công nghiệp EFKO phát triển thông qua Viện Hệ thống Robot, một tổ chức mới thành lập chỉ trong vòng một năm nhưng đã đặt mục tiêu xây dựng không chỉ một robot đơn lẻ mà là cả một hệ sinh thái giao hàng tự động hoàn chỉnh, bao gồm robot, trạm bảo trì tự động và mạng lưới tủ nhận hàng, hướng tới mô hình logistics hoàn toàn mới trong đô thị hiện đại.
Arkus là sản phẩm do Đại học Kinh tế Quốc gia HSE phối hợp cùng tập đoàn nông công nghiệp EFKO phát triển thông qua Viện Hệ thống Robot, một tổ chức mới thành lập chỉ trong vòng một năm nhưng đã đặt mục tiêu xây dựng không chỉ một robot đơn lẻ mà là cả một hệ sinh thái giao hàng tự động hoàn chỉnh, bao gồm robot, trạm bảo trì tự động và mạng lưới tủ nhận hàng, hướng tới mô hình logistics hoàn toàn mới trong đô thị hiện đại.
Điểm đáng chú ý của Arkus không nằm ở việc cạnh tranh trực tiếp với những robot hình người tiên tiến nhất thế giới về mặt công nghệ, mà ở cách tiếp cận thực tế và tiết kiệm chi phí, khi các nhà phát triển tập trung vào bài toán ứng dụng cụ thể là giao hàng trong đô thị thay vì cố gắng tạo ra một “siêu robot” đa năng, qua đó giúp rút ngắn thời gian triển khai và giảm đáng kể rào cản thương mại hóa.
Điểm đáng chú ý của Arkus không nằm ở việc cạnh tranh trực tiếp với những robot hình người tiên tiến nhất thế giới về mặt công nghệ, mà ở cách tiếp cận thực tế và tiết kiệm chi phí, khi các nhà phát triển tập trung vào bài toán ứng dụng cụ thể là giao hàng trong đô thị thay vì cố gắng tạo ra một “siêu robot” đa năng, qua đó giúp rút ngắn thời gian triển khai và giảm đáng kể rào cản thương mại hóa.
Theo kế hoạch, hệ thống Arkus sẽ cho phép người dùng đặt hàng từ danh mục hơn 20.000 sản phẩm với thời gian giao chỉ trong vòng một giờ, một tham vọng không nhỏ trong lĩnh vực logistics, đặc biệt khi kết hợp với các trạm dịch vụ tự động giúp robot tự bảo trì mà không cần sự can thiệp của con người, từ đó tối ưu chi phí vận hành và nâng cao tính liên tục của hệ thống.
Theo kế hoạch, hệ thống Arkus sẽ cho phép người dùng đặt hàng từ danh mục hơn 20.000 sản phẩm với thời gian giao chỉ trong vòng một giờ, một tham vọng không nhỏ trong lĩnh vực logistics, đặc biệt khi kết hợp với các trạm dịch vụ tự động giúp robot tự bảo trì mà không cần sự can thiệp của con người, từ đó tối ưu chi phí vận hành và nâng cao tính liên tục của hệ thống.
Một trong những lợi thế lớn nhất mà nhóm phát triển nhấn mạnh là khả năng giảm chi phí giao hàng xuống còn một phần tư so với hiện tại, nhờ việc thay thế lao động truyền thống bằng robot và tự động hóa toàn bộ chuỗi cung ứng, điều này nếu trở thành hiện thực không chỉ tác động đến ngành thương mại điện tử mà còn có thể làm thay đổi cấu trúc thị trường lao động trong lĩnh vực vận chuyển.
Một trong những lợi thế lớn nhất mà nhóm phát triển nhấn mạnh là khả năng giảm chi phí giao hàng xuống còn một phần tư so với hiện tại, nhờ việc thay thế lao động truyền thống bằng robot và tự động hóa toàn bộ chuỗi cung ứng, điều này nếu trở thành hiện thực không chỉ tác động đến ngành thương mại điện tử mà còn có thể làm thay đổi cấu trúc thị trường lao động trong lĩnh vực vận chuyển.
Tuy nhiên, Arkus vẫn chỉ là một nguyên mẫu thử nghiệm và phải đối mặt với nhiều thách thức lớn trước khi có thể triển khai rộng rãi, từ khả năng di chuyển an toàn trong môi trường đô thị phức tạp, tương tác với con người, đến việc đảm bảo độ bền và độ tin cậy trong vận hành dài hạn, những yếu tố vốn đã khiến nhiều dự án robot hình người trên thế giới gặp khó khăn trong quá trình thương mại hóa.
Tuy nhiên, Arkus vẫn chỉ là một nguyên mẫu thử nghiệm và phải đối mặt với nhiều thách thức lớn trước khi có thể triển khai rộng rãi, từ khả năng di chuyển an toàn trong môi trường đô thị phức tạp, tương tác với con người, đến việc đảm bảo độ bền và độ tin cậy trong vận hành dài hạn, những yếu tố vốn đã khiến nhiều dự án robot hình người trên thế giới gặp khó khăn trong quá trình thương mại hóa.
Thực tế, ngành robot của Nga cũng từng gặp không ít sự cố, điển hình như trường hợp robot Aidol bị ngã trong buổi ra mắt năm 2025, cho thấy khoảng cách giữa trình diễn công nghệ và ứng dụng thực tế vẫn còn rất lớn, và Arkus dù chưa gặp sự cố tương tự nhưng vẫn cần vượt qua một chặng đường dài để chứng minh tính ổn định và hiệu quả trong môi trường vận hành thực tế.
Thực tế, ngành robot của Nga cũng từng gặp không ít sự cố, điển hình như trường hợp robot Aidol bị ngã trong buổi ra mắt năm 2025, cho thấy khoảng cách giữa trình diễn công nghệ và ứng dụng thực tế vẫn còn rất lớn, và Arkus dù chưa gặp sự cố tương tự nhưng vẫn cần vượt qua một chặng đường dài để chứng minh tính ổn định và hiệu quả trong môi trường vận hành thực tế.
Dù vậy, sự xuất hiện của Arkus vẫn mang ý nghĩa quan trọng khi đặt ra một hướng đi khác cho ngành robot hình người toàn cầu, nơi chi phí thấp và tính ứng dụng thực tế có thể trở thành lợi thế cạnh tranh thay vì chỉ chạy đua công nghệ đỉnh cao, đồng thời mở ra câu hỏi lớn cho tương lai rằng liệu mô hình “robot giá rẻ nhưng đủ dùng” có thể trở thành chìa khóa để đưa robot vào đời sống đại chúng hay không.
Dù vậy, sự xuất hiện của Arkus vẫn mang ý nghĩa quan trọng khi đặt ra một hướng đi khác cho ngành robot hình người toàn cầu, nơi chi phí thấp và tính ứng dụng thực tế có thể trở thành lợi thế cạnh tranh thay vì chỉ chạy đua công nghệ đỉnh cao, đồng thời mở ra câu hỏi lớn cho tương lai rằng liệu mô hình “robot giá rẻ nhưng đủ dùng” có thể trở thành chìa khóa để đưa robot vào đời sống đại chúng hay không.
Thiên Trang (TH)
Hàng nghìn người hưởng ứng “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”

