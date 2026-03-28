Indonesia bắt đầu hạn chế trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội

Indonesia bắt đầu thực hiện một quy định mới của Chính phủ, cấm trẻ em dưới 16 tuổi truy cập các nền tảng số có rủi ro cao.

AP đưa tin, Indonesia ngày 28/3 bắt đầu thực hiện một quy định mới của Chính phủ được thông qua vào đầu tháng này, trong đó cấm trẻ em dưới 16 tuổi truy cập các nền tảng số có thể khiến các em tiếp xúc với nội dung độc hại, bắt nạt trên mạng, lừa đảo trực tuyến và nghiện internet.

Quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội

Với động thái này, Indonesia trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á cấm trẻ em sở hữu tài khoản trên các nền tảng như YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live và Roblox. Quy định này nhằm giúp các gia đình lấy lại quyền kiểm soát (đối với trẻ) từ các tập đoàn công nghệ và bảo vệ thanh thiếu niên.

Indonesia cho biết việc triển khai các hạn chế này sẽ được thực hiện dần dần, cho đến khi tất cả các nền tảng tuân thủ quy định.

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông số Indonesia Meutya Hafid. Ảnh: tvrinews.

“Chính phủ đã chỉ đạo tất cả nền tảng số hoạt động tại Indonesia phải ngay lập tức điều chỉnh sản phẩm, tính năng và dịch vụ của mình phù hợp với các quy định hiện hành. Sẽ không có ngoại lệ trong việc tuân thủ, và mọi doanh nghiệp hoạt động tại Indonesia đều phải tuân thủ pháp luật Indonesia”, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông số Indonesia, bà Meutya Hafid, phát biểu tối 27/3.

Khi công bố quy định mới vào đầu tháng 3/2026, bà cho biết quy định này sẽ áp dụng cho khoảng 70 triệu trẻ em tại Indonesia - quốc gia có dân số khoảng 280 triệu người.

Nhiệm vụ không dễ dàng

Bà Hafid cho biết các nền tảng số có nguy cơ cao được xác định dựa trên các yếu tố như mức độ dễ dàng mà trẻ em có thể tiếp xúc với người lạ, các đối tượng xấu và nội dung độc hại nói chung, cũng như nguy cơ bị khai thác và lừa đảo bảo mật dữ liệu.

Tuy nhiên, bà cũng thừa nhận việc triển khai quy định mới - dù thực hiện dần dần như kế hoạch - sẽ gặp nhiều khó khăn. Việc yêu cầu các nền tảng số tuân thủ và báo cáo việc vô hiệu hóa tài khoản của người dùng dưới 16 tuổi là điều không dễ dàng.

“Đây chắc chắn là một nhiệm vụ không dễ dàng gì. Nhưng chúng ta phải hành động để bảo vệ trẻ em. Chúng ta phải kiên trì thực hiện”, bà Hafid nói.

Maura Munthe, 13 tuổi, dành khoảng 4 tiếng mỗi ngày sử dụng điện thoại để vào mạng xã hội, bao gồm cả chơi game Roblox với bạn bè. Munthe cho biết “nửa đồng ý, nửa không” với chính sách mới của Chính phủ nhưng phần lớn là ủng hộ.

Bạn bè cùng lớp của Munthe cũng lo lắng sẽ bỏ lỡ những niềm vui và trò giải trí mà các em hiện đang có.

“Trên điện thoại của em vẫn còn nhiều trò chơi khác, không chỉ là các trò chơi trực tuyến. Có lẽ em sẽ chơi nhiều trò một mình hơn hoặc chỉ tụ tập với bạn bè”, Munthe chia sẻ.

Maura Munthe chơi Roblox trên điện thoại di động tại nhà ở Jakarta, Indonesia, ngày 14/3/2026. Ảnh AP/Dita Alangkara.

Mẹ của Munthe, cô Leni Sinuraya, 47 tuổi, cho biết cô đã tin tưởng con gái sử dụng điện thoại một cách hợp lý trong cả việc học lẫn chơi game trực tuyến suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, cô vẫn cho rằng động thái của Chính phủ là tốt cho tất cả trẻ em Indonesia.

Cô cho rằng các bậc phụ huynh đã mất quyền kiểm soát đối với con cái và các nền tảng mạng xã hội "chiếm lĩnh" chúng.

“Ngày nay, khi nhìn thấy trẻ em ngồi trong nhà hàng, chúng đều có điện thoại trước mặt. Rõ ràng là các em đã 'nghiện'. Chúng không chịu ăn nếu không được đưa điện thoại, và sẽ nổi cáu nếu không có. Giờ ăn lẽ ra là lúc để chúng ta trò chuyện với những người xung quanh", cô chia sẻ.

Bảo vệ trẻ em

Tại Jakarta, bà Diena Haryana sáng lập Quỹ Semai Jiwa Amini - còn gọi là SEJIWA, một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực an ninh và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Theo bà Haryana, các nghiên cứu cho thấy việc trẻ em sử dụng mạng xã hội có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần, gây lo âu và trầm cảm.

Tuy nhiên, bà cũng cho rằng các nền tảng số mang lại nhiều lợi ích và mở ra một thế giới học tập mới. Tổ chức của bà đã nỗ lực kêu gọi phụ huynh và cộng đồng cùng phối hợp hướng dẫn, giám sát trẻ em trong môi trường trực tuyến.

“Chúng ta cũng cần nhớ rằng các em cần được học cách sử dụng công nghệ số vào đúng thời điểm, đúng độ tuổi và với sự hướng dẫn phù hợp”, bà nói.

Bà Haryana cho rằng tác động của việc hạn chế trẻ em dưới 16 tuổi truy cập mạng xã hội và các nền tảng số chỉ có thể thấy rõ khi quy định được áp dụng. Bà dự đoán quy định này sẽ nhận về những lời phàn nàn từ trẻ em lẫn sự bối rối từ phía phụ huynh.

Bà Haryana cho biết phụ huynh và nhà trường được kỳ vọng sẽ cung cấp cho trẻ các giải pháp học tập trong thế giới thực - thay vì thế giới số.

“Tất nhiên, điều này cần thời gian để thích nghi, vì vậy phụ huynh và nhà trường cần khuyến khích trẻ em tham gia vào các hoạt động thực tế và khiến chúng cảm thấy hứng thú. Và ngoài đời thực còn rất nhiều điều để trẻ em khám phá”, bà Haryana nói thêm.

X, YouTube,...phản ứng sao?

Cho đến nay, một số nền tảng đã phản hồi về quy định mới của Indonesia.

YouTube, thuộc sở hữu của Google, cho biết họ ủng hộ nỗ lực của Chính phủ Indonesia trong việc xây dựng một khung pháp lý hiệu quả, dựa trên đánh giá rủi ro nhằm giải quyết các tác hại trực tuyến, đồng thời vẫn đảm bảo quyền tiếp cận thông tin và cơ hội số.

“Chúng tôi sẵn sàng hợp tác theo phương thức tự đánh giá của quy định để chứng minh các tiêu chuẩn an toàn lâu dài của mình”, YouTube cho biết.

Trang Thông tin An toàn Trực tuyến của X tại Indonesia quy định 16 tuổi là độ tuổi tối thiểu để người dùng tại nước này sử dụng nền tảng. “Đây không phải là lựa chọn của chúng tôi - mà là yêu cầu của pháp luật Indonesia”, trang này nêu rõ.

Trên trang tin tức của mình, TikTok cho biết sẽ thực hiện các bước cần thiết phù hợp với kỳ vọng của cơ quan quản lý và tiếp tục tăng cường các biện pháp bảo vệ, đồng thời cập nhật thông tin cho cộng đồng Indonesia trên nền tảng khi có hướng dẫn mới.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác tích cực với Bộ Thông tin và Truyền thông số (Indonesia) trong quá trình tự đánh giá, và kỳ vọng quy định sẽ được áp dụng công bằng, nhất quán trên tất cả các nền tảng xã hội”, TikTok cho biết.

Việc hạn chế trẻ em dưới 16 tuổi truy cập mạng xã hội lần đầu tiên được thực hiện tại Australia vào tháng 12/2025, khi các công ty mạng xã hội đã thu hồi quyền truy cập của khoảng 4,7 triệu tài khoản được xác định là của trẻ em. Một số quốc gia khác - bao gồm Tây Ban Nha, Pháp và Vương quốc Anh - cũng đang thực hiện hoặc cân nhắc các biện pháp hạn chế trẻ em truy cập mạng xã hội trong bối cảnh ngày càng lo ngại về tác hại của việc tiếp xúc với nội dung mạng xã hội không được kiểm soát.

