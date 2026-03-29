Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Meta và Google bị kiện vì gây nghiện mạng xã hội

Số hóa - Xe

Meta và Google bị kiện vì gây nghiện mạng xã hội

Bồi thẩm đoàn Mỹ phán quyết Meta và Google phải bồi thường 6 triệu USD vì thiết kế nền tảng mạng xã hội gây hại cho giới trẻ.

Thiên Trang (TH)
Ngày 25/3, một bồi thẩm đoàn tại Los Angeles kết luận Meta và Google có hành vi bất cẩn trong thiết kế mạng xã hội.
Ngày 25/3, một bồi thẩm đoàn tại Los Angeles kết luận Meta và Google có hành vi bất cẩn trong thiết kế mạng xã hội.
Theo phán quyết, Meta phải bồi thường 4,2 triệu USD, còn Google chịu trách nhiệm 1,8 triệu USD.
Theo phán quyết, Meta phải bồi thường 4,2 triệu USD, còn Google chịu trách nhiệm 1,8 triệu USD.
Nguyên đơn là Kaley, 20 tuổi, cho rằng mình bị nghiện Instagram và YouTube từ nhỏ do thiết kế cuốn hút.
Nguyên đơn là Kaley, 20 tuổi, cho rằng mình bị nghiện Instagram và YouTube từ nhỏ do thiết kế cuốn hút.
Bồi thẩm đoàn nhận định hai công ty không chỉ tạo sản phẩm gây hại mà còn thiếu cảnh báo rủi ro cho người dùng.
Bồi thẩm đoàn nhận định hai công ty không chỉ tạo sản phẩm gây hại mà còn thiếu cảnh báo rủi ro cho người dùng.
Dù số tiền không lớn, vụ kiện được xem là mở đường cho hàng nghìn vụ tương tự tại California.
Dù số tiền không lớn, vụ kiện được xem là mở đường cho hàng nghìn vụ tương tự tại California.
Meta và Google đều không đồng tình với kết luận và cho biết sẽ kháng cáo phán quyết này.
Meta và Google đều không đồng tình với kết luận và cho biết sẽ kháng cáo phán quyết này.
Các chuyên gia cho rằng phán quyết có thể buộc các công ty công nghệ tăng cường biện pháp bảo vệ giới trẻ.
Các chuyên gia cho rằng phán quyết có thể buộc các công ty công nghệ tăng cường biện pháp bảo vệ giới trẻ.
Dự kiến nhiều vụ kiện khác nhắm vào Instagram, YouTube, TikTok và Snapchat sẽ tiếp tục được đưa ra xét xử.
Dự kiến nhiều vụ kiện khác nhắm vào Instagram, YouTube, TikTok và Snapchat sẽ tiếp tục được đưa ra xét xử.
Thiên Trang (TH)
#Meta #Google #nghiện mạng xã hội #bảo vệ giới trẻ #kiện tụng

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT