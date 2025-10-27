Hà Nội

Chính trị

RCEP là 'cầu nối' gắn kết các nền kinh tế, chia sẻ lợi ích phát triển

Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47, ngày 27/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN và đối tác dự Hội nghị Cấp cao RCEP lần thứ 5 do Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim chủ trì.

Theo Lại Hoa/VOV

Đây là Hội nghị Cấp cao RCEP đầu tiên kể từ khi Hiệp định RCEP được ký kết vào tháng 11/2020 (năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam) và có hiệu lực đầy đủ từ ngày 2/6/2023, nhằm tạo cơ hội để Lãnh đạo các nước trao đổi về tình hình kinh tế thế giới và hợp tác khu vực trong khuôn khổ Hiệp định, thảo luận các định hướng chiến lược cho giai đoạn tiếp theo nhằm tăng cường thực thi đầy đủ và hiệu quả Hiệp định, thúc đẩy tiến trình kết nạp thành viên mới cũng như chuẩn bị cho rà soát tổng thể Hiệp định RCEP vào năm 2027.

thu-tuong-hoi-nghi-cap-cao.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh và đánh giá cao nỗ lực của nước Chủ tịch ASEAN 2025 Malaysia và các nước thành viên trong việc tổ chức Hội nghị Cấp cao có ý nghĩa này, nhấn mạnh việc tổ chức Hội nghị thể hiện cam kết mạnh mẽ của các nước thành viên Hiệp định RCEP trong thúc đẩy hội nhập khu vực sâu rộng và thực chất hơn, qua đó giúp các nền kinh tế ứng phó hiệu quả với các thách thức đang nổi lên.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh vai trò của Hiệp định RCEP trong phát triển kinh tế khu vực châu Á – Thái Bình Dương, những lợi ích rõ nét mà Hiệp định mang lại trong thương mại, đầu tư và chuỗi cung ứng khu vực, tạo nền tảng cho các nước thành viên phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam ủng hộ và sẽ tiếp tục thực thi nghiêm túc, đầy đủ các cam kết trong Hiệp định RCEP, đồng thời chủ động, tích cực phối hợp với các thành viên để mở rộng và nâng cao chất lượng hợp tác trong khuôn khổ RCEP.

Thủ tướng cũng khẳng định Việt Nam coi trọng Hiệp định RCEP, coi đó là “cầu nối” giúp các nền kinh tế có trình độ phát triển khác nhau cùng chia sẻ lợi ích, phát triển tự thân và hướng tới thịnh vượng chung. Thủ tướng cũng nhấn mạnh Việt Nam luôn ủng hộ hệ thống thương mại đa phương, coi WTO là trụ cột của trật tự thương mại công bằng, minh bạch, có lợi ích chung và sẵn sàng tham gia quá trình cải cách WTO.

Hội nghị kết thúc thành công và thông qua Tuyên bố chung của các nhà Lãnh đạo về Hiệp định RCEP, trong đó khẳng định các nước ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và cam kết thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực cởi mở, bao trùm, cùng có lợi và hướng tới tương lai.

Tuyên bố chung cũng tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của các nước thành viên Hiệp định RCEP đối với hệ thống thương mại đa phương với WTO làm nền tảng, cởi mở, minh bạch, công bằng và dựa trên luật lệ, bảo đảm tính dễ dự đoán và không phân biệt đối xử giữa các đối tác thương mại, đồng thời khẳng định vai trò trung tâm của Hiệp định RCEP trong việc thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực, củng cố khả năng chống chịu và tăng trưởng bền vững, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động và bất ổn.

