Chính trị

Hội nghị Cấp cao ASEAN 47: Chủ đề 'Bao trùm và Bền vững' xuyên suốt

Hội nghị ASEAN 47 diễn ra tại Malaysia với sự tham dự của các lãnh đạo quốc tế, mở rộng thành viên với chủ đề về phát triển bền vững, hợp tác khu vực.

Theo Bùi Hoàn/TTXVN

Ngày 26/10, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị cấp cao liên quan đã chính thức khai mạc tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, với sự tham dự của hơn 30 nguyên thủ quốc gia và chính phủ đến từ các nước thành viên ASEAN, cùng các đối tác như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Australia, Mỹ, Canada… Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Chủ tịch ASEAN 2025 phát biểu khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, tại sự kiện kéo dài 3 ngày, từ 26-28/10, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về hòa bình khu vực, khả năng phục hồi kinh tế và tăng trưởng bao trùm với chủ đề "Bao trùm và Bền vững".

Phiên khai mạc cũng bao gồm Lễ trao Giải thưởng ASEAN nhằm ghi nhận những đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của Cộng đồng ASEAN, cũng như lễ ký Tuyên bố kết nạp Timor Leste là thành viên thứ 11 của ASEAN, tượng trưng cho sự thống nhất và mở rộng của khối.

Sau buổi lễ, các nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ trao Nghị định thư thứ 2 sửa đổi Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA).

Trong những ngày tới, các nhà lãnh đạo sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 (APT), Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) và một loạt cuộc gặp gỡ ASEAN+1 với các đối tác lớn, trong đó có Liên hợp quốc.

Hội nghị sẽ kết thúc vào ngày 28/10 với lễ bế mạc và lễ chuyển giao chức Chủ tịch ASEAN cho Philippines, đánh dấu đỉnh cao của một năm mang tính bước ngoặt đối với Malaysia trong việc thúc đẩy hợp tác khu vực, thống nhất và bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Tuyên bố kết nạp Timor-Leste vào ASEAN.
Trước đó, một loạt cuộc họp trù bị đã được tổ chức từ ngày 23-25/10, bao gồm Cuộc họp Ủy ban Đại diện Thường trực (CPR) tại ASEAN, Hội đồng Điều phối ASEAN (ACC) và Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế ASEAN, đồng thời chứng kiến lễ ký kết Văn kiện Gia nhập Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC).

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Trưởng đoàn ký Tuyên bố kết nạp Timor-Leste vào ASEAN.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Trưởng đoàn chụp ảnh chung tại Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47.
Lễ trao Tuyên bố về việc kết nạp Timor-Leste vào ASEAN cho Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn.
Đây là lần thứ năm Malaysia đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN kể từ năm 1967, với các nhiệm kỳ trước vào các năm 2015, 2005, 1997 và 1977./.

