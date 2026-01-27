Ra mắt sách của Đại tướng Phan Văn Giang về xây dựng Quân đội hiện đại

Cuốn sách gồm 38 bài viết, hình ảnh hoạt động của Đại tướng Phan Văn Giang được sắp xếp theo tiến trình các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Sáng 27/1, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phối hợp với Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) tổ chức ra mắt cuốn sách “Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới” của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Sự kiện được tổ chức ngay sau thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vừa chào mừng thành công rất tốt đẹp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các đại biểu tham dự buổi ra mắt sách. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Dự buổi ra mắt sách có Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Phát biểu tại buổi ra mắt sách, Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) nhấn mạnh, trong quá trình quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, Đại tướng Phan Văn Giang đã có nhiều bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn quan trọng về xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”, làm nền tảng tiến lên hiện đại. Việc xuất bản cuốn sách có ý nghĩa quan trọng cả về chính trị, tư tưởng, lý luận và thực tiễn; không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt mà còn mang giá trị lâu dài; là đóng góp thiết thực vào công tác nghiên cứu, tổng kết lý luận từ thực tiễn hoạt động quân sự, quốc phòng - một nhiệm vụ hết sức quan trọng cần tiếp tục được quan tâm sâu sắc trong thời gian tới.

Trung tướng Nguyễn Văn Đức phát biểu tại buổi ra mắt sách. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Báo cáo tại buổi ra mắt sách, Đại tá Phạm Văn Trường, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Quân đội nhân dân cho biết, cuốn sách gồm 38 bài viết và một số hình ảnh hoạt động của Đại tướng Phan Văn Giang, được sắp xếp theo các nhóm chủ đề phù hợp với trình tự thời gian công bố và diễn tiến các sự kiện chính trị của Đảng, của dân tộc và Quân đội, được chia làm hai phần.

Phần thứ nhất: Quán triệt đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Phần thứ hai: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

Phần thứ nhất không chỉ góp phần tổng kết thực tiễn mà còn phát triển lý luận, thể hiện tầm nhìn chiến lược trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam đủ khả năng bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống; cuốn sách nhấn mạnh nỗ lực xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”, đồng thời đưa ra những phương hướng cụ thể nhằm giữ vững và phát huy truyền thống “Quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng”, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong kỷ nguyên mới - đó là lòng trung thành vô hạn với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Phần thứ hai: mở ra không gian tư duy rộng lớn về xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới. Cuốn sách không chỉ nhìn lại quá khứ, rút ra những bài học quý báu từ Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại thắng mùa Xuân 1975 và những thắng lợi vang dội trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc ta ở thế kỷ XX, mà còn vận dụng, soi chiếu vào thực tiễn xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân trong kỷ nguyên mới.

Thượng tướng Trương Thiên Tô phát biểu chỉ đạo tại buổi ra mắt sách. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Nội dung sách cũng đề cập đến việc phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng tại các địa bàn, vị trí chiến lược; đồng thời làm rõ chính sách đối ngoại quốc phòng, duy trì hòa bình lâu dài, bảo đảm ổn định trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, góp phần xây dựng nền an ninh chung toàn cầu công bằng, hợp lý trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mỗi quốc gia. Đây là biểu hiện sinh động của chiến lược bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”, “giữ nước từ khi nước chưa nguy”.

Thông qua cuốn sách, bạn đọc có thể cảm nhận rõ hình ảnh một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, một Quân đội nhân dân Việt Nam luôn sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy, tham gia có trách nhiệm vào các hoạt động quốc tế vì mục đích cao cả. Tinh thần “tự lực, tự cường” được nhấn mạnh như một sự khẳng định bản lĩnh, lập trường kiên định của dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế.

Bên cạnh các bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, cuốn sách còn giới thiệu nhiều hình ảnh hoạt động của đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - từ những chuyến kiểm tra, chỉ đạo tại các đơn vị, vùng biên giới, hải đảo đến các hoạt động đối ngoại quốc phòng. Mỗi hình ảnh đều được lựa chọn kỹ lưỡng, bảo đảm tính biểu tượng và giá trị thông tin cao.

Thượng tướng Trương Thiên Tô cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày sách. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Theo Đại tá Phạm Văn Trường, mỗi trang sách không chỉ hàm chứa tri thức, nghệ thuật quân sự, phản ánh sâu sắc tư duy quân sự của người đứng đầu Bộ Quốc phòng mà còn là kết tinh tâm huyết của những người làm công tác xuất bản, sự phối hợp chặt chẽ của các nhà khoa học và các cơ quan chức năng trong Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, với mong muốn mang đến cho bạn đọc một tác phẩm có chất lượng cao cả về nội dung và hình thức.

Đây cũng là kết quả của một quy trình biên soạn khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm cao của tập thể Ban biên soạn và đội ngũ biên tập viên Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi ra mắt sách, Thượng tướng Trương Thiên Tô khẳng định, cuốn sách là sự kết tinh hài hòa giữa lý luận khoa học quân sự Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với thực tiễn sinh động của sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng thời góp phần làm sâu sắc thêm nhận thức về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân trong tình hình mới.

Thượng tướng Trương Thiên Tô tin tưởng, sau khi được xuất bản, cuốn sách sẽ góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và nâng cao ý thức trách nhiệm to lớn, vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam trong kỷ nguyên mới.