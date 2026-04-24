Chính trị

Quốc hội yêu cầu Chính phủ cắt giảm khoản chi không cần thiết

Quốc hội yêu cầu Chính phủ thực hành tiết kiệm triệt để, kiên quyết cắt giảm các khoản chi không cần thiết để tăng chi đầu tư.

Thiên Tuấn

Sáng 24/4, với 477/477 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 95,4%), Quốc hội thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

202604241137042912-z7758377088562-f82ee40a2470e0102271e7a621b1c05b.jpg

Theo đó, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra với nhiều vấn đề quan trọng được xem xét, quyết định.

Trong khuôn khổ kỳ họp, Quốc hội đã lắng nghe ý kiến chỉ đạo từ Tổng Bí thư Tô Lâm; xem xét các báo cáo về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và xác nhận tư cách đại biểu.

Đặc biệt, Quốc hội đã kiện toàn cơ cấu tổ chức, bầu và phê chuẩn nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước; thông qua 9 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật và hàng loạt kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026 - 2030 về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, vay trả nợ công và đầu tư công trung hạn.

Quốc hội cũng quyết nghị về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024 cùng chương trình giám sát năm 2027.

Quốc hội ghi nhận Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ động triển khai các giải pháp đặc biệt về thuế, ứng chi ngân sách theo thẩm quyền để ứng phó khẩn cấp, kịp thời, hiệu quả trước tình hình căng thẳng nguồn cung và tăng giá nhập khẩu xăng dầu, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo niềm tin và ổn định tâm lý người dân, doanh nghiệp.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ tiếp tục chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan theo dõi sát diễn biến, dự báo tình hình, có đối sách ứng phó kịp thời, hiệu quả, tập trung triển khai quyết liệt, đúng tiến độ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 để thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng "2 con số". Chủ động điều hành ngân sách nhà nước, phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2026 tăng ít nhất 10% so với thực hiện năm 2025.

Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính; thực hành tiết kiệm triệt để, kiên quyết cắt giảm các khoản chi không cần thiết để tăng chi đầu tư cho các công trình trọng điểm, cải cách tiền lương và chi an sinh xã hội.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng lãng phí, nhất là lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công, đất đai, tài nguyên, các dự án, công trình chậm tiến độ; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương, đơn vị và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định.

Qua giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương trong việc giải quyết, trả lời khối lượng lớn các kiến nghị của cử tri.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương tiếp tục quan tâm giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri và ý kiến đề xuất, kiến nghị của các vị đại biểu Quốc hội, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế được đề cập trong báo cáo kết quả giám sát; khẩn trương rà soát, giải quyết dứt điểm các kiến nghị đang trong quá trình xử lý, bảo đảm đúng lộ trình, thời hạn đã báo cáo với cử tri.

Đáng chú ý, Quốc hội cho phép bổ sung nguồn cải cách tiền lương của ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương từ kinh phí tiết kiệm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên ngân sách nhà nước (chi từ lương và chi hoạt động theo quy định của pháp luật) năm 2025 do sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Chính trị

Giám sát trụ sở công sau sắp xếp, ngăn thất thoát, lãng phí

Quốc hội sẽ giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

Sáng 24/4, với 484/484 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 96,8%), Quốc hội thông qua Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

202604240927260530-z7757788980093-b6fa4aff0fe8565b91e185bfb5567e9d.jpg
Chính trị

Cử tri kiến nghị xử lý loạt vấn đề nóng trong xã hội

Gửi kiến nghị đến kỳ họp thứ nhất, cử tri và nhân dân bày tỏ lo ngại về biến động giá xăng dầu, tội phạm an ninh mạng diễn biến phức tạp.

Chiều 23/4, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

CỬ TRI PHẤN KHỞI VỀ KẾT QUẢ XOÁ NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT

Chính trị

3 điểm nghẽn lớn đang cản trở phát triển văn hóa Việt Nam

Theo đại biểu Quốc hội, để đạt được mục tiêu phát triển văn hoá đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 cần nhìn thẳng vào ba điểm nghẽn lớn...

Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam đã chỉ rõ một yêu cầu rất căn bản là phát triển văn hóa Việt Nam phải được đặt trong quan hệ hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa bảo tồn và phát triển, giữa đời sống thực và không gian số, giữa dữ liệu mở và bảo đảm an ninh, chủ quyền văn hóa số.

XÁC ĐỊNH ĐIỂM NGHẼN ĐỂ THÁO GỠ

