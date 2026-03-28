Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Quốc hội Lào phê duyệt nguyên tắc tuyến đường sắt kết nối Việt Nam

Chiều 27/3, Quốc hội Lào thông qua về nguyên tắc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào-Việt Nam.

Theo Xuân Tú - Văn Phiên/TTXVN
Quang cảnh Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X của Lào. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã bế mạc thành công vào chiều 27/3 tại trụ sở Quốc hội ở thủ đô Viêng Chăn, sau 5 ngày làm việc khẩn trương và hiệu quả.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Chủ tịch Quốc hội khóa X Xaysomphon Phomvihane khẳng định kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và đạt kết quả tốt đẹp. Kỳ họp đã tiến hành bầu đầy đủ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt của bộ máy nhà nước, gồm Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội; bầu Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh Thanh tra nhà nước và Tổng Kiểm toán nhà nước.

Một trong những quyết định được dư luận đặc biệt chú ý là việc Quốc hội Lào thông qua về nguyên tắc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào-Việt Nam, đoạn từ thị xã Thakhek thuộc tỉnh Khammuon (Lào) đến cửa khẩu Mụ Giạ thuộc tỉnh Quảng Bình (Việt Nam), theo hình thức BOT (xây dựng-vận hành-chuyển giao). Đây được xem là dự án chiến lược trọng yếu, góp phần hiện thực hóa chiến lược chuyển đổi Lào từ một quốc gia không có đường ra biển trở thành quốc gia có khả năng hội nhập và kết nối với khu vực và thế giới thông qua Hành lang kinh tế Đông-Tây.

Kỳ họp cũng đã thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quốc gia 5 năm lần thứ X (2026-2030), đồng thời thông qua bộ máy tổ chức của Quốc hội, cơ cấu Chính phủ và nhân sự các cơ quan nhà nước, nhằm kiện toàn hệ thống quyền lực nhà nước dân chủ nhân dân trong giai đoạn mới.

Về công tác lập pháp, Quốc hội khóa X đã thông qua Kế hoạch xây dựng và sửa đổi pháp luật giai đoạn 2026-2030, theo đó dự kiến xây mới 19 luật và sửa đổi 72 luật thuộc các lĩnh vực hành chính, tư pháp, kinh tế, văn hóa-xã hội và quốc phòng-an ninh. Kế hoạch hoạt động công tác 5 năm của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Thanh tra nhà nước và Kiểm toán nhà nước cũng được thông qua tại kỳ họp này.

Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphon Phomvihane nhấn mạnh, thành công của kỳ họp là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, thống nhất và trách nhiệm cao của các đại biểu Quốc hội, đồng thời tạo nền tảng và động lực để toàn Đảng, toàn quân và toàn thể nhân dân Lào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển và vững bước tiến vào kỷ nguyên thịnh vượng mới.

Người đứng đầu Quốc hội Lào cũng yêu cầu Chính phủ khóa X tập trung chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương chủ động triển khai thực hiện tầm nhìn đến năm 2055, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm và Kế hoạch 5 năm lần thứ X; đồng thời đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền dân chủ nhân dân - nhà nước của dân, do dân và vì dân.

#Quốc hội Lào #tuyến đường sắt Lào-Việt Nam #xây dựng tuyến đường sắt

Việt Nam-Trung Quốc ký hợp tác quy hoạch hai tuyến đường sắt

Việt Nam-Trung Quốc đã ký Thỏa thuận thực hiện hợp tác kỹ thuật lập quy hoạch hai tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Hà Nội-Đồng Đăng và Hải Phòng-Hạ Long-Móng Cái.

Ngày 25/3, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy đã có buổi làm việc với Cục Hợp tác kinh tế quốc tế, Bộ Thương mại Trung Quốc về các dự án hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực đường sắt.

Cục Hợp tác kinh tế quốc tế (thuộc Bộ Thương mại Trung Quốc) bàn giao dự thảo Báo cáo đầu kỳ nghiên cứu khả thi Dự án đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng cho Cục Đường sắt Việt Nam. (Nguồn: Bộ Xây dựng)
Thúc đẩy kết nối đường sắt Việt Nam-Trung Quốc, mở hợp tác thiết thực

Sáng 19/3, tại Lạng Sơn, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì làm việc với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương về hợp tác đường sắt Việt Nam-Trung Quốc.

Tham dự cuộc làm việc có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Ngoại giao; Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Phát triển hợp tác về đường sắt được lựa chọn thúc đẩy trở thành điểm sáng mang tính biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác thiết thực, có ý nghĩa chiến lược giữa . Đây là 1 nội dung quan trọng góp phần định hướng quan hệ thương mại bước sang một giai đoạn phát triển mới, thực chất, hiệu quả và bền vững hơn, đồng thời tạo thêm động lực, mở thêm không gian cho phát triển kinh tế theo các Nghị quyết của Đảng.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp cơ cấu lại TCT Đường sắt Việt Nam

Chiều 10/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp cơ cấu lại TCT Đường sắt VN giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2035 theo định hướng mô hình tập đoàn

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp cơ cấu lại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2035 - Ảnh: VGP/Trần Mạnh
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp cơ cấu lại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2035 - Ảnh: VGP/Trần Mạnh

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, mục tiêu cơ cấu lại nhằm chuyển đổi Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sang mô hình Tập đoàn kinh tế hoạt động theo mô hình nhóm Công ty mẹ (Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ) – công ty con.

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 – biểu tượng mới của quan hệ Việt – Nga

"Việc ký kết thỏa thuận xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 là sự kiện lịch sử. Đây sẽ là công trình biểu tượng mới cho quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga trong tương lai như những tượng đài hữu nghị Nhà máy thủy điện Hòa Bình, Cầu Thăng Long... trước đây", theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.