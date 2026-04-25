Quốc hội khóa XVI: Chủ động, khẩn trương, quyết liệt ngay từ kỳ họp đầu tiên

Trao đổi bên hành lang Quốc hội, Đại biểu đánh giá, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, không chỉ mang ý nghĩa mở đầu nhiệm kỳ mà còn để lại dấu ấn sâu đậm đối với cả nước khi hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Với tính chất là kỳ họp đầu tiên, các nội dung được Quốc hội xem xét, quyết định không chỉ giải quyết các vấn đề trước mắt mà còn “đặt nền móng cho cả một nhiệm kỳ, thậm chí cho cả một giai đoạn phát triển tiếp theo”.

Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An trao đổi với PV bên hành lang Quốc hội, đánh giá về Kỳ họp. Ảnh: Mai Loan.

Kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt, không để “độ trễ chính sách”

Đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) đánh giá, điểm đáng chú ý của kỳ họp lần này là tinh thần chủ động, khẩn trương và quyết liệt của Quốc hội. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Quốc hội không chỉ thực hiện công tác nhân sự mà đã đồng thời bắt tay vào giải quyết các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, gắn với ổn định tổ chức bộ máy nhà nước. Nhiều nội dung phát sinh từ thực tiễn đã được bổ sung ngay trong quá trình kỳ họp diễn ra, đưa vào xem xét và quyết định kịp thời, thể hiện rõ trách nhiệm trước yêu cầu của đời sống.

Đại biểu cho biết, so với chương trình ban đầu, khối lượng công việc của kỳ họp đã tăng lên đáng kể, với nhiều nội dung quan trọng được xem xét trong thời gian ngắn. Có những vấn đề được Quốc hội quyết định nhanh chóng, trên cơ sở đề xuất của Chính phủ và sự đồng thuận cao của các đại biểu. Tuy nhiên, theo đại biểu, điều quan trọng là dù nhịp độ làm việc nhanh, chất lượng các nội dung vẫn được bảo đảm, các quyết sách đều bám sát thực tiễn và đáp ứng yêu cầu cấp thiết.

Không chỉ giải quyết các vấn đề mang tính trước mắt, kỳ họp còn đưa ra nhiều quyết định có ý nghĩa chiến lược, lâu dài cho giai đoạn 5 năm tới, bao gồm các nội dung về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, vay và trả nợ công, cũng như kế hoạch đầu tư công trung hạn. Những quyết định này có vai trò định hình cấu trúc và định hướng phát triển của nền kinh tế trong thời gian tới.

Đại biểu cũng đánh giá cao tinh thần làm việc của các đại biểu Quốc hội. Dù là đại biểu tái cử hay lần đầu tham gia, các đại biểu đều nhanh chóng bắt nhịp với công việc, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội. Điều này cho thấy sự chuyển biến rõ nét trong cách thức vận hành, hướng tới một Quốc hội hoạt động hiệu quả, gắn bó chặt chẽ hơn với thực tiễn.

Đặc biệt, đại biểu nhấn mạnh tinh thần “không có độ trễ chính sách” khi Quốc hội và Chính phủ phối hợp chặt chẽ, xử lý nhanh nhiều vấn đề quan trọng ngay trong kỳ họp. Hoạt động của Quốc hội gắn rất sát với yêu cầu của đời sống kinh tế - xã hội.

Bên cạnh các nội dung mang tính “chiến thuật” để xử lý những vấn đề phát sinh hằng ngày, kỳ họp cũng đồng thời giải quyết nhiều vấn đề có tính nền tảng, cơ bản cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Sự kết hợp giữa xử lý trước mắt và định hướng lâu dài, chính là điểm nổi bật tạo nên thành công của kỳ họp lần này.

“Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XVI đã đạt được kết quả toàn diện, với thời lượng không dài, nhưng khối lượng công việc lớn, tinh thần làm việc quyết tâm, trách nhiệm cao và chất lượng được bảo đảm. Những kết quả này không chỉ tạo nền tảng cho hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ mới mà còn góp phần quan trọng vào việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời gian tới”, ông An nói.

Quốc hội hành động ngay từ kỳ họp đầu nhiệm kỳ

Đồng quan điểm, đại biểu Nguyễn Quỳnh Liên (đoàn An Giang) cho biết, điểm khác biệt nổi bật của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI so với các nhiệm kỳ trước là việc Quốc hội không chỉ tập trung vào công tác nhân sự, tổ chức bộ máy mà đã dành phần lớn thời gian để thảo luận, xem xét và biểu quyết thông qua các dự án luật và nghị quyết quan trọng.

Theo đại biểu, ngay trong những ngày đầu kỳ họp, Quốc hội đã điều chỉnh chương trình làm việc, bổ sung một số nghị quyết có tính quy phạm, mang tính cấp bách nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra. Tổng số có 8 dự án luật và 5 nghị quyết được xem xét, thông qua tại kỳ họp này.

“Tôi đánh giá cao chương trình của kỳ họp thứ nhất bởi Quốc hội không chờ đợi mà đã hành động, phúc đáp ngay các yêu cầu của công tác lập pháp”, đại biểu nhấn mạnh. Theo bà, các dự án luật lần này gắn trực tiếp với quyền con người, nghĩa vụ công dân, đồng thời nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn trong quản lý nhà nước và tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp.

Đại biểu cũng cho biết, 5 nghị quyết được đưa ra xem xét lần này có những nội dung cấp bách, được xây dựng trên cơ sở lắng nghe ý kiến cử tri. Sau hai ngày làm công tác nhân sự, Quốc hội đã bước ngay vào thảo luận các nội dung lập pháp. “Không có buổi thảo luận nào dưới 20 ý kiến đăng ký phát biểu”, đại biểu dẫn chứng và đánh giá đây là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của các đại biểu Quốc hội.

Theo bà, kỳ họp diễn ra trong thời gian ngắn nhưng cường độ làm việc cao, các phiên thảo luận sôi nổi, chất lượng, thể hiện rõ tinh thần Quốc hội hành động, chủ động quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Bên cạnh công tác lập pháp, hoạt động giám sát của Quốc hội cũng được thúc đẩy mạnh mẽ, kịp thời kiến nghị những vấn đề còn hạn chế để khắc phục trong thời gian tới. Đại biểu cho biết, chương trình giám sát thời gian tới tiếp tục bám sát thực tiễn, tập trung vào các vấn đề cử tri quan tâm như thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, quản lý và sử dụng tài sản công, tài chính công, vệ sinh an toàn thực phẩm, cũng như sắp xếp tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ cơ sở.

“Tôi kỳ vọng chương trình giám sát tối cao của Quốc hội sẽ tập trung đúng vào các vấn đề cấp bách, cấp thiết và có câu trả lời thỏa đáng để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân”, đại biểu bày tỏ.

