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Chính trị

Quảng Trị thành lập 2 đảng bộ mới, bổ sung Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ban Bí thư quyết định chuẩn y ông Phạm Quang Long, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Hạo Nhiên

Ngày 3/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư và Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Lương Bình, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố các quyết định của Ban Bí thư và Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định chuẩn y ông Phạm Quang Long, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị cũng công bố quyết định thí điểm thành lập Đảng bộ HĐND tỉnh; chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 15 người và Ban Thường vụ Đảng ủy HĐND tỉnh gồm 5 người.

Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Bà Phạm Thị Hân, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

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Ông Nguyễn Văn Phương - Bí thư tỉnh uỷ Quảng Trị trao quyết định và chúc mừng Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh khóa I.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố quyết định thí điểm thành lập Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh. Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 được chỉ định gồm 15 người, Ban Thường vụ gồm 8 người.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Đào Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy được chỉ định Phó Bí thư Đảng uỷ.

Hội nghị cũng công bố quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh được điều động từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đến công tác tại Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đã trao các quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được chuẩn y, chỉ định, điều động.

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, điều động cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

#Tỉnh uỷ #Quảng Trị #đảng bộ mới #công tác #cán bộ

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