Ukraine tiếp tục nhận được viện trợ từ Châu Á

Trong bối cảnh căng thẳng ngày càng leo thang ở Ukraine, vào ngày 4/2/2025, Bộ Quốc phòng Nhật Bản và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã tăng cường hỗ trợ cho Ukraine. Lô hàng mới nhất này là một phần trong nỗ lực nhằm cung cấp hỗ trợ quân sự phi sát thương cho Ukraine. Ảnh X Quyết định gửi 6 xe tải hạng nhẹ Mitsubishi Type 73 đến Ukraine đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong chính sách hỗ trợ quốc phòng của Nhật Bản. Bị ràng buộc bởi hiến pháp hòa bình sau Thế chiến II, Nhật Bản phần lớn đã kiềm chế không cung cấp viện trợ quân sự ra nước ngoài. Ảnh X Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị gia tăng và xung đột đang diễn ra ở Ukraine đã thúc đẩy Tokyo đánh giá lại vai trò của mình trong an ninh toàn cầu. Mặc dù những phương tiện này không gây sát thương, nhưng tác động của chúng đối với công tác hậu cần chiến trường của Ukraine có thể rất đáng kể. Ảnh Army Recognition Xe tải hạng nhẹ Mitsubishi Type 73, loại xe được Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sử dụng rộng rãi, nổi tiếng với thiết kế chắc chắn và tính linh hoạt. Được chế tạo để hoạt động trên địa hình khắc nghiệt, xe rất phù hợp để vận chuyển binh sĩ, trinh sát, sơ tán y tế và hỗ trợ chuỗi cung ứng, điều này khiến xe trở thành tài sản có giá trị đối với lực lượng vũ trang của Ukraine. Ảnh Defence Blog Việc bổ sung xe tải hạng nhẹ Mitsubishi Type 73 mặc dù không phải là một bước ngoặt, nhưng sẽ cải thiện khả năng di chuyển của quân đội, phân phối vật tư và cung cấp khả năng sơ tán y tế. Với bản chất tiêu hao của cuộc xung đột, nơi các tuyến tiếp tế liên tục bị đe dọa, những phương tiện hỗ trợ như vậy có thể chứng minh là vô giá trong việc bảo đảm cho các lực lượng Ukraine hoạt động trên nhiều mặt trận. Ảnh mil.in.ua Xét đến bản chất của chiến tranh hiện đại, nơi hậu cần và khả năng cơ động cũng quan trọng như hỏa lực, những chiếc xe tải này có thể sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì các hoạt động tiền tuyến và tăng cường phạm vi hoạt động của Ukraine. Bằng cách hỗ trợ Ukraine, Nhật Bản không chỉ thể hiện sự đoàn kết mà còn thể hiện vai trò chủ động hơn trong các vấn đề an ninh toàn cầu. Sự thay đổi này phù hợp với tầm nhìn rộng hơn của Thủ tướng Fumio Kishida về việc tăng cường sức mạnh phòng thủ của Nhật Bản và tăng cường hợp tác với NATO và các đồng minh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra vào năm 2022, Nhật Bản đã có những nỗ lực đáng kể nhằm hỗ trợ quốc gia này thông qua nhiều hình thức hỗ trợ nhân đạo, tài chính và kỹ thuật. Nhật Bản đã phân bổ 6,3 tỷ đô la cho Ukraine và trở thành nhà tài trợ song phương lớn thứ hai sau Mỹ. Ngoài viện trợ tài chính, Nhật Bản đã cung cấp hỗ trợ nhân đạo thiết yếu, bao gồm thiết bị rà phá bom mìn và vật tư để nhanh chóng khôi phục cơ sở hạ tầng giao thông và các cơ sở quan trọng. Viện trợ này rất quan trọng đối với nhu cầu phục hồi ngay lập tức của Ukraine và các nỗ lực tái thiết lâu dài của nước này. Việc điều động xe tải quân sự đến Ukraine có thể là tiền đề cho một chiến lược phòng thủ linh hoạt và quyết đoán hơn, cho phép Nhật Bản tham gia tích cực hơn vào các thỏa thuận an ninh tập thể. Có thể thấy Nhật Bản đã và đang thể hiện vai trò rõ rệt hơn trong các nỗ lực viện trợ quân sự quốc tế. Mặc dù xe tải hạng nhẹ Mitsubishi Type 73 không phải là vũ khí tấn công, nhưng giá trị biểu tượng và chiến lược của chúng không nên bị đánh giá thấp. Chúng đại diện cho sự phá vỡ các rào cản chính sách lâu đời và cho thấy sự thay đổi trong ý chí tham gia vào an ninh toàn cầu của Nhật Bản. Động thái này có thể sẽ gặp phải những phản ứng trái chiều trong nước. Một số người sẽ coi đây là bước đi cần thiết để hỗ trợ các đồng minh, tuy nhiên những người khác có thể bày tỏ lo ngại về việc Nhật Bản dần dần từ bỏ các nguyên tắc hòa bình của mình.

