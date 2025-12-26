Gái xinh 'vũ trụ phim VFC' vén áo khoe cơ bụng trước gương miễn chê

Hà Nội

Mới đây, gái xinh 'vũ trụ phim VFC' là Trình Mỹ Duyên gây chú ý khi vén nhẹ áo len, khoe trọn vòng eo săn chắc cùng cơ bụng nổi rãnh rõ nét.

Trong loạt ảnh mới được đăng tải trên trang cá nhân, Trình Mỹ Duyên gây chú ý khi vén nhẹ áo len, khoe trọn vòng eo săn chắc cùng cơ bụng nổi rãnh rõ nét.
Khoảnh khắc tưởng chừng ngẫu hứng nhưng lại nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác, khiến cư dân mạng không tiếc lời khen ngợi dành cho vóc dáng chuẩn chỉnh của “gái xinh vũ trụ phim VFC”.
Trong loạt ảnh được chụp trước gương, Trình Mỹ Duyên lựa chọn phong cách tối giản với áo len cổ lọ dáng rộng kết hợp chân váy jeans ngắn. Chính sự đối lập giữa trang phục kín đáo và vòng eo thon gọn, khỏe khoắn đã tạo nên điểm nhấn thị giác mạnh mẽ.
Cơ bụng của nữ diễn viên hiện rõ với các rãnh cơ săn chắc, không quá gồng hay phô trương, toát lên vẻ đẹp năng động, tự nhiên và đầy sức sống.
Nhiều khán giả nhận xét, vóc dáng hiện tại của Trình Mỹ Duyên mang nét đẹp hiện đại, phản ánh lối sống lành mạnh và kỷ luật cao trong việc chăm sóc bản thân.
Không chỉ gây ấn tượng bởi hình thể, nhan sắc của Trình Mỹ Duyên trong loạt ảnh cũng được đánh giá cao. Gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa cùng làn da mịn màng giúp cô giữ được vẻ cuốn hút ngay cả khi trang điểm nhẹ hoặc gần như để mặt mộc.
Ánh nhìn tự tin, thần thái chín chắn cho thấy sự trưởng thành rõ rệt của nữ diễn viên sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp hình thể và thần thái tự tin khiến Trình Mỹ Duyên ngày càng ghi điểm trong mắt công chúng.
Để có được vòng eo săn chắc và cơ bụng “miễn chê”, Trình Mỹ Duyên được cho là duy trì chế độ luyện tập đều đặn cùng lối sống khoa học. Trên trang cá nhân, cô từng nhiều lần chia sẻ hình ảnh tập gym, yoga cũng như các hoạt động rèn luyện thể lực.
Việc giữ gìn vóc dáng không chỉ phục vụ hình ảnh cá nhân mà còn giúp nữ diễn viên đáp ứng yêu cầu khắt khe của nhiều vai diễn, đặc biệt là những vai đòi hỏi thể lực và sự linh hoạt cao.
Sinh năm 1995, Trình Mỹ Duyên từng bước được khán giả biết đến từ các cuộc thi nhan sắc như The Face và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vào các năm 2015, 2017. Dù không đăng quang, nhưng những sân chơi này đã giúp cô tạo nền tảng vững chắc về hình ảnh, kỹ năng trình diễn và sự tự tin trước ống kính. Sau đó, Trình Mỹ Duyên lựa chọn con đường diễn xuất như một hướng đi lâu dài, nghiêm túc đầu tư cho sự nghiệp.
