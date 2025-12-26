Hà Nội

Hot mom Phanh Lee khoe dáng “siêu cấp” giữa lòng Thượng Hải

Cộng đồng trẻ

Hot mom Phanh Lee khoe dáng “siêu cấp” giữa lòng Thượng Hải

Xuất hiện trong chuyến du lịch Thượng Hải mới đây, Phanh Lee nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi chia sẻ loạt ảnh street style đầy cuốn hút.

Thiên Anh
Dù đã là mẹ hai con và rời xa showbiz nhiều năm, Phanh Lee (Lê Phương Anh) vẫn khiến công chúng không khỏi trầm trồ trước vóc dáng gọn gàng cùng phong thái tự tin, sang trọng giữa khung cảnh đô thị hiện đại bậc nhất châu Á.
Trong loạt ảnh được ghi lại tại những con phố mang đậm hơi thở châu Âu của Thượng Hải, Phanh Lee lựa chọn trang phục tông đen – trắng tối giản nhưng cực kỳ thời thượng. Váy ngắn dáng suông kết hợp áo khoác đen, boots cao cổ và phụ kiện tinh tế giúp cô tôn lên đôi chân thon dài cùng vóc dáng cân đối.
Dáng đi nhẹ nhàng, thần thái ung dung của “hot mom hai con” khiến nhiều người khó tin rằng cô đã trải qua hai lần sinh nở.
Không chỉ ghi điểm bởi vóc dáng, nhan sắc của Phanh Lee trong loạt ảnh lần này cũng nhận được nhiều lời khen ngợi. Gương mặt thanh tú, làn da mịn màng cùng đường nét hài hòa giúp cô luôn nổi bật dù chỉ trang điểm nhẹ.
Đặc biệt, thần thái tự nhiên, thoải mái – không gắng gượng hay phô trương – chính là yếu tố khiến Phanh Lee trông cuốn hút theo cách rất riêng. Nhiều khán giả nhận xét, vẻ đẹp của cô mang nét chín chắn, mặn mà hơn so với thời son trẻ, nhưng vẫn giữ được sự trong trẻo vốn có.
Phanh Lee, tên thật là Lê Phương Anh, từng được xem là một trong những “hot girl đời đầu” nổi tiếng của Hà thành. Sở hữu ngoại hình xinh xắn, nụ cười rạng rỡ cùng phong cách gần gũi, cô nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng trước khi bén duyên với nghiệp diễn.
Dù tốt nghiệp ngành Mỹ thuật, nhưng niềm đam mê nghệ thuật đã đưa Phanh Lee đến với phim ảnh và giúp cô xây dựng được chỗ đứng nhất định trên màn ảnh nhỏ.
Trong sự nghiệp diễn xuất, Phanh Lee ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim truyền hình của VTV như Trái Tim Có Nắng, Lời Nói Dối Ngọt Ngào, Ghét Thì Yêu Thôi, Yêu Thì Ghét Thôi. Cô được đánh giá cao nhờ lối diễn xuất tự nhiên, chân thật, phù hợp với những vai diễn đời thường, gần gũi.
Không cần quá sắc sảo hay kịch tính, Phanh Lee chinh phục khán giả bằng cảm xúc mộc mạc và hình ảnh “nàng thơ” đúng nghĩa của màn ảnh Việt.
Năm 2020, Phanh Lee khiến nhiều người bất ngờ khi thông báo kết hôn với doanh nhân Nguyễn Thành Nam. Sau khi lập gia đình, cô dần rút lui khỏi showbiz, hạn chế xuất hiện trong các dự án nghệ thuật để tập trung chăm sóc tổ ấm. Hiện tại, nữ diễn viên đã là mẹ của hai nhóc tỳ đáng yêu và tận hưởng cuộc sống gia đình kín tiếng, viên mãn.
