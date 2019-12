Trực thăng Mỹ từ thời chiến tranh Việt Nam bị đâm nát vì lý do “lãng xẹt“

Vụ việc mới xảy ra hồi cuối tuần vừa rồi khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi một trực thăng tấn công uy lực của Lục quân Mỹ bị hạ gục trong một vụ tai nạn với... xe hơi. Nguồn ảnh: Twitter. Vụ việc xảy ra ở Carolina, Mỹ. Chiếc trực thăng tấn công AH-1F khi đó đang được trưng bày để gây quỹ cho hội Cựu chiến binh Mỹ. Rất may, không có thiệt hại về người trong vụ tai nạn. Nguồn ảnh: Twitter. Theo thông tin được lực lượng Tuần tra Cao tốc Nam Carolina cho biết, thiệt hại của vụ tai nạn lên tới nửa triệu USD và người tài xế say xỉn bất đăc dĩ sẽ còn bị xử phạt kèm nhiều tội danh khác. Nguồn ảnh: Pinterest. AH-1 Cobra là loại trực thăng tấn công hai trục cánh quạt, một động cơ được sản xuất bởi tập đoàn Bell. Đây từng là loại trực thăng tấn công huyền thoại của Mỹ trước khi chiếc Apache được ra đời. Nguồn ảnh: Pinterest. Trong thời gian từ năm 1967 tới năm 1973, Bell đã sản xuất tổng cộng 1116 chiếc trực thăng AH-1 cho Lục quân Mỹ, các trực thăng tấn công này đã hoạt động hàng triệu giờ bay ở Việt Nam và là loại trực thăng tấn công hiệu quả nhất ở Việt Nam thời bấy giờ. Nguồn ảnh: Pinterest. Ở thời điểm được sử dụng rộng rãi nhất, có tới 1081 trực thăng AH-1 Cobra các phiên bản được quân đội Mỹ sử dụng ở Việt Nam. Trong đó, có khoảng 300 chiếc - chiếm gần 1/3 đã bị phá huỷ do tai nạn hoặc bị quân giải phóng "vít cổ". Nguồn ảnh: Airplanes. Tới nay, trực thăng AH-1 Cobra vẫn tiếp tục được quân đội Mỹ sử dụng với phiên bản nâng cấp AH-1F - phiên bản hiện đại nhất của loại trực thăng này. Nguồn ảnh: Jetphoto. Với phiên bản AH-1F, trực thăng Cobra vẫn có tổ lái hai người bao gồm một phi công và một sĩ quan điều khiển vũ khí, trực thăng sử dụng một động cơ Lycoming T53, có hai trục cánh quạt, mỗi trục có hai lá cánh. Nguồn ảnh: Jetphoto. Tốc độ tối đa của Cobra chỉ vào khoảng 200 km/h - rất phù hợp cho nó thực hiện các nhiệm vụ tấn công mặt đất với độ chính xác cao. Trần bay của loại trực thăng này vào khoảng 3720 mét so với mực nước biển. Nguồn ảnh: Jetphoto. Mời độc giả xem Video: Choáng với sức mạnh của trực thăng Cobra khi lộn 360 độ trên không như phản lực chiến đấu.

