Thảm hoạ "Quan Tài Bay" được Mỹ sử dụng trong Chiến tranh Việt Nam

Bắt đầu từ chiến dịch Sấm Rền, Mỹ đã đưa các máy bay F-104 Starfighter tới Việt Nam tham chiến để bổ sung lực lượng ném bom đánh phá miền Bắc. Nguồn ảnh: Pinterest. Trong thời gian ngắn ngủi từ năm 1965 tới năm 1967, các máy bay F-104 của Không quân Mỹ đã tiến hành một loạt các phi vụ vào miền Bắc Việt Nam. Nguồn ảnh: Pinterest. Trong đó chỉ tính riêng từ mùa hè năm 1965 tới hết năm này, các máy bay F-104 đã tiến hành gần 3000 phi vụ tuy nhiên cũng mất tới 5 máy bay. Nguồn ảnh: Pinterest. Tổng cộng trong hai năm tham chiến ở Việt Nam, có tới 14 chiếc tiêm kích đánh chặn F-104 của Không quân Mỹ bị hư hỏng hoàn toàn. Nguồn ảnh: Starfighter. Tuy nhiên trong số đó có tới hơn một nửa bị thiệt hại do tai nạn chứ không phải do hoả lực của quân giải phóng. Nguồn ảnh: Pinterest. Cụ thể, ngay vào tháng 9/1965 - nghĩa là chỉ vài tháng sau khi được triển khai, hai chiếc F-104C đã va chạm trên không khi bay theo đội hình. Nguồn ảnh: Pinterest. Tới giai đoạn năm 1966 và 1967, một loạt các sự cố động cơ đã khiến 4 chiếc F-104 khác bị hư hỏng hoàn toàn và phi công phải nhảy dù thoát hiểm hoặc hạ cánh khẩn cấp. Nguồn ảnh: Pinterest. Như vậy, có tới một nửa số máy bay F-104 của Mỹ bị mất ở Việt Nam là do "tự tai nạn", hoàn toàn không bị dính dù chỉ một phát đạn của quân giải phóng. Nguồn ảnh: Pinterest. Số còn lại, có 2 chiếc F-104C bị bắn hạ bởi hoả lực phòng không, một chiếc khác bị bắn hạ bởi chiến đấu cơ MiG-19 của ta, ba chiếc khác bị bắn hạ bởi tên lửa phòng không SA-2. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngay cả ở trên thế giới, F-104 Starfighter vẫn luôn nổi tiếng là loại máy bay "khó lái, dễ hỏng". Nguồn ảnh: Pinterest. Cụ thể, F-104 Starfighter của Không quân Tây Đức có số lượng 916 chiếc đã bị tai nạn tổng cộng 292 lần làm 120 phi công thiệt mạng. Nguồn ảnh: Pinterest. Đây là tỷ lệ tai nạn cao một cách "quá đáng", cao hơn mọi loại máy bay phản lực khác từng được sử dụng trong lịch sử. Nguồn ảnh: Pinterest. Thậm chí, tới năm 1975 Mỹ còn phải bồi thường cho 60 goá phụ người Đức - những người có chồng đã thiệt mạng trên phi cơ F-104 do lỗi kỹ thuật gây ra. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngoài ra, chiếc máy bay này còn chịu tai tiếng lớn khi nó là nhân vật chính trong vụ hối lộ sau các hợp đồng gây tranh cãi ở châu Âu và Nhật Bản. Nguồn ảnh: Pinterest. Ấy vậy mà cũng phải tới tận năm 2004, những chiếc F-104 cuối cùng mới được cho "về hưu" sau khi không quân Italia chính thức loại biên loại máy bay này. Nguồn ảnh: Pinterest. Tới nay, chỉ còn duy nhất 3 máy bay Starfighter còn hoạt động được đang nằm trong tay một nhóm thao diễn hàng không dân sự đặt tại căn cứ không quân Florida. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Không quân Hải quân Mỹ và nỗ lực đánh phá đường Hồ Chí Minh trong Chiến tranh Việt Nam.

