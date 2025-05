Nga sử dụng vũ khí tầm xa đánh vào sở chỉ huy đặc biệt Ukraine

Vào thời kỳ cao điểm, quân đội Ukraine (AFU) kiểm soát tới 1.300 km vuông lãnh thổ tỉnh Kursk của Nga. Khi đó, AFU triển khai tới 12 lữ đoàn ở khu vực Kursk do họ kiểm soát. Trong giai đoạn sau của chiến dịch Kursk, khi diện tích AFU kiểm soát bị thu hẹp xuống còn 400 km2, buộc họ phải rút nhiều lữ đoàn về tỉnh Sumy. Lý do là khi đó khu vực Kursk do AFU kiểm soát, không còn đủ chỗ cho hàng chục ngàn quân Ukraine tập trung chiến đấu trong một khu vực nhỏ như vậy. Chưa kể đến số lượng lớn vũ khí và quân số tập trung, sẽ trở thành mục tiêu cho không quân và pháo binh của quân đội Nga (RFAF) bắn phá. Do đó, việc triển khai quân của AFU khi đó là phải có lực lượng lớn ở tỉnh Sumy, sau đó thay phiên nhau tiến vào mặt trận Kursk để chiến đấu. Lúc này mỗi lữ đoàn đưa các đơn vị chiến đấu với số lượng khác nhau, thực hiện nhiệm vụ theo hướng tương ứng; sau đó hỗ trợ bằng nguồn lực của lữ đoàn. Lúc này, lực lượng chủ lực của cụm chiến thuật AFU ở Sumy, ít nhất phải nằm ngoài tầm bắn của pháo binh thông thường của RFAF. Và để giảm bớt sự tấn công tập trung của tên lửa chiến thuật và đạn rocket tầm xa của quân Nga, AFU phải được triển khai phân tán nhất có thể. Do đó, khi chúng ta nhìn vào các cuộc tấn công của RFAF vào các khu vực tập kết quân của AFU, tại khu vực rừng Sumy trong chiến dịch Kursk, thấy phần lớn là các lực lượng của AFU, đang làm công tác chuẩn bị, để tăng viện cho khu vực Kursk. Hơn nữa, khả năng trinh sát chiều sâu của RFAF chỉ ở mức trung bình. Khi AFU tăng cường chiến thuật chống UAV trinh sát, họ cũng đã bắn hạ một số UAV của Nga. Điều này có nghĩa là mặc dù RFAF biết có lực lượng lớn của AFU đang ở khu vực Sumy, nhưng vẫn rất khó để phát hiện và tiêu diệt. Tuy nhiên, việc khó phát hiện, không có nghĩa là không thể phát hiện; với thông tin tình báo cả mặt đất và trên không, RFAF vẫn có thể phát hiện. Gần đây, trinh sát RFAF đã phát hiện ra khu vực tập kết của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 của AFU tại làng Korovintsi thuộc tỉnh Sumy, sau đó đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa và tên lửa đạn đạo Iskander. Vị trí của làng Korovinci có nhiều điểm đặc biệt, khi không nằm trong khu vực rừng phía đông thành phố Sumy, mà nằm dọc theo đường cao tốc H-07, cách thành phố Sumy 70 km về phía tây và cách khu vực giao tranh hiện tại hơn 100 km. Và tình báo RFAF cũng phát hiện đây là sở chỉ huy của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47. Điều thú vị là sở chỉ huy này không bị UAV trinh sát tầm trung của RFAF phát hiện, mà là do lực lượng trinh sát của lực lượng biên phòng Nga, phát hiện trong quá trình trinh sát trên không chuyên sâu. Rất có thể họ đã kết hợp thông tin tình báo từ nhiều nguồn khác nhau, để xác định được mục tiêu. Chúng ta có thể nhận thấy rằng, mặc dù sở chỉ huy của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 AFU, cách khu vực mặt trận Kursk tới 100 km, nhưng lại không quá xa hướng Tetkino, cách đó khoảng 60 km. Hướng Tetkino là một trong những hướng nghi binh của AFU khi tấn công vào Kursk năm 2024. Trong bối cảnh AFU tập trung bảo vệ phía đông, có khả năng họ đã bỏ qua lực lượng trinh sát của Nga từ phía bắc. Do đó, khi UAV trinh sát của lực lượng biên phòng Nga, đang tập trung phát hiện các tuyến vận chuyển chính, thì đã phát hiện được sở chỉ huy của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47. Do đó, sau khi xác nhận làng Korovintsi, có một sở chỉ huy cấp cao tương đối của AFU, RFAF đã tiến hành một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa và tên lửa Iskander, tiêu thụ tổng cộng 4 quả đạn. Theo kết quả phía Nga công bố, tổng cộng có 5 thiết bị liên lạc và 5 phương tiện bị phá hủy, khoảng 65 nhân Ukraine thiệt mạng hoặc bị thương. Xét theo đoạn phim giám sát, tên lửa bắn vào mục tiêu khá chính xác, nhưng số liệu thương vong và phá hủy cụ thể vẫn chỉ mang tính chất phỏng đoán từ phía RFAF. Còn về phía Ukraine, rất khó để có được thông tin phản hồi tương ứng sau khi các mục tiêu quân sự như vậy bị tấn công. Vì vậy, điều chúng ta có thể xác nhận là một sở chỉ huy dã chiến của AFU, nằm cách chiến tuyến chính 100 km và cách đường biên giới 60 km đã phải hứng chịu một cuộc tấn công chính xác bằng tên lửa của RFAF. Và theo thông báo của RFAF, đây là sở chỉ huy dã chiến của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47. Hiện tại vẫn chưa rõ sở chỉ huy bị tấn công, thuộc cấp nào của Lữ đoàn 47 AFU, nhưng việc sở chỉ huy có thể được chuyển trở lại vị trí này chỉ có thể có hai ý nghĩa; thứ nhất là để giảm mối đe dọa từ các cuộc tấn công chính xác của RFAF, vì vậy AFU thường chuyển các sở chỉ huy của mình về phía sau; Thứ hai, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 đã rút khỏi mặt trận Belgorod để tái tổ chức, và số quân còn lại có thể sẽ ở các làng, thị trấn và vành đai rừng xung quanh sở chỉ huy. Và nếu RFAF muốn tiêu diệt những mục tiêu có giá trị, nằm sâu trong lãnh thổ Ukraine, họ phải tiếp tục cải thiện khả năng trinh sát và tấn công. (nguồn ảnh Military Review, Sohu, Sputnik. Kyiv Post).

