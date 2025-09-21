Hà Nội

Quân Nga vượt sông Volchya, thiết lập đầu cầu ở Dnipropetrovsk

Quân sự

Quân Nga vượt sông Volchya, thiết lập đầu cầu ở Dnipropetrovsk

Quân đội Nga đã vượt sông Volchya, thiết lập đầu cầu ở làng Ivanovka, tiếp tục tiến sâu vào tỉnh Dnipropetrovsk, “trái tim công nghiệp” của Ukraine.

Trang Military Review đưa tin, Quân đội Nga (RFAF) đã vượt sông Volchya trên ranh giới giữa tỉnh Donetsk và tỉnh Dnipropetrovsk, tiến vào và chiếm giữ một vị trí ở phía đông ngôi làng Ivanivka, nhằm thiết lập một đầu cầu vững chắc ở đây.
Các đơn vị xung kích của Cụm Vostok RFAF không chỉ vượt sông Volchya thành công, mà còn tiến vào Ivanivka và chiếm giữ một vị trí ở phía đông của ngôi làng. Các trận đánh giành ngôi làng này đang diễn ra ác liệt, hiện quân Nga đang nỗ lực tiến sâu hơn vào làng.
Làng Ivanovka nằm ngay trên ranh giới giữa tỉnh Donetsk và tỉnh Dnipropetrovsk, dọc theo sông Volchya. Việc chiếm được ngôi làng này sẽ tạo cho RFAF có một đầu cầu thuận lợi, để tấn công thị trấn chiến lược Novopavlovka từ phía tây nam.
Thông tin quân Nga đã tiến vào Ivanovka xuất hiện vào tối qua. Một số kênh truyền hình Nga trích dẫn các nguồn tin quốc tế đã đưa tin này, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Thông tin này đã được xác nhận hôm nay, mặc dù không chính thức.
Trong khi đó, các phương tiện truyền thông Ukraine chưa xác nhận việc RFAF tiến vào Ivanovka, nhưng họ thừa nhận rằng quân Nga đang cố gắng vượt sông Volchya và củng cố vị trí ở phía nam và phía đông ngôi làng. Hơn nữa, tình hình ở thị trấn Novopavlovka lân cận cũng cực kỳ đáng báo động, khi RFAF đang “dọn sạch” các cứ điểm gần thị trấn bằng bom FAB và tên lửa.
Theo kênh truyền thông Ukraine "Muchnoy", RFAF đang quyết liệt ngăn cản AFU tập trung lực lượng dự bị và cơ động vào tỉnh Dnipropetrovsk. Mọi dấu hiệu đều cho thấy cả 2 ngôi làng Ivanovka và Novopavlovka sẽ sớm nằm dưới sự kiểm soát của Nga.
Theo kênh Voin DV của Nga cho biết, sáng ngày 20/9, có thông tin các đơn vị tấn công của Cụm Vostok RFAF đã vượt qua tuyến phòng thủ của Ukraine và chiếm được làng Berezove ở vùng Dnipropetrovsk. Khu vực xung quanh ngôi làng này cũng đã được kiểm soát.
Kênh Telegram Voin DV đã đưa tin về việc này, kèm theo một video và giải thích ngắn gọn. Được biết, đây là ngôi làng thứ tám đã bị RFAF kiểm soát tại tỉnh Dnipropetrovsk, nơi được coi là “trái tim công nghiệp” của Ukraine và cũng là quê hương của Tổng thống Ukraine Zelensky.
Theo kênh Readovka, RFAF đã bắt đầu chiến dịch phong tỏa khu vực kiên cố của AFU tại Novopavlovka. Hiện quân Ukraine đang triển khai các biện pháp sơ bộ để bao vây thị trấn này. Cụm Vostok RFAF ở Nam Donetsk, đã phát động một cuộc tấn công từ làng Filiya về phía Ivanovka.
Đồng thời, các đơn vị xung kích của Cụm Vostok RFAF cũng bắt đầu rà phá chướng ngại vật khu vực xung quanh làng Muravka, để chuẩn bị vượt sông Solenaya và tiến hành một cuộc tấn công tiếp theo về phía làng Chuguevo.
Những cuộc tấn công này diễn ra trước một chiến dịch phong tỏa lực lượng đồn trú của AFU tại Novopavlovka, bao gồm các trận địa phòng ngự lâm thời, các hệ thống công sự dã chiến và các chướng ngại vật, trong đó chủ yêu là các bãi mìn và hào chống tăng. Trong những điều kiện như vậy, một cuộc tấn công tổng lực bằng lực lượng bộ binh cơ giới là không thể.
Vì vậy, các hành động của RFAF ở hai bên sườn khu vực kiên cố tạo cơ hội vô hiệu hóa toàn bộ kế hoạch phòng thủ của chỉ huy AFU tại Nam Donetsk và phía tây tỉnh Dnipropetrovsk. Thành công trước đó của Cụm Vostok RFAF trong chiếm làng Filiia, đã phá hỏng kế hoạch của chỉ huy AFU, nhằm che chắn Novopavlovka.
Kênh Military Summary cho biết, Cụm Vostok RFAF đang tích cực các hoạt động nhằm cắt đứt các các tuyến tiếp vận cho của lực lượng phòng thủ AFU tại Novopavlivka và Ivanivka, đồng thời tích cực đánh địch tạo thế, tập trung chủ yếu phá vỡ hệ thống phòng thủ, bao gồm việc liên tục xóa sổ các ổ kháng cự của AFU.
Novopavlivka có tầm quan trọng chiến lược đối với phía Ukraine. Cùng với Ivanivka, nó đóng vai trò là bàn đạp cho RFAF hoạt động bên bờ đối diện 2 con sông Solena và Vovchya, đe dọa các căn cứ hậu cần của AFU ở Vasylkivka và Pokrovskoe.
Với tình hình như vậy, buộc chỉ huy AFU tại đây phải bằng mọi giá giữ vững các khu định cư này. Nếu RFAF thiết lập các đầu cầu bên kia sông, thì với tình trạng thiếu hụt quân dự bị, AFU sẽ buộc phải rút lui về phía tây, như đã và đang diễn ra ở phía nam.
Hơn nữa, ngay cả khi AFU có ít nhất một số công sự, trận địa được chuẩn bị từ trước, thì hầu như họ không có tuyến phòng thủ nào được xây dựng ở phía tây Ivanovka và Novopavlovka. Có thể AFU đã cố gắng thiết lập tuyến phòng thủ trong suốt mùa hè, nhưng do vị trí gần mặt trận và hỏa lực của Nga tấn công, đã không cho AFU hoàn thành tất cả các công việc cần thiết. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Kyiv Post, TASS).
Tiến Minh
Topwar
https://topcor.ru/64361-rossijskie-vojska-vzjali-pod-kontrol-selo-berezovoe-na-dnepropetrovschine.html
#Dnipropetrovsk #Nga tấn công quê hương tổng thống Ukraine #Quân đội Nga #tỉnh Dnipropetrovsk #xung đột Ukraine #Nga vượt sông

