Quả leo bờ rào hơn 300.000 đồng/kg hút khách dịp Tết

Kinh doanh

Quả leo bờ rào hơn 300.000 đồng/kg hút khách dịp Tết

Từ loại cây chủ yếu mọc dại ít được để ý, giờ đây hạt bí mèo đen trở thành đặc sản được người dân thành phố lùng mua dịp Tết Nguyên đán. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Gần Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trên chợ mạng xuất hiện nhiều người rao bán hạt bí mèo đen, phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Ảnh chụp màn hình
Hạt bí mèo có loại chưa rang và loại rang sẵn. Hạt bí mèo chưa rang giá từ 150.000 - 200.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook
Trong khi đó, hạt bí mèo rang sẵn giá từ 260.000 - 325.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook
Theo người bán, hạt bí mèo đen được người vùng cao gọi là hạt bí mèo. Loại hạt này chắc mẩy, vị bùi béo và mùi thơm đặc trưng. Ảnh: Facebook
Trước kia, bí mèo đen chủ yếu mọc dại, ít có giá trị kinh tế. Nhưng vài năm gần đây, hạt bí mèo đen phổ biến hơn và trở thành mặt hàng được ưa chuộng, đặc biệt là vào dịp Tết. Ảnh: Facebook
Giá bán tăng cao cùng nhu cầu mạnh, người dân trồng nhiều bí mèo hơn, chủ yếu tại các tỉnh miền núi như Tuyên Quang, Lào Cai. Ảnh: Facebook
Lúc còn non, hạt bí mèo màu trắng, khi già, hạt bí mèo dần chuyển màu đen. Ảnh: Facebook
Ruột hạt bí bùi béo, thơm ngậy và được đánh giá cao về mặt dinh dưỡng. Ảnh: Facebook
Trên thị trường, một số nơi rao bán hạt bí mèo rẻ hơn bình thường nhưng phần lớn là hạt nhỏ, lép, khi rang dễ bị cháy. Ảnh: Facebook
Khi mua, người tiêu dùng cần tìm địa chỉ uy tín, tránh mua phải hàng kém chất lượng. Ảnh: Facebook
#Nhu cầu tiêu thụ hạt bí mèo đen dịp Tết #Giá trị kinh tế của hạt bí mèo đen #Quy trình phát triển của cây bí mèo đen #Lợi ích dinh dưỡng của hạt bí mèo #Thị trường và phân phối hạt bí mèo đen #Ảnh hưởng của mùa vụ đến giá hạt bí mèo

