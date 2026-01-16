QLTT phát hiện lượng lớn hàng hóa nghi nhập lậu tại Ga Hà Nội

Theo ước tính ban đầu, giá trị lô hàng hóa có dấu hiệu là hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ lên tới hơn 500 triệu đồng.

Ngày 16/1, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết trong khi triển khai cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp cuối năm và trước Tết Nguyên đán, cơ quan này đã phát hiện lượng lớn hàng hóa nghi nhập lậu tại Ga Hà Nội.

Cụ thể, ngày 14/1, Đoàn kiểm tra Phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường đã chủ trì, phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường sắt số 1, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Cục Cảnh sát giao thông) tiến hành kiểm tra đột xuất điểm tập kết hàng hóa tại khu vực sân cửa ra ga số 8 - Ga Hà Nội và phát hiện lượng lớn hàng hóa nghi nhập lậu.

Lực lượng chức năng kiểm tra các hàng hóa tại khu vực Ga Hà Nội.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu vi phạm gồm 1.930 sản phẩm mỹ phẩm là hàng mới, chưa qua sử dụng; 854 sản phẩm quần áo; 596 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc xuất xứ ngoài Việt Nam và 30 sản phẩm phụ tùng ô tô như mặt máy, chân lắp lọc dầu không nhãn hiệu, không rõ chất lượng, nguồn gốc xuất xứ và rất nhiều các sản phẩm hàng hóa gia dụng khác.

Tại thời điểm kiểm tra một số hàng hóa không có chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp của lô hàng đến làm việc; một số hàng hóa có chủ sở hữu đến nhận, nhưng chủ sở hữu đó cũng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Trên cơ sở đó, toàn bộ số hàng hóa nêu trên được đoàn kiểm tra xác định hàng hóa có dấu hiệu là hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Theo ước tính ban đầu, giá trị lô hàng vi phạm lên tới hơn 500 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành niêm phong, tạm giữ toàn bộ tang vật để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời yêu cầu Chi nhánh khai thác đường sắt Hà Nội liên hệ, thông báo cho chủ sở hữu hợp pháp của hàng hóa đến Phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường trực thuộc Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước để làm việc.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đang tiếp tục chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, kiểm soát thị trường, đặc biệt là trên các tuyến, địa bàn, phương thức vận chuyển tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm trong dịp cao điểm cuối năm. Lực lượng quản lý thị trường và các lực lượng chức năng đang tập trung ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ ổn định thị trường trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.