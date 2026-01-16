Hà Nội

Quả mọc dại ở bìa rừng, 300.000 đồng/kg 'đắt như tôm tươi'

Kinh doanh

Quả mọc dại ở bìa rừng, 300.000 đồng/kg 'đắt như tôm tươi'

Từ loại quả mọc dại nơi bìa rừng, nay sả rừng trở thành đặc sản được săn lùng, giá lên tới 300.000 đồng/kg.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Sả rừng là loại quả mọc trên cây thân gỗ, thường xuất hiện ở bìa rừng của vùng núi Ba Tơ (Quảng Ngãi). Ảnh: Báo Quảng Ngãi
Khi còn non, trái sả rừng màu xanh, lúc chín ngả dần sang vàng, tỏa mùi thơm nồng đặc trưng. Ảnh: Internet
Hương thơm cay ấm, tương tự cây sả trồng dưới đồng bằng khiến người dân gọi bằng cái tên mộc mạc là sả rừng. Ảnh: Dân Việt
Mỗi năm, trái sả rừng chỉ cho rộ trong khoảng 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 7. Quả kết thành từng chùm trên cành. Ảnh: Báo Quảng Ngãi
Thời vụ ngắn ngủi khiến sả rừng ngày càng khan hiếm và có giá. Ảnh: Internet
Trước kia, quả sả rừng chủ yếu được hái về dùng trong gia đình, làm gia vị cho các món kho, nướng...Nhưng nay, loại quả dại này được thương lái lùng mua số lượng lớn. Ảnh: Dân Việt
Trên thị trường, sả rừng tươi giá từ 120.000 - 150.000 đồng/kg. Sả rừng khô giá cao hơn, dao động từ 200.000 - 300.000 đồng/kg, tùy thời điểm và chất lượng. Ảnh: Yeuanlao
Sả rừng khan hiếm do cây mọc hoàn toàn tự nhiên, chưa được trồng đại trà. Ảnh: Báo Quảng Ngãi
Thêm nữa, trái sả rừng còn được các nhà hàng đặc sản săn lùng để tạo hương vị cho món ăn. Ảnh: Ketnoicungcau
Trái sả rừng thường được giã nhỏ để kho cá, kho thịt, ướp đồ nướng hoặc trộn làm muối chấm. Ảnh: Báo Quảng Ngãi
