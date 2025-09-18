Hà Nội

Doanh nghiệp

PVCFC tăng tốc mở rộng thị phần tại Campuchia

Mới đây, Đoàn công tác của Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau do PhóTổng Giám đốc Nguyễn Thị Hiền dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tạiVương quốc Campuchia.

PV

Đây là hoạt động quan trọng trong chiến lược mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác chiến lược và đồng hành cùng bà con nông dân khu vực tiểu vùng Mekong.

Trong khuôn khổ chuyến đi, đoàn đã có buổi gặp gỡ và trao đổi với Công ty CP Baitang Plc. - một trong những doanh nghiệp xuất khẩu gạo lớn và có ảnh hưởng hàng đầu tại Campuchia. Nếu như nhiều năm qua Baitang được xem là “ông trùm” trong chuỗi giá trị lúa gạo, thì nay doanh nghiệp này đã mở rộng sang lĩnh vực vật tư nông nghiệp đầu vào theo Chính phủ và Bộ Nông nghiệp Campuchia khuyến khích phát triển mạnh, trong đó có phân bón.

Từ “vựa lúa” Campuchia đến bài toán về vật tư nông nghiệp

Campuchia được đánh giá là một trong những quốc gia có lợi thế lớn về nông nghiệp, đặc biệt là lúa gạo. Hàng năm, sản lượng xuất khẩu lúa gạo của nước này đạt hàng triệu tấn, trải rộng từ Việt Nam, Thái Lan đến nhiều thị trường quốc tế khác. Tuy nhiên, đi kèm với tiềm năng dồi dào là những thách thức nhức nhối về vật tư nông nghiệp đầu vào.

buoi-lam-viec-chinh-thuc-giua-pvcfc-va-baitang.jpg
PVCFC gặp gỡ và trao đổi với Công ty CP Baitang Plc.

Thực tế, bà con ở đây vẫn chủ yếu canh tác theo tập quán truyền thống, thiếu sự hỗ trợ đồng bộ về kỹ thuật. Đáng lo ngại hơn, nhiều nông dân đã và đang sử dụng phải phân bón, thuốc BVTV kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái tràn lan. Hậu quả là năng suất thấp, chất lượng hạt gạo chưa cao, khó nâng giá trị nông sản trên thị trường quốc tế. Đây cũng chính là vấn đề lớn được lãnh đạo PVCFC thẳng thắn chia sẻ trong buổi làm việc với Baitang Plc.

Phân Bón Cà Mau - Cam kết mang đến chất lượng và giải pháp toàn diện

Trước thực trạng này, Phân Bón Cà Mau khẳng định sẵn sàng cung cấp nguồn phân bón chất lượng cao, ổn định và minh bạch về xuất xứ cho nông dân Campuchia. Không chỉ dừng lại ở sản phẩm, công ty còn mang đến giải pháp tổng thể về kỹ thuật canh tác.

Đội ngũ kỹ sư nông nghiệp giàu kinh nghiệm sẽ trực tiếp đồng hành cùng bà con, tư vấn sử dụng phân bón hợp lý, hướng dẫn quy trình canh tác khoa học, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả. Nhờ đó, PVCFC không chỉ cung cấp phân bón, mà còn mang đến giá trị tri thức và kinh nghiệm thực tiễn, giúp nông dân cải thiện năng suất, tăng thu nhập.

Cuộc gặp gỡ đã mở ra hướng hợp tác đầy triển vọng cho cả đôi bên. Với uy tín và mạng lưới rộng khắp của Baitang trong ngành lúa gạo Campuchia, kết hợp cùng chất lượng sản phẩm và bề dày kinh nghiệm của Phân Bón Cà Mau, hai bên kỳ vọng sẽ nhanh chóng triển khai các chương trình phân phối và hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp cho nông dân.

Đặc biệt, định hướng hợp tác này cũng trùng khớp với mong muốn của Bộ Nông nghiệp Campuchia về việc nâng cao năng lực sản xuất, tăng giá trị hạt gạo và mở rộng hợp tác quốc tế. PVCFC được kỳ vọng trở thành đối tác tin cậy lớn, đồng hành cùng Baitang góp phần xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững cho đất nước này.

Ngoài Baitang, đoàn công tác của PVCFC cũng đã có buổi làm việc và trao đổi với một số đối tác tiềm năng khác như Công ty TNHH Rith Chann Vettey, Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Forward Cam (Campuchia). Đây đều là những đơn vị được đánh giá cao về khả năng hợp tác, phù hợp với định hướng phát triển của công ty. Việc mở rộng kết nối với các đối tác chiến lược này sẽ góp phần giúp PVCFC xây dựng hệ thống phân phối vững chắc, mang đến cho nông dân Campuchia nguồn phân bón chất lượng, ổn định cùng giải pháp canh tác tiên tiến, góp phần giải quyết những vấn đề còn tồn tại trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp.

Với tầm nhìn trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của nhà nông, Phân bón Cà Mau kiên định sứ mệnh mang đến sản phẩm vượt trội kết hợp cùng giải pháp canh tác toàn diện, góp phần nâng cao năng suất, cải thiện đời sống và gia tăng giá trị cho hạt gạo Campuchia trên thị trường quốc tế.

Doanh nghiệp

PVCFC: Thương hiệu đồng hành cùng người lao động

Tối 15/8/2025, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Hose: DCM) vinh dự được vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” năm 2025.

Đây là lần thứ 5, trong đó 3 năm liên tiếp PVCFC giữ vững danh hiệu này. PVCFC tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những thương hiệu hàng đầu gắn kết và đồng hành cùng người lao động.

Giải thưởng được xem là “thước đo uy tín” nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho yếu tố con người – nền tảng quan trọng của phát triển bền vững. Qua nhiều vòng thẩm định khắt khe, chỉ 28 doanh nghiệp được vinh danh từ gần 190 doanh nghiệp được được chọn. Các doanh nghiệp này đáp ứng toàn diện các tiêu chí về trách nhiệm với người lao động, trách nhiệm với Nhà nước và trách nhiệm với xã hội.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

PVCFC đạt cú đúp giải thưởng INDUSTRIE 4.0 AWARDS 2025

Ngày 22/6/2025, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) được vinh danh tại Industrie 4.0 Awards 2025 với hai hạng mục danh giá.

Ngày 22/6/2025, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) được vinh danh tại Industrie 4.0 Awards 2025 với hai hạng mục danh giá: Top Doanh nghiệp Công nghiệp 4.0 và Top tổ chức/doanh nghiệp Khoa học công nghệ & Đổi mới sáng tạo. Đây là minh chứng rõ nét cho vai trò tiên phong của PVCFC trong hành trình chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững ngành nông nghiệp.

Trước xu thế tất yếu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, PVCFC đã tích hợp công nghệ vào mọi hoạt động: từ xây dựng nhà máy thông minh, tối ưu chuỗi cung ứng đến phát triển nền tảng số phục vụ người nông dân, hình thành hệ sinh thái nông nghiệp hiệu quả và hiện đại.

Xem chi tiết

PVCFC làm từ thiện tại Lai Châu

Ngày 20/11/2024, Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau cùng chính quyền huyện Tam Đường (tỉnh Lai Châu) tổ chức chương trình Phân Bón Cà Mau – Kỹ thuật trao tay – Vượt khó khăn ngay” tại Trung tâm hội nghị văn hoá huyện Tam Đường.

Chương trình đã trao tặng 25 tấn phân và trực tiếp hướng dẫn “canh tác hiệu quả cùng phân NPK Cà Mau” cho 500 hộ dân khó khăn của tỉnh Lai Châu. Đặc biệt, căn nhà lán đơn sơ được tạo nên bởi những những ván gỗ, tre nứa đã mục, cũ, phải che chắn bằng miếng bạt xanh, đỏ “rách chỗ này thủng chỗ kia” của bốn chị em Lò Thị Thoan (14 tuổi), ở Bản Phiêng Chạng, xã Nông Hẻo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu sẽ được thay thế bằng một ngôi nhà tình thương vững chắc do PVCFC tài trợ xây dựng.
PVCFC lam tu thien tai Lai Chau
 PVCFC trao quà từ thiện tại Lai Châu
Mấy năm gần đây, Công ty CP Phân bón Cà Mau được coi là “sao sáng” của Tập đoàn Dầu khí VN và cả bà con nông dân khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long, Tây Nguyên về các mặt. Mới đây, Công ty còn được vinh danh "Doanh nghiệp vì cộng đồng" và danh hiệu hiệu Top 10 Thương Hiệu Mạnh - Tăng Trưởng Xanh 2024.
Xem chi tiết

