Xe

Porsche Taycan chạy điện giá bạc tỷ tại Việt Nam nguy cơ cháy nổ

Porsche Việt Nam vừa thông báo triệu hồi dòng xe điện Taycan để cập nhật phần mềm quản lý pin cao áp, sau khi phát hiện nguy cơ có thể dẫn đến cháy nổ.

Hải Nam
Video: Triệu hồi gần 100 xe Porsche Taycan tại Việt Nam (Theo HTV).

Theo báo cáo gửi đến Cục Đăng kiểm Việt Nam, nguyên nhân của đợt triệu hồi này nằm ở phần mềm quản lý vận hành pin có thể không chẩn đoán được hiện tượng ngắn mạch (đoản mạch) trong mô-đun pin cao áp. Trong tình huống xấu nhất, vấn đề có nguy cơ dẫn đến sự cố về nhiệt phát sinh và khiến chiếc Taycan bốc cháy, ảnh hưởng đến sự an toàn của người dùng.

1-4858.jpg
Porsche Taycan chạy điện bạc tỷ tại Việt Nam nguy cơ cháy nổ.

Trước đó, Porsche và Audi cũng đã triệu hồi hơn 34.000 xe Taycan và e-tron GT tại Mỹ với cùng lý do. Ở Việt Nam, có tổng cộng 84 xe nằm trong diện ảnh hưởng, được sản xuất tại Đức từ 21/10/2019 đến 4/3/2024. Danh sách bao gồm các phiên bản Taycan, Taycan 4S, Taycan GTS, Taycan Turbo, Taycan Turbo S, Taycan 4 Cross Turismo, Taycan 4S Cross Turismo và Taycan Turbo Cross Turismo.

Đợt triệu hồi này diễn ra từ nay đến hết ngày 31/12/2027. Porsche Việt Nam sẽ chủ động liên hệ và sắp xếp lịch hẹn với khách hàng, hoặc chủ xe có thể đưa phương tiện đến các đại lý và trung tâm dịch vụ ủy quyền. Quá trình kiểm tra, cập nhật phần mềm miễn phí, mất khoảng ba giờ cho mỗi xe.

1-9436.jpg
Thông báo "Electrical system fault - Inspection necessary" trên Taycan.

Sau khi cập nhật, phần mềm sẽ phân tích liên tục các thông số pin cao áp. Nếu phát hiện nguy cơ, hệ thống sẽ phát cảnh báo “Electrical system fault - Inspection necessary” màu vàng trên bảng đồng hồ. Đồng thời, dung lượng sạc tối đa được giới hạn ở mức 80%, yêu cầu người lái ngừng sử dụng xe và đến xưởng dịch vụ gần nhất.

Được biết, đây là lần thứ ba Porsche phải triệu hồi Taycan tại Việt Nam. Tháng 12/2023, 17 xe gặp lỗi keo liên kết giữa khung và nắp pin không đảm bảo độ kín, làm tăng nguy cơ nước hoặc bụi bẩn xâm nhập. Đến năm 2024, thêm 95 xe sản xuất từ tháng 3/2020 đến tháng 9/2023 bị triệu hồi vì nguy cơ mất phanh khi vận hành.

2-3651.jpg
Đợt triệu hồi này diễn ra từ nay đến hết ngày 31/12/2027.

Hiện tại, Porsche Taycan phân phối tại Việt Nam với 10 phiên bản, giá từ 4,62 tỷ đồng cho bản tiêu chuẩn và lên tới 9,51 tỷ đồng cho bản Turbo GT, chưa bao gồm các tùy chọn bổ sung.

Bài liên quan

Xe

Chi tiết Porsche Taycan Black Edition 2026 đậm chất thể thao

Porsche Taycan Black Edition 2026 mang thiết kế đen huyền bí, pin dung lượng lớn 105 kWh và hàng loạt trang bị cao cấp vốn chỉ có trên bản cao.

2222.jpg
Porsche vừa chính thức ra mắt Taycan Black Edition 2026, một phiên bản đặc biệt dành cho những khách hàng yêu thích phong cách thể thao tối giản nhưng không kém phần sang trọng. Điểm nhấn lớn nhất của mẫu xe này nằm ở diện mạo đen toàn diện, pin dung lượng lớn cùng loạt trang bị cao cấp tiêu chuẩn vốn chỉ có trên các phiên bản Taycan cấu hình cao.
z6800555337852-6498cf0ba1704bbd00a1e65950e6314f.jpg
Taycan Black Edition được xây dựng trên nền tảng phiên bản Taycan 4 và 4S, nhưng mang diện mạo mạnh mẽ hơn nhờ gói SportDesign với cản trước, cản sau, ốp sườn và gương chiếu hậu đều phủ đen bóng.
Xem chi tiết

Xe

Porsche ra mắt Taycan GTS 2025 điện công suất 690 mã lực

Porsche cừa chính thức giới thiệu hai mẫu xe điện mới nâng số lượng biến thể Taycan 2025 lên thành 13. Trong đó bản GTS sẽ có sức mạnh lên đến 690 mã lực.

Porsche ra mat Taycan GTS 2025 dien cong suat 690 ma luc

Porsche đã tiết lộ 2 mẫu xe Taycan mới cho phiên bản 2025 (đã nâng cấp), nâng tổng số mẫu xe được cung cấp lên con số 13. Mẫu Taycan 4 sẽ là mẫu xe cơ bản, và mẫu Porsche Taycan GTS 2025 mới được nâng cấp sẽ có cả kiểu dáng sedan và kiểu dáng shooting-brake “Sports Turismo”.
Xem chi tiết

Xe

Taycan ế ẩm, Porsche "quay xe" với kế hoạch sản xuất ôtô điện

Porsche đang điều chỉnh chiến lược sản xuất xe điện của mình để ứng phó với việc doanh số bán xe Taycan sụt giảm và nhu cầu ngày càng tăng đối với dòng xe chạy động cơ đốt trong truyền thống và xe hybrid.

Video: Porsche Taycan thế hệ mới ra mắt tại Việt Nam.
Porsche đang thực hiện một số thay đổi triệt để đối với chiến lược điện khí hóa của mình để ứng phó với việc doanh số Porsche Taycan sụt giảm và sự trung thành một cách cứng nhắc của khách hàng đối với những mẫu xe dùng động cơ đốt trong truyền thống. Đối với một thương hiệu cho đến nay dường như hoàn toàn tập trung vào điện, sự thay đổi này cho thấy Porsche hiểu rõ sở thích của người mua và sự miễn cưỡng của hãng trong việc phải từ bỏ hệ truyền động truyền thống.
Xem chi tiết

