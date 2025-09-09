Porsche Taycan chạy điện giá bạc tỷ tại Việt Nam nguy cơ cháy nổ

Porsche Việt Nam vừa thông báo triệu hồi dòng xe điện Taycan để cập nhật phần mềm quản lý pin cao áp, sau khi phát hiện nguy cơ có thể dẫn đến cháy nổ.

Video: Triệu hồi gần 100 xe Porsche Taycan tại Việt Nam (Theo HTV).

Theo báo cáo gửi đến Cục Đăng kiểm Việt Nam, nguyên nhân của đợt triệu hồi này nằm ở phần mềm quản lý vận hành pin có thể không chẩn đoán được hiện tượng ngắn mạch (đoản mạch) trong mô-đun pin cao áp. Trong tình huống xấu nhất, vấn đề có nguy cơ dẫn đến sự cố về nhiệt phát sinh và khiến chiếc Taycan bốc cháy, ảnh hưởng đến sự an toàn của người dùng.

Porsche Taycan chạy điện bạc tỷ tại Việt Nam nguy cơ cháy nổ.

Trước đó, Porsche và Audi cũng đã triệu hồi hơn 34.000 xe Taycan và e-tron GT tại Mỹ với cùng lý do. Ở Việt Nam, có tổng cộng 84 xe nằm trong diện ảnh hưởng, được sản xuất tại Đức từ 21/10/2019 đến 4/3/2024. Danh sách bao gồm các phiên bản Taycan, Taycan 4S, Taycan GTS, Taycan Turbo, Taycan Turbo S, Taycan 4 Cross Turismo, Taycan 4S Cross Turismo và Taycan Turbo Cross Turismo.

Đợt triệu hồi này diễn ra từ nay đến hết ngày 31/12/2027. Porsche Việt Nam sẽ chủ động liên hệ và sắp xếp lịch hẹn với khách hàng, hoặc chủ xe có thể đưa phương tiện đến các đại lý và trung tâm dịch vụ ủy quyền. Quá trình kiểm tra, cập nhật phần mềm miễn phí, mất khoảng ba giờ cho mỗi xe.

Thông báo "Electrical system fault - Inspection necessary" trên Taycan.

Sau khi cập nhật, phần mềm sẽ phân tích liên tục các thông số pin cao áp. Nếu phát hiện nguy cơ, hệ thống sẽ phát cảnh báo “Electrical system fault - Inspection necessary” màu vàng trên bảng đồng hồ. Đồng thời, dung lượng sạc tối đa được giới hạn ở mức 80%, yêu cầu người lái ngừng sử dụng xe và đến xưởng dịch vụ gần nhất.

Được biết, đây là lần thứ ba Porsche phải triệu hồi Taycan tại Việt Nam. Tháng 12/2023, 17 xe gặp lỗi keo liên kết giữa khung và nắp pin không đảm bảo độ kín, làm tăng nguy cơ nước hoặc bụi bẩn xâm nhập. Đến năm 2024, thêm 95 xe sản xuất từ tháng 3/2020 đến tháng 9/2023 bị triệu hồi vì nguy cơ mất phanh khi vận hành.

Đợt triệu hồi này diễn ra từ nay đến hết ngày 31/12/2027.

Hiện tại, Porsche Taycan phân phối tại Việt Nam với 10 phiên bản, giá từ 4,62 tỷ đồng cho bản tiêu chuẩn và lên tới 9,51 tỷ đồng cho bản Turbo GT, chưa bao gồm các tùy chọn bổ sung.