Pickleball “nóng” – lừa đảo cũng theo chân xuất hiện

Pickleball – môn thể thao đang lên cơn sốt tại Việt Nam – không chỉ thu hút người chơi, mà còn khiến các đối tượng lừa đảo “nhòm ngó”.

Vợt giả đội lốt hàng hiệu

Tại các tỉnh, thành phố lớn như TP HCM, Hà Nội…, thời gian gần đây nhiều người phản ánh về việc xuất hiện các tài khoản Facebook, Zalo tự nhận là “nhà phân phối độc quyền” vợt pickleball Mỹ hoặc châu Âu. Những đối tượng này thường tung ra khuyến mãi cực sốc, giảm giá đến 70% để thu hút khách hàng.

Thế nhưng, sau khi người chơi chuyển khoản, hàng hóa không bao giờ được gửi đến, hoặc chỉ là những cây vợt kém chất lượng, nhanh hỏng chỉ sau vài trận đấu.

Vợt pickleball rao bán trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Một người chơi ở TP HCM chia sẻ: “Tôi đặt một cây vợt được quảng cáo là hàng Mỹ, giá giảm còn 1,5 triệu đồng. Khi nhận hàng, tôi thấy vợt nhẹ bất thường, đánh vài trận thì nứt, gãy. Lúc liên hệ lại thì tài khoản bán hàng đã biến mất”.

Anh P.V.Q. ở Đồng Nai cũng cho biết: “Ban đầu tôi rất hào hứng vì mua được vợt gắn logo Mỹ với giá chỉ bằng một nửa thị trường. Nhưng khi so sánh với vợt chính hãng của bạn bè, tôi mới phát hiện logo in mờ, mặt vợt dễ trầy xước. Đánh vài ngày thì phần khung cong vênh, không còn sử dụng được”.

Theo các huấn luyện viên pickleball, vợt chính hãng thường có giá dao động từ 2 – 5 triệu đồng/cây, thậm chí cao hơn với các dòng cao cấp nhập khẩu từ Mỹ hoặc châu Âu. Những sản phẩm này được làm từ sợi carbon, sợi thủy tinh hoặc composite, khung chắc chắn, trọng lượng cân đối, giúp người chơi kiểm soát bóng tốt và bền bỉ qua hàng trăm trận đấu.

Trong khi đó, vợt giả đội lốt hàng hiệu thường chỉ bán với giá 1 – 1,5 triệu đồng/cây, thậm chí rẻ hơn. Vật liệu chủ yếu là nhựa ép hoặc gỗ công nghiệp, bề mặt dễ trầy xước, logo in mờ, tem mác thiếu thông tin hoặc sai chính tả. Sau vài buổi sử dụng, khung vợt có thể cong, nứt, gây ảnh hưởng đến cảm giác cầm nắm và hiệu suất thi đấu.

Giải đấu “ma” hút tiền người chơi

Không dừng lại ở việc bán vợt và phụ kiện kém chất lượng, nhiều đối tượng còn bày ra chiêu trò lập fanpage giả danh các câu lạc bộ pickleball uy tín, đưa ra thông tin hấp dẫn về những giải đấu “toàn quốc”, “quốc tế mở rộng” hoặc “giải doanh nhân giao lưu” để lấy lòng tin.

Các quảng cáo này thường đi kèm những lời hứa hẹn như có nhà tài trợ lớn, được truyền hình trực tiếp và trao thưởng tiền mặt hoặc quà giá trị cao. Điều kiện để tham dự chỉ đơn giản là đóng trước phí đăng ký, dao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, tuỳ hạng mục thi đấu.

Sau khi thu tiền, “ban tổ chức” lập tức cắt liên lạc, xóa fanpage hoặc chặn tài khoản nạn nhân. Hàng loạt người chơi rơi vào tình trạng vừa mất tiền, vừa mất niềm tin. Nhiều trường hợp còn bị dụ thêm vào “gói thành viên VIP” để ưu tiên xếp bảng thi đấu, nâng mức thiệt hại lên đến hàng chục triệu đồng.

Một chủ sân pickleball phải lên tiếng cảnh báo vì bị kẻ lừa đảo mạo danh tổ chức giải đấu “ma”. Ảnh chụp màn hình

Anh T.H., một người chơi tại TP HCM, kể lại: “Tôi được mời tham dự giải pickleball ở Vũng Tàu, phí tham gia 1 triệu đồng. Họ nói có doanh nghiệp tài trợ và sẽ livestream trực tiếp. Nhưng khi tôi yêu cầu giấy phép tổ chức từ Sở Văn hóa – Thể thao, họ im lặng rồi chặn liên lạc. May mà tôi chưa kịp chuyển khoản”.

Đại diện một câu lạc bộ pickleball lớn tại TP HCM khẳng định: “Hiện nay, các giải pickleball chính thức tại Việt Nam đều phải được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép, thường là Sở Văn hóa – Thể thao địa phương hoặc liên đoàn thể thao có thẩm quyền. Không có chuyện tự phát tổ chức “giải toàn quốc” mà không có hồ sơ pháp lý. Người chơi cần đặc biệt cảnh giác với những lời mời chào qua Facebook, Zalo, nhất là khi ban tổ chức yêu cầu đóng tiền trước nhưng không đưa ra được giấy tờ chứng minh”.

Giả danh cộng đồng để lôi kéo

Ngoài việc bán vợt giả và dựng lên các giải đấu “ma”, một số đối tượng còn nghĩ ra chiêu thức tinh vi hơn: lập nhóm mạng xã hội giả mạo tên các cộng đồng pickleball lớn.

Trong các nhóm này, chúng thường đăng thông báo tuyển hội viên, kèm lời hứa hẹn được tập luyện với “huấn luyện viên chuyên nghiệp”, tham gia các buổi giao lưu định kỳ và ưu tiên thi đấu trong những giải sắp tới. Để tham gia, người chơi phải nộp “phí sinh hoạt” hàng tháng, hoặc mua “gói thành viên ưu đãi” với giá từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng.

Thực tế, các câu lạc bộ pickleball chính thống khẳng định, họ chưa bao giờ áp dụng hình thức thu phí như vậy. Phần lớn hoạt động sinh hoạt, giao lưu đều được tổ chức công khai, minh bạch, ai quan tâm có thể trực tiếp đăng ký tại sân tập hoặc thông qua ban điều hành. Việc giả danh này không chỉ khiến nhiều người mất tiền oan mà còn tạo ra sự hỗn loạn thông tin, làm ảnh hưởng đến uy tín của những câu lạc bộ thật sự đang nỗ lực phát triển phong trào.

Anh N.T.K., một người mới tham gia pickleball tại TP HCM, chia sẻ trải nghiệm: “Tôi mua gói “thành viên ưu đãi” với giá gần 1 triệu đồng, hứa hẹn được tham gia giải giao hữu nội bộ. Nhưng chờ mãi không thấy lịch thi đấu, liên hệ lại thì chỉ nhận được những câu trả lời vòng vo. Cuối cùng, nhóm kia biến mất hoàn toàn”.

Từ vợt giả đội lốt hàng hiệu, các giải đấu “ma” cho đến chiêu trò giả danh cộng đồng, có thể thấy các đối tượng lừa đảo ngày càng tinh vi, sẵn sàng lợi dụng sự phát triển nóng của phong trào pickleball để trục lợi. Điểm chung của những vụ việc này là đánh thẳng vào tâm lý háo hức của người mới – những người khao khát được trải nghiệm, giao lưu nhưng thiếu thông tin và chưa biết cách kiểm chứng.

Nếu không có sự tỉnh táo, người chơi không chỉ mất tiền mà còn mất đi niềm tin vào một môn thể thao vốn đang mang lại nhiều giá trị tích cực về sức khỏe và kết nối cộng đồng. Chính vì vậy, bên cạnh việc các cơ quan quản lý cần vào cuộc mạnh mẽ hơn, bản thân mỗi người chơi cũng phải cảnh giác: kiểm chứng thông tin trước khi chuyển khoản, mua vợt tại cửa hàng uy tín, chỉ tham gia giải đấu có giấy phép rõ ràng, và chia sẻ cảnh báo kịp thời trong cộng đồng.